 Умышленный поджог - причина пожаров в лесах Херсонщины, теперь на их охрану вместе с лесниками заступят военные, - глава ОГА Гордеев

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Херсонской облгосадминистрации, председатель Совета обороны области Андрей Гордеев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня прошло заседание Совета обороны области относительно лесного пожара в Олешковском районе Херсонской области.
"За последние два дня в Олешковском лесоохотничьем хозяйстве возникли два больших пожара: 27 мая - охватил площадь 27 га, 28 мая в Раденском лесничестве возник еще один пожар, площадь - 600 га", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области Александра Рудницкого, причина пожаров - человеческий фактор, а именно - умышленный поджог; распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.
"Мы должны обеспечить максимально быстрое реагирование на поджоги! Поэтому военные совместно с лесниками заступают на охрану лесов Херсонщины. Это позволит увеличить периметр охраны лесов и снизить количество поджогов.
В настоящее время проводится информационная работа с жителями всех населенных пунктов, находящихся в пределах угрозы лесного пожара, а также налаживается система оповещения", - отметил руководитель ОГА.
На заседании Совета обороны области было решено обратиться к премьер-министру Украины относительно возобновления финансирования лесов Херсонщины, ведь они являются не ресурсными, а выполняют защитную функцию.
ну правда понятно почему...)))
рятівникШуффрич шалить