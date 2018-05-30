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Все про:ОГА (1340) пожар (3208) Херсонщина (653) военнослужащие (3670) Гордеев (11)

 Умышленный поджог - причина пожаров в лесах Херсонщины, теперь на их охрану вместе с лесниками заступят военные, - глава ОГА Гордеев

Два больших лесных пожара возникли за последние два дня на Херсонщине, причина обоих - человеческий фактор, распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Херсонской облгосадминистрации, председатель Совета обороны области Андрей Гордеев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня прошло заседание Совета обороны области относительно лесного пожара в Олешковском районе Херсонской области.

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"За последние два дня в Олешковском лесоохотничьем хозяйстве возникли два больших пожара: 27 мая - охватил площадь 27 га, 28 мая в Раденском лесничестве возник еще один пожар, площадь - 600 га", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области Александра Рудницкого, причина пожаров - человеческий фактор, а именно - умышленный поджог; распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.

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"Мы должны обеспечить максимально быстрое реагирование на поджоги! Поэтому военные совместно с лесниками заступают на охрану лесов Херсонщины. Это позволит увеличить периметр охраны лесов и снизить количество поджогов.

В настоящее время проводится информационная работа с жителями всех населенных пунктов, находящихся в пределах угрозы лесного пожара, а также налаживается система оповещения", - отметил руководитель ОГА.

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На заседании Совета обороны области было решено обратиться к премьер-министру Украины относительно возобновления финансирования лесов Херсонщины, ведь они являются не ресурсными, а выполняют защитную функцию.

Источник: https://censor.net.ua/n3068931
 
   
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Это путин поджёг а если будем раскачивать лодку то вообще нападёт .... Умышленный поджог - причина пожаров в лесах Херсонщины, теперь на их охрану вместе с лесниками заступят военные, - глава ОГА Гордеев - Цензор.НЕТ 1518
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Надо поджечь лес по всей рашке. Пусть сгорят, мрази.
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Надо? А кто мешает ,прояви инициативы ,спички купи,жидкость для разжигания и вперёд в круиз по ху*лобаду ... Навмисний підпал - причина пожеж у лісах Херсонщини, тепер на їхню охорону разом із лісниками заступають військові, - голова ОДА Гордєєв - Цензор.НЕТ 1480или попи(деть оно ,как-то надёжней и безопасней ... Навмисний підпал - причина пожеж у лісах Херсонщини, тепер на їхню охорону разом із лісниками заступають військові, - голова ОДА Гордєєв - Цензор.НЕТ 1480
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вновь Олежа самолайками занимаешься...)))
ну правда понятно почему...)))
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За умышленные поджоги лесов нужно сжигать на месте, за незаконную вырубку лесов (гектарами), нужно рубать на месте. От тогда Украина начнёт процветание, бо страх враги Украины потеряли.
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судячи з активності чатику, ліси усім експердам по.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУмышленный поджог - причина пожаров в лесах Херсонщины, теперь на их охрану вместе с лесниками заступят военные, - глава ОГА Гордеев
 
 
 
 
 
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