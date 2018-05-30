 Апелляционный суд отклонил требования адвокатов экипажа "Норда" о привлечении их к админответственности, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня Апелляционный суд Донецкой области рассмотрел последние две апелляционные жалобы нанятых ФСБ РФ адвокатов на решение Приморского райсуда Мариуполя о привлечении моряков судна Норд к административной ответственности по ст. 204-2 КУоАП (относительно нарушения порядка выезда из временно оккупированной территории АР Крым)", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Он подчеркнул: "Все апелляционные требования адвокатов отклонены, решение Мариупольского суда оставлено без изменений, а по сути действия пограничников признаны законными".

Напомним, погранслужба Украины 25 марта задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

7 апреля экипаж "Норда" пытался прорваться в РФ. Суд рассмотрит попытку экипажа арестованного крымского судна "Норд" покинуть материковую Украину.

Накануне членов экипажа судна "Норд" оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Утром 19 апреля двое граждан Украины, членов команды сейнера "Норд", обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове. В украинском пограничном ведомстве отметили, что оставшимся членам команды "Норд" в очередной раз предложили обратиться в органы Миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к месту постоянного проживания на законных основаниях.

В посольстве РФ в Украине 20 апреля подтвердили, что члены экипажа сейнера "Норд" не задержаны и продолжают пребывать на территории Украины.