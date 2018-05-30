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Все про:социальные сети (431) Бабченко Аркадий (43)

 "Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина", - Бабченко после своего "воскрешения"

Российский журналист Аркадий Бабченко впервые после завершения спецоперации, появился в соцсетях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке.

Бабченко отметил: "Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать.
Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года.  Господи, как же умирать-то надоело (с). Доброе утро".

Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина, - Бабченко после своего воскрешения 01

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения

Источник: https://censor.net.ua/n3068929
 
   
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Парень, зачем ты
дал себя вовлечь в эту глупую авантюру?... Мировой славы захотелось?....
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Yuriy Yurieff как тебе обидно,сльозы мишают тибе гаварить
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Министерство иностранных дел России опубликовало комментарий в связи с сообщением об инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, в котором выразили радость в связи с тем, что «российский гражданин жив», указав, тем не менее, на пропагандистский эффект от операции украинских спецслужб.
«Сразу же после запуска слуха об убийстве А.А.Бабченко были сделаны соответствующие заявления украинского премьер-министра и прочих официальных лиц, прямо обвинивших в причастности к этому Россию. Теперь же украинские власти полностью взяли курс на раскрутку русофобской лжи "Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина", - Бабченко после своего "воскрешения" - Цензор.НЕТ 4248 : по словам главы СБУ Василя Грицака, украинскими силовиками был задержан предполагаемый исполнитель убийства, который, как он подчеркнул, был якобы завербован российскими спецслужбами. Дальнейшие действия СБУ понятны», - заявили в министерстве.
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володимир володимирович відтепер не матиме спокою допоки не доробить почате, або не відкине свої копита. букмекерським конторам саме час приймати ставки
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Единожды солгавший... кто тебе поверит?...
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_Да, что-то путлер слишком задержался на этом свете. Он больше не нужен, ему надо перестать быть!
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Тяжкий сьогодні день у вялікіх.. Сношають їх дуже жорстко.. А не треба вам було Україну чіпати, юродиві..
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_Да, это дело неотложное. Пора закапывать, и не важно что покойник не согласен: это не имеет решительно никакого значения!
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Я вот честно не пойму, а зачем надо было кацапам его убивать? Может кто обьяснит
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина", - Бабченко после своего "воскрешения"
 
 
 
 
 
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