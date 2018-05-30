 "Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина", - Бабченко после своего "воскрешения"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке.

Бабченко отметил: "Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать.

Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело (с). Доброе утро".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения