 Помпео при встрече с Сийярто подчеркнул важность содействия взаимодействию Украины и НАТО, - Госдеп США

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США, стороны обсудили области, представляющие взаимный интерес и возможности для по расширению сотрудничества. "Секретарь также подчеркнул настоятельную необходимость помочь Украине в борьбе с российской агрессией, включая важность содействия и поддержки взаимодействия Украины с НАТО, а также необходимость борьбы с российским враждебному влиянию в Центральной Европе", - говорится в сообщении.

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Также стороны согласились, что Европа должна диверсифицировать свои источники энергии, обсудили увеличение инвестиций США в Венгрию и договорились о заключении соглашения о сотрудничестве в области обороны.

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.