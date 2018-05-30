 Порошенко провел встречу с Бабченко: Сегодня миллионы людей празднуют твой третий день рождения, как день рождения Украины. ВИДЕО

Об этом он заяывил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня миллионы людей празднуют третий день рождения Аркадий Бабченко как день рождения Украины, день рождения всей нации, которая чрезвычайно классно сдала экзамен на государственность", - заявил Порошенко.
"Я собственными глазами видел, как люди плакали и какими счастливыми были, когда услышали, что Аркадий жив: они радовались, как за себя. Спасибо всем украинцам, которые проявили неравнодушие, были готовы бороться и действовать, чтобы сохранить страну. Ведь атака на журналиста, организованная с территории РФ, - это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего", - подчеркнул Президент.
Ранее сегодня выяснилось, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили накануне, жив. Он сам пришел на брифинг в Службе безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.
Пережить свою 'смерть' к тому же - не каждому такое удаётся при жизни. Теперь Бабченко знает, как к нему относятся в Украине . Бандеровцы умеют любить точно также сильно как и ненавидеть. Украина принимает к сердцу только лучших . Бабченко Украина приняла .
Отдай уже всю славу СБУ, а сам пока отдохни на мальдивах!
Так нет же, будет своё иб...ло сувать в кажное событие, шобы нас затошнило и испортить нам праздник.
Ладно, ладно... Я сегодня обещал себе быть добрым, потому, ухожу с ветки и больше сегодня писать не буду, шобы не портить себе хайп от чудесной операции СБУ.
И шо примечательно, как один называют себя "этническими украинцами"
Вас шо, сегодня в Ольгино по тревоге вызвали, алени?
...Мінстець (бригади соєві) ..дають дос-атаку !?
.ПС..))) На інших темах такого не спостерігається .
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.Земля пухом воїну -українцю ..
А де тут *лоліта * ?..
Але ця товстопуза, засмагла на Мальдівах курва сюди не приїде. Там лячно подивитись в очі рідним загиблого. Набагато вигідніше електорально пошаро*битись на подіумі....
Варто б було показувати як він героя давав "нашій Надійці" і зрадникові полковнику-сепару Без"язикову...
Ребят, выложите фотку, где полиция толпой охраняет РОШЕН. Это настоящий пиар Пороха
А Юге зачем рот зашили? Уж больно плотно губки сжимает. Шоб на радостях не хильнув?
вот для кого весь дебильный балаган !
ленточку шекалад хоть перерЕзал ?
пострелгарант везде поспел, где какую гайку закрутили, болт приварили, детский садик покрасили, 1,5км дороги отремонтировали тут как тут...и только китайцы молча делают свое дело...
Вы бы лучше очистили от "пятой колонны" СВОИ ряды и привлекли эту бородавчатую тв@рь в цветастой рубахе к уголовной ответственности за антиукраинскую пропаганду. Шоб на нарах ему 20 штук зелени за обливание дерьмом своей Родины больше не захотелось!
ПРОТИВНО БЫЛО СЛУШАТЬ!!!
Может я не в курсе. Объясните.
А я йому такий, - "Пєтя, ти шо? Я ж тобі, падло ти пранцювате, всьо равно не вірю! Ти ж брехун, курва ти така! Воскреснути хтів? Та хай би мої очі лопнули, лиш би ся не виділи тебе!"
Та хай би те пранці побили і шляк трафив, лиш би ти не вар'ював, лебедику...