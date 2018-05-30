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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14868) Бабченко Аркадий (43)

 Порошенко провел встречу с Бабченко: Сегодня миллионы людей празднуют твой третий день рождения, как день рождения Украины. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил российского журналиста Аркадия Бабченко и Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по сохранению жизни журналиста.

Об этом он заяывил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Покушение на убийство Бабченко - попытка дестабилизации украинского общества, - Аваков

"Сегодня миллионы людей празднуют третий день рождения Аркадий Бабченко как день рождения Украины, день рождения всей нации, которая чрезвычайно классно сдала экзамен на государственность", - заявил Порошенко.

"Я собственными глазами видел, как люди плакали и какими счастливыми были, когда услышали, что Аркадий жив: они радовались, как за себя. Спасибо всем украинцам, которые проявили неравнодушие, были готовы бороться и действовать, чтобы сохранить страну. Ведь атака на журналиста, организованная с территории РФ, - это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего", - подчеркнул Президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я пока еще живой, не дождутся", - Бабченко. ВИДЕО

Ранее сегодня выяснилось, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили накануне, жив. Он сам пришел на брифинг в Службе безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.

Источник: https://censor.net.ua/n3068927
 
   
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Ну во первых в растрельный день он был на майдане. Во вторых - воду на Карачун тянул десантникам тянул еще когда 25-ка "братьям" БМД сдавала. Волонтерил потихонечку. Сейчас на скорые собирает. Он - наш. А ты чьих будешь?
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перерезать ленточки негде теперь рукопожатия пиар на всем что хоть мало положительное честно так отдает нафталиновым совком еще надо начинать в десна целоваться
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Единственное, что даёт веру в то, что дело было реально серьезное, а не голый пиар - это не Луценко, не брехливый порошенко , а репутация самого Бабченко. Он очень хороший парень, отец шести ! детей!
Пережить свою 'смерть' к тому же - не каждому такое удаётся при жизни. Теперь Бабченко знает, как к нему относятся в Украине . Бандеровцы умеют любить точно также сильно как и ненавидеть. Украина принимает к сердцу только лучших . Бабченко Украина приняла .
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Тот не він батько шести дітей...а його мама. яка живе в москві,удочерила 6 дівчаток і з ними живе..Цікаво,чому тільки дівчаток...хлопчиків не було у дитбудинках?Зі всею повагою(до мами)...
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Интересно одно, Аркадий был в курсе что Петя с Юриком потанцевали его по полной программе?
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Зениту: "Потанцевали" твою маму. И не в то место... Не потому ли от тебя так говном несет?
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ви скоріше відморозок ніж мороз, якщо чужу матір хаєте подібним чином.
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Ти такий самий, як і твій "підзахисний" американець, котрий зловтішається тим, що ця людина пережила і котра, пройшовши дві війни, змушена полишити Батьківщину і поневірятись в чижих краях в пошуках захисту від бандитського режиму. А ти розповідаєш як її "потанцювали". Щоб тебе так танцювали до скону.
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То, что эти два клоуна-алкоголика негодяи - всем понятно. Но какие основания так неуважительно относиться к действительно мужественному журналисту Бабченко?
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Думаю,що так...Якщо скоренько дадуть громадянство - то 100%...
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Появился новый повод выпить. С днем рождения, украинцы.
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Ну как же тут и без шоколадного барылы...
Отдай уже всю славу СБУ, а сам пока отдохни на мальдивах!
Так нет же, будет своё иб...ло сувать в кажное событие, шобы нас затошнило и испортить нам праздник.
Ладно, ладно... Я сегодня обещал себе быть добрым, потому, ухожу с ветки и больше сегодня писать не буду, шобы не портить себе хайп от чудесной операции СБУ.
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Зарано тікаєш з гілки Ще не було з правдою--маткрю чуваша кука і Гига з наколкою офшорника на пупі Щось вони не поспішають співати осану офшорнику Видно ще методичок не отримали Може вони розкажуть про ще одну зустріч Петручіо з представником \київенерго\ і після цієї зустрічі в суді де судять його лакея Насірова пропало світло Да так пропало що його судді не змогли оголосити вирок
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Сколько же гнид кацапсинских на ветку слетелось Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України, - Порошенко провів зустріч із Бабченком - Цензор.НЕТ 3747
И шо примечательно, как один называют себя "этническими украинцами" Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України, - Порошенко провів зустріч із Бабченком - Цензор.НЕТ 3747
Вас шо, сегодня в Ольгино по тревоге вызвали, алени?
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Начали спамить, значит я прав Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України, - Порошенко провів зустріч із Бабченком - Цензор.НЕТ 1867
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В якутии из гавна слеплено? Есть там спец по петухам...
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Ты прав,ты соевая гнида Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України, - Порошенко провів зустріч із Бабченком - Цензор.НЕТ 4775
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А шо лайк себе не поставил,казламордый?
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Не, вижу, что поставил )))) Ну ты и алень ))))
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Да какая разница, ни одно из предыдущих заказных убийств и диверсий не были раскрыты и, самое главное, не ликвидированa основная причина - границa с мордором не закрыта и не введен даже визовый режим - так что террорюги как шастали так и будут шастать.
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Даже если закрыть намертво - этих террорюг тут уже лет на 100 хватит...
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Бабченко воскрес! Вчера его тремя вістрелами завалили и отвезли в морг, а сегодня он жив и здоров. Хорошо что не успели кремировать!
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Цікавий факт спостерігається на *Цензорі * .....Коли йде тема про *успіхи баригі * відбувається притормажування сайту .
...Мінстець (бригади соєві) ..дають дос-атаку !?
.ПС..))) На інших темах такого не спостерігається .
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лазишь по помойкам, вот и нахватал вирусни, и сюда прешь всю эту гадость.
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...«Единожды солгавши, кто тебе поверит?» - так звучит в оригинале 74-й афоризм из собрания мыслей и афоризмов Козьмы Пруткова (1854). Однако народная мудрость с ее патриархальным, простодушным опытом даже не предполагает современного виртуозного развития темы лжи и лжецов, всех ее пиар-пируэтов и казуистики. Нынче ложь - профессиональное дело подавляющего большинства политиков и в особенности национальных лидеров. Бесконечный обман народа, демагогические выверты с целью представить черное - белым, а белое - черным - устоявшаяся и проверенная технология политических игр в «демократию» и «законность»...
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Не единожды посланный на..юг, кто ты еще можешь сюда приходить? Или тебе нравится ходить на юх и возвращаться оттуда снова...
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Поэтому я и не верю репортерам без границ.
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Представь себе что репортер получил аккредитацию в фсб и врет что это внутриукраинский конфликт. Есть ли его косвенная вина в гибели пасажиров боинга ?
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Сдаётся жопошники из АП на этот раз окончательно ипортили себе карму в западном журналистском сообществе...перед выборами, как не хорошо их пошили в дурнiв наши режисёры постановщики из СБУ, а любой уважающий себя журналист этого не простит...былые разгромные статьи на западе покажутся цвяточками для шыкаладных...репортёрам обязательно расскажут как последнее время в Украине раскрывают "теракты" , они получат мнение экспертов криминологов и психиатров (нашу власть именно психиатрам нужно исследовать в первую очередь) ....эх, перед выборами наша влада будет напоминать курицу с головой свеже отрубленой
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Коли дивився репортаж поховань цього хлопця-воїна - сльози самі котились...
Але ця товстопуза, засмагла на Мальдівах курва сюди не приїде. Там лячно подивитись в очі рідним загиблого. Набагато вигідніше електорально пошаро*битись на подіумі....
Варто б було показувати як він героя давав "нашій Надійці" і зрадникові полковнику-сепару Без"язикову...
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Порохоботы спамят,не нравится им когда про похороны пишут.Это ж не та тема,где соевый ушлепок может попиариться
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Лохонулся соевый Барыга-Луцик раньше пропиарился.Но и Луцик лох-надо было визитки раздавать прямо на пресс конференции-"Голосуйте за БПП".
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Вот это пиар Порошенко провів зустріч із Бабченком: Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України - Цензор.НЕТ 162, и Луцик и Порох и... завтра нужно ехать открывать стомотологический кабинет, потом садик.
Ребят, выложите фотку, где полиция толпой охраняет РОШЕН. Это настоящий пиар Пороха
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Епанутая свинья...
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"П'ята колона" (читай- народ) требует от СБУ, ГПУ и МВД РЕЗУЛЬТАТОВ работы, за выполнение которой они получают ЗП! Ти диви яка "зрада"! Порошенко провів зустріч із Бабченком: Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України - Цензор.НЕТ 2050
А Юге зачем рот зашили? Уж больно плотно губки сжимает. Шоб на радостях не хильнув? Порошенко провів зустріч із Бабченком: Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України - Цензор.НЕТ 2050
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ха-ха!

вот для кого весь дебильный балаган !

ленточку шекалад хоть перерЕзал ?
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петя порошенко - это мразь последняя. только идиоты и порохоботы это не поняли ещё.
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и здесь наш пострел гарант везде поспел, где какую гайку закрутили, болт приварили, детский садик покрасили, 1,5км дороги отремонтировали тут как тут...и только китайцы молча делают свое дело...
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Обычная операция, при чем здесь президент непонятно, как же эта гнида любит пиар.
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Лучше Петр Алеквеевич и пан Стець посмотрели бы, как сегодня на раша ТВ "изголялся" "политолоХ" Карасьов из их обоймы. Гидко было смотреть. Унижал и страну, и СБУ, и власть в целом. Рассказывал и про "предвыборный ход власти" (операция по Бабченко), и про то, что он, Карасьов, достоверно не знает, была ли операция СБУ "самодеятельностью", или она проводилась под "надзором" "западных кураторов"......
Вы бы лучше очистили от "пятой колонны" СВОИ ряды и привлекли эту бородавчатую тв@рь в цветастой рубахе к уголовной ответственности за антиукраинскую пропаганду. Шоб на нарах ему 20 штук зелени за обливание дерьмом своей Родины больше не захотелось!
ПРОТИВНО БЫЛО СЛУШАТЬ!!! Порошенко провів зустріч із Бабченком: Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України - Цензор.НЕТ 3083
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Простите, но кто этот Бабченко? С какой радости такие почести? Что он такого выдающегося сделал для Украины, что "Сегодня миллионы людей празднуют твой третий день рождения, как день рождения Украины".
Может я не в курсе. Объясните.
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Кто такой владик номерной, чтобы ему что-то объяснять?)
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А дрысня с нечитаемым ником может корректно ответить на вопрос? Или ума хватает только перейти на личности?
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Такие персоны повылазили похоже уже на реалити шоу...такой случай пропарится что у барыг аж руки чешутся Порошенко провів зустріч із Бабченком: Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України - Цензор.НЕТ 8459
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О сколько свинорусов, на эту новость набежало. Видно знатно у кремлядей подгорело!
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А раптом барига здохне?
А я йому такий, - "Пєтя, ти шо? Я ж тобі, падло ти пранцювате, всьо равно не вірю! Ти ж брехун, курва ти така! Воскреснути хтів? Та хай би мої очі лопнули, лиш би ся не виділи тебе!"
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добрі люди вам локшину вішають а ви ще між собою ругаетесь, треба жити по новому, слава України
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Ой, добрий ти наш кацапуньо! Який же ж ти кумедний зі своєю узкоязичной чєлюстью.
Та хай би те пранці побили і шляк трафив, лиш би ти не вар'ював, лебедику... Порошенко провів зустріч із Бабченком: Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України - Цензор.НЕТ 6880
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Ну Пётр не мог не пропиариться Порошенко провів зустріч із Бабченком: Сьогодні мільйони людей святкують твій третій день народження, як день народження України - Цензор.НЕТ 5868 Лолита готовится к выборам.
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Так ради этого вся эта комедия и затевалась.
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Не знаю, но что то осадок остался.Не припомню, что бы об аналогичных спецоперациях другие страны заявляли.На фоне абсолютного недоверия и ненависти к власти - хрень все это и позорище.
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Маразм крепчает. До такого додуматься, чтобы такие зрелища устраивать...
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Переигрывает Сладенький. Сильно переигрывает. Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко, не верю. Надо еще поработать Петру Алексеевичу над своим артистизмом. А то народ не поверит, что это было реальное похищение.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко провел встречу с Бабченко: Сегодня миллионы людей празднуют твой третий день рождения, как день рождения Украины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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