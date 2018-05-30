 Госкомтелерадио запретил ввоз еще трех российских книг, "содержащих признаки пропаганды имперских геополитических доктрин"

"Отказ предоставлен на основании отрицательного заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Госкомтелерадио.

Эксперты признали, что книги Сергея Васильева "На разломе двух времен" (издатель: ООО "Альпина Паблишер", г. Москва), Тима Скоренко "Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра І до Николая ІІ" (издатель ООО "Альпина нон-фикшн", г. Москва) и Алексея Волкова "Шаги Командора" (издатель: ООО "Издательство "Е", г. Москва) содержат материалы, "пропагандирующие государство-агрессора, имперские геополитические доктрины, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора, ее государственного языка, культуры, господствующей религиозной конфессии".

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"В частности, уроженец Горловки, экс-председатель совета директоров "Рамблера" Сергей Васильев в своих заметках пренебрежительно пишет о государственном суверенитете Украины и украинской символике, называя Украину вторым сортом.

Книга "Шаги Командора" Алексея Волкова, который называет себя одновременно и фантастом, и историком, написана в 2018 году. И хотя автор как будто описывает события XVII века, она пропитана идеями "русского мира" и стилистикой путинских пропагандистов - если речь об Украине, то обязательно "бандеровская" (в XVII в.!), Если о Черном море, то оно должно стать внутренним, потому что "Крым-наш", татары "не тот народ, с которым надо договариваться", а евреям вообще въезд в Россию запрещен... и еще - десятки сентенций, в которых унижаются другие нации и народности и возвышается власть империи.

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Очередная попытка фальсифицировать украинскую историю наблюдается в книге Тима Скоренко "Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра І до Николая ІІ". Автор называет Софийский собор в Киеве старым русским зданием, к российским изобретателям относит Игоря Сикорского и даже изобретателя пчелиного улья Петра Прокоповича. Кроме того, автор в духе имперской идеологии утверждает, что именно внешняя война стимулирует научное мышление, а внутренние социально-политические изменения тормозят прогресс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспортеры предоставили Госкомтелерадио положительные отзывы рецензентов на данные издания. В частности, доцента Кропивницкого института частного высшего учебного заведения "Университет современных знаний" В. Шумейко и профессора политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Александра Демьянчука. "Госкомтелерадио раз призывает рецензентов внимательнее знакомиться с содержанием изданий, которые они рекомендуют к ввозу", - призывают в Комитете.

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Отмечается, что 22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины № 262 "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение или изготовленной ​​и/или ввозимой с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины". Теперь распространители издательской продукции из России и временно оккупированных территорий Украины должны получать разрешение от Госкомтелерадио на ввоз издательской продукции. Решение об отказе в выдаче разрешения принимает экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

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По состоянию на 29 мая 2018 года Госкомтелерадио выдал субъектам хозяйствования разрешения на ввоз 15955 наименований издательской продукции с территории государства-агрессора и временно оккупированных территорий Украины. В то же время, предоставлен 51 отказ в выдаче разрешений на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины. Еще 534 отказа предоставлено в связи с отсутствием полного пакета документов, необходимых для получения разрешения, или выявлением в представленных документах недостоверных сведений.