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Все про:НАБУ (2298) голосование (1135) Карась Евгений (3)

 Лидер С14 Карась баллотируется в Общественный совет НАБУ - онлайн-голосование открыто до 21.00

Лидер националистической организации C14 Евгений Карась принял участие в открытом рейтинговом интернет-голосовании за участников Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины, которое будет проходить на сайте ведомства до 21:00 30 мая.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сделайте подарок коррупционерам. Евгений Карась в НАБУ - гарантия ужаса. https://nabu.gov.ua/voting Онлайн голосование до 21:00. Лишь сегодня. Прошу также поддержать: Аню Демид Anna Demydenko, Сергея Стерненка, Максима Дижечко, Татьяну Козаченко и Галину Янченко", - написал он.

Напомним, к участию в голосовании допускаются граждане, которые проживают на территории Украины. Один человек может проголосовать не более чем за 15 участников.

Список участников конкурса по избранию СОК при НАБУ и информация о них размещены на сайте бюро.

Согласно процедуре каждому избирателю для голосования отведены 15 минут. Для того чтобы сделать выбор, необходимо перейти на страницу голосования по ссылке, нажать кнопку "Начать голосование", пройти тест и согласиться с условиями голосования. Кроме того, избирателю необходимо указать электронный адрес - на него будет отправлен код подтверждения, который необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования, и указать номер мобильного телефона (украинский GSM-оператор), на который будет направлено sms-сообщение с кодом. Этот код необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования.

После этого остается избрать кандидатов, поставив пометки напротив их фамилий, и нажать кнопку "Проголосовать".

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Закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" предусматривает, что Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью бюро.

Представители СОК участвуют в конкурсных комиссиях, которые назначают детективов и всех работников НАБУ. Члены СОК также входят в дисциплинарную комиссию и решают, кого из сотрудников НАБУ привлекать к ответственности.

Лидер С14 Карась баллотируется в Общественный совет НАБУ - онлайн-голосование открыто до 21.00 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068921
 
   
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такие люди там нужны,коррупционеров нужно просто бить
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Интеллектуальная личность, этот во всем разберется. Такие и нужны для государственных дел. Лидер С14 Карась баллотируется в Общественный совет НАБУ - онлайн-голосование открыто до 21.00 - Цензор.НЕТ 6867
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На фиг он там нужен ,это Аваковские шестёрки ,которые за небольшие деньги продадут не то что Украину а и маму с папой ...
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Уже проголосовал...
И вам советую
ПРАВА не просят...ПРАВА берут!!!
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Я теж проголосував за цих людей. Вгодованих хряків треба виводити "на чисту воду"
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Сама эта организация для меня мутная и непонятная.
То они прайды разгоняют, шо я категорически осуждаю, то они хачей строят, шо я всеми фибрами поддерживаю. Непонятно как-то...
Но почему бы не попробовать - этого парнишку поднять на социальном лифте до барыг?
А шо мы теряем? Если окажется очередным уродом, то закопаем эту С14 глубоко и надолго, как уже закопали однажды "свободу".
А если оправдает надежды, то у нас будет прецедент, на который мы сможем опираться в будущем.
Короче, я "за"!
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Ваше небольшое шевеление мозгами, но в правельном направлении даёт мне надежду...
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Мне обоссаться от умиления и вашей похвалы?
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Да не стоит... Мне просто тенденция нравится. Тфу... Тфу... Тфу...
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Попробуй. И не забудь в инстаграме "отчитаться". Лидер С14 Карась баллотируется в Общественный совет НАБУ - онлайн-голосование открыто до 21.00 - Цензор.НЕТ 2798
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Ну, после "Спец-операции а-ля Бабченко энд Ко"- меня уже невозможно чем-либо удивить. Лидер С14 Карась баллотируется в Общественный совет НАБУ - онлайн-голосование открыто до 21.00 - Цензор.НЕТ 3432 Так шо там? Карась? Пусть будет Карась. Он и Стерненко предлагает туда же подтянуть? Ну, а почему бы и нет? Он там порядок наведет, своим тесаком. Лидер С14 Карась баллотируется в Общественный совет НАБУ - онлайн-голосование открыто до 21.00 - Цензор.НЕТ 3432
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Так и я говорю! Пусть наводят. Тока у ментов- тесачок изъять бы не мешало. И зарубочку на рукоять нанести. Первую.
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Ага. Ушел. Начинаю жалеть, что тут ИНЕТ непрерывный... И недорогой.
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Ну, некоторые ведь предлагают- попробовать(с). А некоторые- прямо говорят- треба вчасно РИЗАТИ!!!(с). Так шо- всё впереди.
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Пробовали уже и не раз в мировой истории..и резали....порядка не получали.....
Хотя у всех разное понимание термина "порядок"...кто то может мечтает строем ходить....то тогда да.....
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уже проголосовал 😀
"Приятной охоты" - Евгений 😀
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Агитация в день голосования..?? Или в НАБУ можно..??
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Боюсь, Парасюк будет категорически против. С таким конкурентом фиг полный зал соберешь на представление. Благо , залетного гастролера Николозовича выдворили. А тот ,у которого национальность "папа юрист" - вообще омерзительно труслив ,и с головой огромные проблемы. Ему на гастроли к нам ни как. Так что в цирке аншлага нет!
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ГО "Демократична сокира орди"...я плакалЪ..... Лидер С14 Карась баллотируется в Общественный совет НАБУ - онлайн-голосование открыто до 21.00 - Цензор.НЕТ 8704
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛидер С14 Карась баллотируется в Общественный совет НАБУ - онлайн-голосование открыто до 21.00
 
 
 
 
 
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