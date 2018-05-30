 Генсек "Репортеров без границ" возмутился "вскрывшейся манипуляцией" по инсценировке убийства Бабченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter генерального секретаря организации Кристофа Делуара.

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"Репортеры без границ" решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства "играют" с фактами, в особенности - когда это делают с журналистами", - написал Делуар.

RSF exprime sa plus vive indignation à la découverte de la manipulation des services secrets ukrainiens pour leur guerre de l'information. Il est toujours profondément dangereux que des États jouent avec les faits, et de surcroît sur le dos des journalistes. https://t.co/4Wnwh0Pj9F — Christophe Deloire (@cdeloire) 30 мая 2018 г.

В своем сообщении он также разместил ссылку на материал, в котором говорится о развитии событий вокруг Бабченко, чтобы было ясно, что именно он комментирует.

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Ранее сегодня выяснилось, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили накануне, жив. Он сам пришел на брифинг в Службе безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.