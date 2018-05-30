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Все про:Репортеры без границ (90) Бабченко Аркадий (43)

 Генсек "Репортеров без границ" возмутился "вскрывшейся манипуляцией" по инсценировке убийства Бабченко

В международной негосударственной организации "Репортеры без границ" возмущены спецоперацией Службы безопасности с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter генерального секретаря организации Кристофа Делуара.

Смотрите: "Я пока еще живой, не дождутся", - Бабченко. ВИДЕО

"Репортеры без границ" решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства "играют" с фактами, в особенности - когда это делают с журналистами", - написал Делуар.

В своем сообщении он также разместил ссылку на материал, в котором говорится о развитии событий вокруг Бабченко, чтобы было ясно, что именно он комментирует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поздравляю СБУ с блестящей операцией. Аркадию предоставлена круглосуточная охрана, - Порошенко о спецоперации с Бабченко

Ранее сегодня выяснилось, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили накануне, жив. Он сам пришел на брифинг в Службе безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.

Источник: https://censor.net.ua/n3068917
 
 
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Лжет хуйло, причем нагло. Украина шутит и нисколько не скрывает этого. Разницу улавливаешь?
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Штирлиц явно расстроен,Пастор Шлаг и профессор Плейшнер не смогли узнать почему т зачем Гитлер с 3 000 танков напал на СССР. Генсек "Репортеров без границ" возмутился "вскрывшейся манипуляцией" по инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 8822Против 25 000 советских танков это позор для Германии...
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Оторвать яйца нх... этому гомоенсеку...
Организацию переименовать в "Репортёры без ЯИЦ" Генсек "Репортеров без границ" возмутился "вскрывшейся манипуляцией" по инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 4445
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Придурок. Ему больше бы понравилось, если бы Бабченко действительно убили?
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_Да. Тогда бы он получил от кремлинов серию платежей за свои антиукраинские статейки и высказывания. А так всё сорвалось.
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Блин, у них там еще остались такие от которых не воняет нефтедолларами Газпрома?
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Та идёт он нахер, гавноед убогий...
Чё, надо было дать ватникам завалить Бабченко?
Когда тебя, суку тупую будут валить - так и сделаем!
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Пошел он нах... Росия обосралась и самое главное Бабченко жив. Молодуцы СБУ, не так часто вас хвалят, но сейчас заслужили.
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Еще один продавшийся Кремлю "генсек" СПАЛИЛСЯ!
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Бабло не воняет,сказал Доктор Доллар и пошел включать печатный станок чтобы остановить Мировой финансовый Кризис 1998 года,2008 года и 2018 года.... Генсек "Репортеров без границ" возмутился "вскрывшейся манипуляцией" по инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 7401
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Репортеры без границ- типичная кгбшное прикрытие . Даже удивляться их возмущению не стоит. НО ПОМНИТЬ ОБ ИХ ИСТИННОМ ЛИЦЕ НАДО . И всему миру показать
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40 000 штук за жизнь человека,из них 30 должен был получить киллер...,да уж...как страшно жЫть....
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Помогли Путину...
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Хватит вонять, шестерка путенская. хуйло пишется с маленькой буквы. Запомни это, вата
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этот шеин или как его там, "шарий" и еще кто там успел? вылили кучу дерьма на него))
идиоты блин...
интересно, соловейка или кисель успели "скорбнуть"?))

тут такое дело, теперь говорят типа липа, пиар
т..е. как ни повернешь, виноваты другие.
конечно напрямую на фсб вряд ли след ведет, всегда можно списать на "самоволку" кого то
"давно уволился"...
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===Всегда крайне опасно, когда государства "играют" с фактами, в особенности - когда это делают с журналистами", - написал Делуар===

Конечно, лучше бы было, если бы Бабченко убили, и это был бы надежный факт. Вскрылась еще одна путинская консерва - Amnasty International высказалась, что в Украине убивают журналистов и т.д.
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Если честно, то не слышал, чтобы где-то в мире были такие инсценировки на уровне государства со смертью журналиста. Интересно услышать мнение экспертов об этой операции. Одно радует - Бабченко жив! Прям весь день в голове его умные слова крутились (про то, что хочет дожить до 160 и его детей), а как оказалось что живой - сразу отлегло. Живи бесконечно!
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а слышал. что Буком по гражданскому самолету еще где-то в мире стреляли? Гибридная война, сэр. А для победы над врагом все средства хороши. Кроме выражения глубокой озабоченности
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Сколько отстегнули Луговому и Ковтуну за убийство Полонием Литвиненко,останется тайной,зато медальки эти два киллера получили...
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"Журналисты без границ", можливо точніше буде - "Проститутки без кордонів"?
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генсек "репортеров без границ" очень расстроен раскрытым заказом убийства журналиста рашен-рейхом, кроме того он не рад тому, что Бабченко жив и огорчен потерянным бабкам из мордора за сорвавшуюся компанию по дискредитации Украины, где постоянно притесняют и / к его великому возмущению и горю/ не убивают журналистов.
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У бубизян ещё не вкурили как это сработало с Бабченко, но на всякий случай решили выкопать «Гиви» и «Моторолу» : (с)
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Знайшли таки ще одного вентилятора... а лайно в них завжди свіженьке...
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А яка б вонь стояла та срач вселенський,якби його дійсно вбили...А так-не ваша це собача справа.Обурюйтесь,скільки влізе.Казли!
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генсек возмущен тем что ему не дали выразить озабоченность убийством Бабченко
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Нужно с радости набить морду Шуфричу Генсек "Репортеров без границ" возмутился "вскрывшейся манипуляцией" по инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 5866 Генсек "Репортеров без границ" возмутился "вскрывшейся манипуляцией" по инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 710
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Вскрылась еще одна свинокацапская консерва. Эта тварь размечталась, что Бабченко мертв, сделал вброс от имени "репортеров без границ", пересчитал бабки от кураторов из пидарасии, а тут бац и облом. Вот теперь "репортерам" стОит задуматься, кто у них там в генсеках ходит.
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Все эти так называемые международные организации-это сборища дармоедов, которые кроме как пиз..ть ничего больше не умеют. Ложить на них надо большой и увесистый.
Убили Бабченко-караул в Украине убивают журналистов, не убили Бабченко -караул в Украине спецслужбы предотвратили убийство журналиста в результате спецоперации.
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Да, предотвратить убийство это так аморально...
Генсек "Репортеров без границ" возмутился "вскрывшейся манипуляцией" по инсценировке убийства Бабченко - Цензор.НЕТ 9160

Столько медиашлюх уже подготовили речи на камеру, а тут такой облом!
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Все проще. Крембляди не успели разослать своим шавкам инструкции - не ожидали такого поворота. Следующий раз шавкам будет приказано ждать инструкций, а уж потом в соответствии с ними, чтоб не спалились особо ретивые, вылизывать своего царя, кормильца.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенсек "Репортеров без границ" возмутился "вскрывшейся манипуляцией" по инсценировке убийства Бабченко
 
 
 
 
 
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