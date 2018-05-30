 Ежегодно количество обращений в полицию растет на 15-20 процентов, - Князев

Об этом заявил глава Нацполиции во время рабочего совещания с руководителями подразделений патрульной полиции из всех регионов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НП.

Во время совещания руководители обсудили организацию и координацию работы подразделений патрульной полиции. В частности, речь шла о реагировании на заявления и сообщения о правонарушениях, которые поступают в полицию.

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Князев отметил, что сегодня наблюдается увеличение обращений на линию "102". "В 2017 году обработали около 6,8 млн сообщений. Это означает, что ежегодно количество обращений увеличивается на 15-20 процентов. И с момента запуска патрульной полиции, за два года, примерно на 40% увеличились и нагрузки на патрульных, которые отрабатывают эти вызовы. И наша основная задача - соответствующее реагирование", - отметил глава ведомства.

Также во время совещания речь шла о материально-техническом обеспечении и финансировании подразделений патрульной полиции. Отдельное внимание было уделено вопросу укомплектования личного состава.