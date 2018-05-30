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 Ежегодно количество обращений в полицию растет на 15-20 процентов, - Князев

В 2017 году Нацполиция обработала около 6,8 млн сообщений на линию "102", ежегодно количество обращений увеличивается на 15-20 процентов.

Об этом заявил глава Нацполиции во время рабочего совещания с руководителями подразделений патрульной полиции из всех регионов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НП.

Во время совещания руководители обсудили организацию и координацию работы подразделений патрульной полиции. В частности, речь шла о реагировании на заявления и сообщения о правонарушениях, которые поступают в полицию.

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Князев отметил, что сегодня наблюдается увеличение обращений на линию "102". "В 2017 году обработали около 6,8 млн сообщений. Это означает, что ежегодно количество обращений увеличивается на 15-20 процентов. И с момента запуска патрульной полиции, за два года, примерно на 40% увеличились и нагрузки на патрульных, которые отрабатывают эти вызовы. И наша основная задача - соответствующее реагирование", - отметил глава ведомства.

Также во время совещания речь шла о материально-техническом обеспечении и финансировании подразделений патрульной полиции. Отдельное внимание было уделено вопросу укомплектования личного состава.

Источник: https://censor.net.ua/n3068916
 
   
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Значит надо увеличивать штат сотрудников!
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Жить стало веселей-жить стало лучше - ВСЁ МАЛЬДИВЫ !!!
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это значит что растет доверие к нашей полиции! Ежегодно количество обращений в полицию растет на 15-20 процентов, - Князев - Цензор.НЕТ 1504
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Да,рост доверия к власти и мусорам просто не имеет границ !!!
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Так экономика процветает .Подымайте цены на газ.
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Вчера в Киеве вызвали патруль. Приехала пара, выходить из машины не стала, на жалобу об угрозах жизни и хдоровью отреагировала "мы ничего сделать не можем, можете писать заявление, их все равно никто искать не будет, лучше сами что-нибудь придумайте, другой наряд не приедет - по этому району только мы работаем". На фразу "так что, раз полиция не защищает закон, можно устроить самосуд и вы тогда приедете и задержите нас ?" был ответ "да никто вас не задержит, это будет лучший вариант". Имеется аудиозапись всего разговора.
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я могу дать ворам наводку бесплатно,где много добра это село Козин,там много наворованного на виллах
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Разве это не показатель увеличения уровня преступности?
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или повышение уровня доверия к полиции!
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Сначала пришли молодые ребята с горящими глазами и торжественно приступили к работе. Через год большая часть эгнузиастов остыла и уволилась, а еще через год начали возвращаться те, кто работал при "попередниках" и молодежь потихоньку переняла старые ментовские методы работы. Все это происходило прямо на глазах: приходилось периодически общаться с новой полицией и следователями. Для меня это самое большое разочарование из всех послемайданных реформ.
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на голом энтузиазме далеко не уедешь, тут работать нужно
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Так и у презика с его пупсами как из ящика начнут звиздеть - так все растет и растет, наверное это заразное...
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кто общался с новой полицией тот иллюзий не имеет((( у меня 2 общения когда мать умерла ехали 5 часов а когда позванил на горячуюю линию то у девушки отвечавшей сначала была защитная реакция и ответы а после 10 минут общения начала просто извиняться за таких сотрудников беда только в том что таких большинство((((((
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Они просто еще не до конца оскотинились, но ударными темпами превращаются в мусоров.
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Общественники с Одессы везут в Киев обращение к авакяну,что в Одессу....вернулись времена советской милиции.Это пАбеда(((((((((((
На вызов не приезжают.



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Конешшно, обращаемся... Некий очень пьяный чел ходил по улице, угрожая людЯм кухонным ножом. Вырубать не захотелось, правозащёчники-соседи смотрят в окна. Позвонили прямо участковому, ответ: "-еще ж никого не зарезал? значить, задержать не имеем права". Через пару дней та же ситуевина, вырубил чела боевой табуреткой. Приехали через 25 мин., пытались повязать.
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Не все еще поняли, что это бесполезно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕжегодно количество обращений в полицию растет на 15-20 процентов, - Князев
 
 
 
 
 
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