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 Политика Украины
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 Из-за перебоев с электроснабжением в суде не удалось продолжить зачитывание обвинительного акта Насирову, - САП

В Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП, несмотря на то, что в предыдущем заседании суд уже отказал защите в отводе прокуроров, обвиняемый повторно заявил ходатайство об отводе прокурорам Роману Симкиву и Андрею Перову. Суд отказал.

"В связи с перебоями электроснабжения полноценное в смысле времени заседание суда не состоялось и фактически суд только смог отказать в отводе прокуроров, а прокурор САП не смог зачитать ни одной страницы обвинительного акта. После того, как появилось электроснабжение, время, отведенное на судебное заседание, было исчерпано", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зачитывание обвинительного акта Насирову затягивает процесс, но мы будем ждать, чтобы потом не было оснований для отмены приговора, - Холодницкий. ВИДЕО

Следующее судебное заседание назначено на 9:00 15 июня.

Напомним, сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств.

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Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

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Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии.

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В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

Также читайте: "У меня обнаружили рак щитовидной железы. Сделали операцию. Надеюсь, что все будет нормально", - Насиров

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц. На сегодня из них зачитано 245.

Источник: https://censor.net.ua/n3068914
 
 
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Ай-яЯЙ ,надо срочно поднимать тарифы на электроэнергию ...
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Кто бы мог подумать Из-за перебоев с электроснабжением в суде не удалось продолжить зачитывание обвинительного акта Насирову, - САП - Цензор.НЕТ 3643 По нашим судам над взяточниками можно комедию снимать, хотя для большинства украинцев коррумпированные суды - драма и трагедия одновременно. "Життя по-новому" оно такое.
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Есть хорошее решение - китайский фанатик на лоба каждому, включая судье!
Правосудие не должно быть слепым!
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або шахтерские "циклопы"
опять же фонарики-свечи-лучины... надо как-то иметь на "черный день" ( Из-за перебоев с электроснабжением в суде не удалось продолжить зачитывание обвинительного акта Насирову, - САП - Цензор.НЕТ 2842)
молчу про генераторы... то изыски и блажь
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Только велогенераторы, только их можно и желательно всем!
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поступило новое предложение от защиты - свет и погас
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Интересно, сколько стоила светомузыка от сотрудников Киевэнерго?
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мб одеяло принесли, вот электрика такого накала и не выдержала...
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Россиянин решил зарядить телефон от столба, умер и обесточил четыре села

https://golos.ua/i/615791
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Не заколотые вовремя свиньи разнесут весь сарай. (Украинская народная поговорка).
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А потім захворіє адвокат,а потім суддя піде у відпустку,а потім насіров захворіє,а потім в суд попаде метеорит, а потім у секретарші судді зламається ніготь,а потім у судді зависне компьютер,а потім і т.д. і т.п....
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Щось дуже,йому, не посміхається фортуна Из-за перебоев с электроснабжением в суде не удалось продолжить зачитывание обвинительного акта Насирову, - САП - Цензор.НЕТ 2427 ,був,би патріотом нічого,б,не заважало Из-за перебоев с электроснабжением в суде не удалось продолжить зачитывание обвинительного акта Насирову, - САП - Цензор.НЕТ 5385 Из-за перебоев с электроснабжением в суде не удалось продолжить зачитывание обвинительного акта Насирову, - САП - Цензор.НЕТ 968
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..лять...а канализация хоть не забилась? а то тоже ахфигенный аргумент! дебилы....
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Шо, среди бела дня свет вырубили и кондиционеры перестали работать? И судейские организмы вдруг сомлели от духоты?
Знаем мы (бля) как вы судите и шо вам вечно мешает...
"Судью на мыло" - очень хорошим мем! Но хотелось бы его пред этим повесить.

p.s. Слово "бля" я вставляю для усиления коннотации в своих текстах, как, впрочем, и другие матерные слова, которыми легко и залюбки оперирую. (Это для модератора)
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В следующий раз воду перекроют, а как дело дойдет до зимы - прикрутят газ.
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Вроди и без света светло или они в подвале заседали?
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[зрада mode on] Електрохарчування відрубали! Це вже за кордоном зубожіння! Из-за перебоев с электроснабжением в суде не удалось продолжить зачитывание обвинительного акта Насирову, - САП - Цензор.НЕТ 3315
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А что дальше будет? Приговор нельзя будет зачитать из за отсутствия кислорода в зале? Что за бред бля!
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от газона...там и резьба есть, Из-за перебоев с электроснабжением в суде не удалось продолжить зачитывание обвинительного акта Насирову, - САП - Цензор.НЕТ 4217 хорошо будут лечить, не выпадут при хотьбе....
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У 80 ті роки був такий випадок. Одне видання написало ,що Польщею править General Electric. Та дали пояснення: генерал Ярузельський та електрик Валенса. Ну а в нас ми знаємо головного електрика.
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Чёт вспомнился случай с электроШШитАвой в зраде... Помните?...
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В следующий раз пусть адвокат перднет. Заседание прервете по причине газовой атаки.
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Хтось в це вірить? Ну, тільки в нас таке може бути😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за перебоев с электроснабжением в суде не удалось продолжить зачитывание обвинительного акта Насирову, - САП
 
 
 
 
 
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