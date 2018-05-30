 Из-за перебоев с электроснабжением в суде не удалось продолжить зачитывание обвинительного акта Насирову, - САП

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП, несмотря на то, что в предыдущем заседании суд уже отказал защите в отводе прокуроров, обвиняемый повторно заявил ходатайство об отводе прокурорам Роману Симкиву и Андрею Перову. Суд отказал.

"В связи с перебоями электроснабжения полноценное в смысле времени заседание суда не состоялось и фактически суд только смог отказать в отводе прокуроров, а прокурор САП не смог зачитать ни одной страницы обвинительного акта. После того, как появилось электроснабжение, время, отведенное на судебное заседание, было исчерпано", - говорится в сообщении.

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Следующее судебное заседание назначено на 9:00 15 июня.

Напомним, сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств.

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Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

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Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии.

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В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц. На сегодня из них зачитано 245.