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 "Сейчас все расскажем", - кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко. ВИДЕО

Служба безопасности Украины опубликовала оперативные кадры задержания заказчика "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовано на YouTube канале СБУ.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3068911
 
   
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Глупость несусветная. В Штатах часто так делают, показывают фотки с окровавленной жертвой, а когда заказчик радуется - забирают. Для суда свидетельство.
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Чертовски приятная новость, господа! И Бабченко жив, и ФСБ умыли)
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Парень, зачем ты дал себя вовлечь в эту авантюру?... Мировой славы захотелось?....
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Водичкой, водичкой полей, чтобы пердачек не сгорел).
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вАпроцЦ : ВЕСЬ ЭТОТ ЦИРК для чего-то нужен грицацке-луцуцику.
ДЛЯ ЧЕГО ?

согласен с мнением Roman`а (Май 30, 2018 в 6:46пп) :
интересной является спецтрактовка результатов Луциком
и выводы которые он предлагает всем принять.
Там же в каждой фразе читается
«я вірю у другий президентський термін президента Порошенко».
========

однако думаю, что имеет место очередная многохY%ловочка.
Поэтому вывод высказанный Roman`ом необходимо будет дополнить.

шевелите извилинами !!!
есть причина
по которой шавки лалита мальдиванскага
грицацка-луцуцка абасралися на весь мир
.
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Ох, как у кацапов бомбит!
В бессильной злобе только рычат и пытаются в "спам" нормальные комменты отправлять
"Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 3687 "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 3687 "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 3687 "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 9585
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Дали б ему провести открытую пресс-конференцию - мы бы опять, вспоминая дело Рубана-Савченко, прослушали цикл лекций про сюрреализм.
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читаем
СБУ совершила прокол в инсценировке убийства

=1 "Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил следующее:
«Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужчину в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой».
Исходя из этой информации получается, что жена увидела истекающего кровью мужа и первое, что она сделала - начала фотографировать тело в крови…
Представьте себе реально эту ситуацию!
Жена, увидев мужа в крови и не зная, жив ли он
(а СБУ по «сценарию» передала, что он тогда еще был жив и умер только в карете скорой), первым делом, конечно, постарается как-то помочь ему.
И уж точно она не оставит мужа лежать лицом в пол…"

=2 фраза
«Она услышала хлопки, вышла и увидела мужчину в крови.
Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой»
=======
достаточно корявая для «профессиональной» инсценировки.
«Она … вышла и увидела мужчину …»

вАпроцЦ : жена не узнала одежду мужа в которой он пошёл за хлебушком ?
Для жены, для женщины у которой большая семья это исключено

следовательно
в цирковое представление сбу оказалась втянута жена,
а также подставная бригада «скорой помощи»

для лохА который привык боевички-тошнотики по зомбоящу пялиться
такая херня канечна пройдёт.

а чё там эти мУдели мудЕли :
«спецоперация» чтобы фэсэбэшники поверили ?
.
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=2 фраза
«Она услышала хлопки, вышла и увидела мужчину в крови.
Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой»
=======
достаточно корявая для «профессиональной» инсценировки.
«Она … вышла и увидела мужчину …»

вАпроцЦ : жена не узнала одежду мужа в которой он пошёл за хлебушком ?
Для жены, для женщины у которой большая семья это исключено

следовательно
в цирковое представление сбу оказалась втянута жена,
а также подставная бригада «скорой помощи»

для лохА который привык боевички-тошнотики по зомбоящу пялиться
такая херня канечна пройдёт.

а чё там эти мУдели мудЕли :
«спецоперация» чтобы фэсэбэшники поверили ?
.
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где вас шерлоков таких понаходили? Это журналисты писали, как и что ухватили, так на скорую руку и сбацали, это ж нихерасе новость была.
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заранее обращение не проработали, да мало ли, какое это теперь имеет значение.
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А в честь какого праздника коцабы за паребриком сегодня так грозно салютуют своими пердаками, хто в курсе ??? "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 1435

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Ну так зрада же вселенская .. Враг амперии оказался живым и здоровым . Ещё и попутно всемагущее эхвесьбэ макнули рожей в дерьмо , да ещё и на виду всего мира .. Для вяликих коцабов это трагедия космического масштаба .!

И пуцька теперь совсем не грозный и даже уже не могучий . А Письков ушёл в запой .! "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 4863 .
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А мне вот интересно, а если бы "враХа империи" империя призвала опять разносить в гавно Чеченскую республику, как он это уже делал два раза, причем один раз по-контракту - он согласился бы, чи не? Или с тех пор он из друга империи в врага империи перековался? С какой частотой такие фокусы можно проделывать, что бы это не бросалось в глаза? Есть какие то исследования на эту тему?
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Ты бы почитал его интервью на Цензоре , опубликованное повторно Бутусовым вчера , там есть все ответы . Чы чукча писатель , а не читатель ?
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Макака, слова имеют силу исключительно среди приматов вроде тебя, я же сужу людей не по словам, а по делам. Если уж ты тут выскочил как прыщ на жопе, расскажи есть ли в том интервью что то о том, какими наградами боевого кацапа Бабченку кацапская империя наградила за агрессию против Чеченской республики? Сколько было вывезено телевизоров?
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"без лоха и жизнь плоха" - без тупенького, недосвіченого українця життя не має ніякого сенсу
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Самое страшное, что мы радуемся не тому, что строятся заводы, повышается уровень жизни, у наших детей видно будущее, а тому, что през и все остальные показывают достижением то, что СБУ и так должно делать. Чему радуемся? Что будет завтра? Откроют новый садик? Обьявят, что уже 15 млн. за границей и бюджет пополняется а дети без родителей? Или радость в том, что при любой стрёмной ситуации у нас много полицейских, чтобы охранять магазины РОШЕН?
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Ужоссс . "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 1094 . Мне вас искренне жаль , израильтяне . И как вы там выживаете .
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ну вот и славненько сэбэу себя показало какое оно is who ...

самое время теперь заценить
( видео ) материал об одной из кровавых провокаций февраля 2014

поширюйте !
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добрі люди вам локшину вішають а ви ще між собою ругаетесь, треба жити по новому, слава України
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Красиво русотурист в бусик зашёл, прямо как родной "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 2705
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не успел еще забыть "блестящую" апирацию мвд по "асвабаждению" Богданова времен плана "шатун" 2016г................кстати, двое, которых мусора подставили под "организаторов" и "исполнителей", до сих пор в сизо томятся...........................
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Пуканы у руссотролей бабахают не переставая ... "Зараз усе розповімо", - кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка - Цензор.НЕТ 1020
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Сейчас все расскажем", - кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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