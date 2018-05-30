 "Сейчас все расскажем", - кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовано на YouTube канале СБУ.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
ДЛЯ ЧЕГО ?
согласен с мнением Roman`а (Май 30, 2018 в 6:46пп) :
интересной является спецтрактовка результатов Луциком
и выводы которые он предлагает всем принять.
Там же в каждой фразе читается
«я вірю у другий президентський термін президента Порошенко».
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однако думаю, что имеет место очередная многохY%ловочка.
Поэтому вывод высказанный Roman`ом необходимо будет дополнить.
шевелите извилинами !!!
есть причина
по которой шавки лалита мальдиванскага
грицацка-луцуцка абасралися на весь мир
.
В бессильной злобе только рычат и пытаются в "спам" нормальные комменты отправлять
СБУ совершила прокол в инсценировке убийства
=1 "Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил следующее:
«Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужчину в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой».
Исходя из этой информации получается, что жена увидела истекающего кровью мужа и первое, что она сделала - начала фотографировать тело в крови…
Представьте себе реально эту ситуацию!
Жена, увидев мужа в крови и не зная, жив ли он
(а СБУ по «сценарию» передала, что он тогда еще был жив и умер только в карете скорой), первым делом, конечно, постарается как-то помочь ему.
И уж точно она не оставит мужа лежать лицом в пол…"
=2 фраза
«Она услышала хлопки, вышла и увидела мужчину в крови.
Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой»
=======
достаточно корявая для «профессиональной» инсценировки.
«Она … вышла и увидела мужчину …»
вАпроцЦ : жена не узнала одежду мужа в которой он пошёл за хлебушком ?
Для жены, для женщины у которой большая семья это исключено
следовательно
в цирковое представление сбу оказалась втянута жена,
а также подставная бригада «скорой помощи»
для лохА который привык боевички-тошнотики по зомбоящу пялиться
такая херня канечна пройдёт.
а чё там эти мУдели мудЕли :
«спецоперация» чтобы фэсэбэшники поверили ?
.
«Она услышала хлопки, вышла и увидела мужчину в крови.
Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой»
=======
достаточно корявая для «профессиональной» инсценировки.
«Она … вышла и увидела мужчину …»
вАпроцЦ : жена не узнала одежду мужа в которой он пошёл за хлебушком ?
Для жены, для женщины у которой большая семья это исключено
следовательно
в цирковое представление сбу оказалась втянута жена,
а также подставная бригада «скорой помощи»
для лохА который привык боевички-тошнотики по зомбоящу пялиться
такая херня канечна пройдёт.
а чё там эти мУдели мудЕли :
«спецоперация» чтобы фэсэбэшники поверили ?
.
И пуцька теперь совсем не грозный и даже уже не могучий . А Письков ушёл в запой .! .
Устами младенца глаголет...
самое время теперь заценить
( видео ) материал об одной из кровавых провокаций февраля 2014
поширюйте !