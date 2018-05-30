 Россияне отказались обсуждать освобождение украинцев в российских тюрьмах и россиян в украинских, - Ирина Геращенко о переговорах в Минске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Безопасность, прекращение огня, деэскалация, освобождение заложников и политзаключенных - ключевые темы сегодняшнего Минска.

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Украинская сторона и на ТКГ, и в сфере безопасности и гуманитарной группах осудила эскалацию насилия, убийство 15-летней Дарьи Казeмировой и 12-летнего Дмитрия Маця и предложила принять совместное заявление ТКГ, в котором осудить убийство украинских детей, выразить сочувствие жертвам сбитого Боинга МН17, осудить причастность РФ к этой трагедии (признанную и зафиксированную международной следственной группой), немедленно разблокировать освобождения политзаключенных Кремля и допустить наконец МККК в тюрьмы на оккупированных территориях и в РФ.

Представители РФ и в ТКГ, и в рабочих группах категорически отказались от принятия такого заявления, тем самым фактически признав причастность к трагедии Боинга и к поддержке боевиков, к блокированию процесса освобождения заложников и допуска международных гуманитарных миссий в тюрьмы.

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Также украинская сторона осуждает растущие факты агрессии против наблюдателей миссии СММ ОБСЕ, которых боевики снова обстреливали в последние недели и блокировали их работу.

Украинские представители в ТКГ, дипломатическим языком, заявили демарш в связи с деструктивной позицией русских и контролируемых ими боевиков. В реальности - была тяжелая, жесткая дискуссия с требованием немедленно остановить насилие и эскалацию. В том числе мы категорически не воспринимаем позиции РФ о "прямых переговорах" с "республиками". Войну на Донбассе и в Крыму начала РФ, с ней, а не марионетками будем говорить об ответственности Москвы за прекращение насилия и выполнение минских соглашений.

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Я в гуманитарной группе и наши представители в ТКГ задали прямой и очевидный вопрос россиянам: каков ответ РФ на инициативу Украины о передаче 23 осужденных россиян для освобождения украинский в тюрьмах РФ. Мы еще раз обратились к россиянам с инициативой освободить заключенных украинцев до старта мундиаля. Позиция россиян феерическая (дословно): Россия - не участник конфликта, поэтому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах и россиян в украинских. А "республики" включают этих русских в список, так как они им "помогали воевать" и жили на Донбассе до 14 года ..... Пришлось задать уточняющий вопрос: означает ли это, что РФ "своих бросает" и фактически отказывается от защиты своих граждан? Ответа нет.

Также украинская сторона настаивает, чтобы МККК немедленно получили доступ в тюрьмы ОРДЛО и РФ, к украинским политзаключенным, мы настаивали включить эту норму в заявление гуманитарной группы, но Россия категорически против.

Учитывая тот факт, что МККК ни разу не имело доступа к заложникам и политзаключенным, официально обратилась к координатору ОБСЕ в гуманитарной группе Т. Фришу с требованием немедленно посетить тюрьмы на оккупированных территориях и навестить всех наших военных, гражданских, в т ч журналиста С . Асеева, которые годами остаются без права на переписку, на звонок, на посылку. Буду на этом настаивать".

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