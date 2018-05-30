 РФ и Турция поддерживают продление "Турецкого потока" в Болгарию, - премьер Борисов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Владимир Путин сообщил, что вчера обсудил этот вопрос с президентом Турции Эрдоганом, и никто не возражает, чтобы "Турецкий поток" продлился (в Европу) через Болгарию. Дополнительно господин Миллер (Алексей Миллер - глава "Газпрома". - Ред.) и наши министры найдут ту сферу, в которой будет осуществляться перераспределение по контрактам с другими странами, осуществляться транзит, торговля газом", - сказал он.

Б.Борисов также добавил, что газа, поступающего в Болгарию со стороны Украины и Турции, достаточно для создания газового хаба. "Сейчас на базе того объема, который поступает из России по территории Украины и дополнительно по линии "Турецкого потока", достаточно. И нужно найти ту формулу, чтобы реализовать идеи строительства газораспределительного газового хаба", - сказал он.

По словам премьера, все вопросы, которые РФ и Болгария обсуждали по газу, одобрены Еврокомиссией. "Все вопросы, которые мы обсуждали по газу, по другим темам, одобрены Европейской комиссией. Я передал приветы от имени Жана-Клода Юнкера (председатель Европейской комиссии. -Ред.)", - сказал Б.Борисов.

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В.Путин в ходе пресс-конференции подтвердил, что РФ и Турция поддерживают продление "Турецкого потока" в Болгарию. В.Путин также отметил, что вопрос транспортировки газа "Турецкого потока" в Европу через Болгарию "прорабатывается в практическом плане с Турцией и Болгарией". "Знаю, что там создаются определенные мощности. В каком объеме, по каким ценам - это должны определять уже хозяйствующие субъекты", - сказал В.Путин.

При этом он заявил, что РФ нужны финансовые гарантии строительства газопровода через Болгарию в виде суверенных гарантии Болгарии или гарантии ЕК. "Мы понимаем, и болгарская сторона это прекрасно понимает, что при реализации проектов большого масштаба нужны гарантии, прежде всего финансовые, которые были бы подтверждены либо суверенными гарантиями правительства Болгарии, либо в соответствующих решениях Еврокомиссии. Но пойдем и по тому, и по другому пути. Потому что все понимают, никто не хочет повторения каких-то срывов. Все, наоборот, ходят идти вперед", - сказал президент России.

Он также подчеркнул, что вопрос объемов транзита газа через Болгарию должен увязываться с объемами поставок по другим коридорам.

В.Путин выразил надежду, что условия поставок газа в Европу для разных поставщиков будут выравниваться. "Единственное, что нас все время беспокоит, и мы всегда дискутируем на эту тему с нашими партнерами в Брюсселе, то, что рыночные условия подразумевают равные условия для всех. Насколько мне известно, проекту "Южный газовый коридор" в свое время были предоставлены особые льготы, в том числе он выведен из действия Третьего энергетического пакета. Так почему такому проекту, который, к сожалению, не состоялся - "Южный поток" - почему ему не были предоставлены такие условия? Чем Болгария хуже, чем другие страны? Но мы исходим из того, что в ходе дискуссии с нашими партнерами в Брюсселе все это будет выравниваться", - сказал он.

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"Мы уже полностью закончили работу по прокладке одной линии. Начинаются работы на территории Турции. Мы подписали все необходимые документы на работу на территории Турции. Мы вторую нитку уже проложили наполовину - 200 с лишним км прошли, а всего там 400 км с небольшим. Все, о чем мы говорим, становится абсолютно реальным", - сказал В.Путин.

Как сообщалось, в начале мая завершилась укладка первой нитки "Турецкого потока" протяженностью 930 км, при этом с учетом двух ниток было уложено 1161 км трубы.

Сообщалось также, что до 660-го километра (точка в Черном море недалеко от границы с исключительной экономической зоной Болгарии) газопровод укладывался по маршруту отмененного "Южного потока". Таким образом, вторая нитка "Турецкого потока" построена на 230 км. Ее строительство, сообщал "Газпром", планируется возобновить в третьем квартале 2018 года.