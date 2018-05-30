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Все про:Болгария (315) Газ (8836) газопровод (630) Россия (69452) Турция (1959) Турецкий поток (20)

 РФ и Турция поддерживают продление "Турецкого потока" в Болгарию, - премьер Борисов

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили тему продления газопровода "Турецкий поток" в Болгарию и поддержали эту идею, заявил премьер Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Владимир Путин сообщил, что вчера обсудил этот вопрос с президентом Турции Эрдоганом, и никто не возражает, чтобы "Турецкий поток" продлился (в Европу) через Болгарию. Дополнительно господин Миллер (Алексей Миллер - глава "Газпрома". - Ред.) и наши министры найдут ту сферу, в которой будет осуществляться перераспределение по контрактам с другими странами, осуществляться транзит, торговля газом", - сказал он.

Б.Борисов также добавил, что газа, поступающего в Болгарию со стороны Украины и Турции, достаточно для создания газового хаба. "Сейчас на базе того объема, который поступает из России по территории Украины и дополнительно по линии "Турецкого потока", достаточно. И нужно найти ту формулу, чтобы реализовать идеи строительства газораспределительного газового хаба", - сказал он.

По словам премьера, все вопросы, которые РФ и Болгария обсуждали по газу, одобрены Еврокомиссией. "Все вопросы, которые мы обсуждали по газу, по другим темам, одобрены Европейской комиссией. Я передал приветы от имени Жана-Клода Юнкера (председатель Европейской комиссии. -Ред.)", - сказал Б.Борисов.

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В.Путин в ходе пресс-конференции подтвердил, что РФ и Турция поддерживают продление "Турецкого потока" в Болгарию. В.Путин также отметил, что вопрос транспортировки газа "Турецкого потока" в Европу через Болгарию "прорабатывается в практическом плане с Турцией и Болгарией". "Знаю, что там создаются определенные мощности. В каком объеме, по каким ценам - это должны определять уже хозяйствующие субъекты", - сказал В.Путин.

При этом он заявил, что РФ нужны финансовые гарантии строительства газопровода через Болгарию в виде суверенных гарантии Болгарии или гарантии ЕК. "Мы понимаем, и болгарская сторона это прекрасно понимает, что при реализации проектов большого масштаба нужны гарантии, прежде всего финансовые, которые были бы подтверждены либо суверенными гарантиями правительства Болгарии, либо в соответствующих решениях Еврокомиссии. Но пойдем и по тому, и по другому пути. Потому что все понимают, никто не хочет повторения каких-то срывов. Все, наоборот, ходят идти вперед", - сказал президент России.

Он также подчеркнул, что вопрос объемов транзита газа через Болгарию должен увязываться с объемами поставок по другим коридорам.

В.Путин выразил надежду, что условия поставок газа в Европу для разных поставщиков будут выравниваться. "Единственное, что нас все время беспокоит, и мы всегда дискутируем на эту тему с нашими партнерами в Брюсселе, то, что рыночные условия подразумевают равные условия для всех. Насколько мне известно, проекту "Южный газовый коридор" в свое время были предоставлены особые льготы, в том числе он выведен из действия Третьего энергетического пакета. Так почему такому проекту, который, к сожалению, не состоялся - "Южный поток" - почему ему не были предоставлены такие условия? Чем Болгария хуже, чем другие страны? Но мы исходим из того, что в ходе дискуссии с нашими партнерами в Брюсселе все это будет выравниваться", - сказал он.

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"Мы уже полностью закончили работу по прокладке одной линии. Начинаются работы на территории Турции. Мы подписали все необходимые документы на работу на территории Турции. Мы вторую нитку уже проложили наполовину - 200 с лишним км прошли, а всего там 400 км с небольшим. Все, о чем мы говорим, становится абсолютно реальным", - сказал В.Путин.

Как сообщалось, в начале мая завершилась укладка первой нитки "Турецкого потока" протяженностью 930 км, при этом с учетом двух ниток было уложено 1161 км трубы.

Сообщалось также, что до 660-го километра (точка в Черном море недалеко от границы с исключительной экономической зоной Болгарии) газопровод укладывался по маршруту отмененного "Южного потока". Таким образом, вторая нитка "Турецкого потока" построена на 230 км. Ее строительство, сообщал "Газпром", планируется возобновить в третьем квартале 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3068909
 
 
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Кацапы, да хоть на Путина его себе намотайте.
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не зря трубы от южного потока Болгария не вывезла и не распилила, теперь вот пригодятся.
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ЕС вводит санкции против РФ,а Украина потом присоединяется,какие вопросы к европейцам?Задавай своему президенту
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Та,да,вводит и выводит ,а Северный Поток - 2 ,это одна из главных санкций ... РФ и Турция поддерживают продление "Турецкого потока" в Болгарию, - премьер Борисов - Цензор.НЕТ 2975
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За неделю в Москве успели побывать и Президент Болгарии, и премьер-министр Болгарии.

"Я так долго за Вами гналась, чтобы сказать, как Вы мне неинтересны" РФ и Турция поддерживают продление "Турецкого потока" в Болгарию, - премьер Борисов - Цензор.НЕТ 2086
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россияне долго бегали,что бы хоть кто то к ним приехал,наверное забашляли прилично
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Болгары Петю обнимали,
И вдруг так крупно нае..али.
А может Петя приделах,
Шоб Украине сделать крах.
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А если бы кое кто не занимался кидаловом - у него бы уже действовал бы свой личный трубопровод, а не огрызок соседского... (при том транзитный, и раз в 5 мощнее) РФ и Турция поддерживают продление "Турецкого потока" в Болгарию, - премьер Борисов - Цензор.НЕТ 3932
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прогнулись в свое время, вот на остатках и будут сидеть
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12 июня открытие нового газопровода TANAP из Каспия мимо РАБссии в Болгарию и далее на Аппенины в Италию... РФ и Турция поддерживают продление "Турецкого потока" в Болгарию, - премьер Борисов - Цензор.НЕТ 164812 июня 1990 года день незалежнасти РАБссии от СССр дохлого.. РФ и Турция поддерживают продление "Турецкого потока" в Болгарию, - премьер Борисов - Цензор.НЕТ 8636
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ и Турция поддерживают продление "Турецкого потока" в Болгарию, - премьер Борисов
 
 
 
 
 
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