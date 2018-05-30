 Савченко прервала голодовку, чтобы повторно пройти экспертизу на полиграфе, - пресс-служба

Об этом сообщила пресс-служба Савченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе "правды", Надеждой Савченко принято решение прервать голодание для прохождения повторной экспертизы", - говорится в сообщении.

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Кроме того, защита депутата готовит ходатайство для назначения психофизиологического исследования на полиграфе в государственном учреждении.

Отмечается, что с момента начала голодовки прошло 69 суток.

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Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

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22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.