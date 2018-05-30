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 Савченко прервала голодовку, чтобы повторно пройти экспертизу на полиграфе, - пресс-служба

Народный депутат Надежда Савченко объявила о прерывании голодания для прохождения повторной экспертизы на полиграфе.

Об этом сообщила пресс-служба Савченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе "правды", Надеждой Савченко принято решение прервать голодание для прохождения повторной экспертизы", - говорится в сообщении.

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Кроме того, защита депутата готовит ходатайство для назначения психофизиологического исследования на полиграфе в государственном учреждении.

Отмечается, что с момента начала голодовки прошло 69 суток.

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Савченко прервала голодовку, чтобы повторно пройти экспертизу на полиграфе, - пресс-служба 01

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

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22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3068908
 
 
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Так и будет "голодать" перманентно проходя детектор))
Клоунесса))
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А почему никто в зРаде не носит футболки СВОБОДУ САВЧЕНКО ???
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Вместо этого перешли на ношение трусов с такой надписью.
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Вряд-ли на стрингах Ляшка поместится так много текста ...
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Зато Полиграф может не сдюжить второй раз проверять. Он "на колчаковских фронтах ранен" - инвалид.
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Та внесіть її вже хоч хто небуть в Книгу рекордів Гінеса.
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Нова метода голодування- здобні булочки, курячі стегенця і ковбаска п'яти видів.
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Гадя голодування припинила бо в двері не пролазить?
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***
- Семен Маркович, и шо мине делать?
- и обо чем ви... сейчас?
- моя Цилечка хочет от меня, пардон, секса... и каждый день! а я таки... в возрасте…
- ну и здасьте!!!! а шо я вам говорил - не берите в жены молоденькую
и... не обижайтеся... слегка страшненькую - никто ж вам с нею не поможет!!!…
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Впорола пів поросятка.....і пішла поліграфитись.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСавченко прервала голодовку, чтобы повторно пройти экспертизу на полиграфе, - пресс-служба
 
 
 
 
 
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