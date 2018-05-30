 "Я пока еще живой, не дождутся", - Бабченко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Во-первых, я бы хотел извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что вам всем пришлось пройти, потому что я друзей и коллег хоронил много раз, я знаю то тошнотное чувство, тошнотно-блевотное чувство, когда приходится хоронить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я бы хотел, конечно, принести извинения своей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов", - заявил Бабченко.
"Потом, я бы очень сильно хотел бы поблагодарить СБУ за то, что спасли мою жизнь. Я не слышал, о чем Василий Сергеевич говорит и говорил, я не знаю, о чем можно сейчас говорить, о чем - нет, но, насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы, пахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали, и в итоге результатом стала вот эта вот спецоперация, по результатам которой сегодня человек взят. Он уже находится под стражей. Я не знаю, задержан ли, я детали говорить не буду, конечно, я сам не в курсе. Преступление завершено и доказано. То есть все улики налицо, и что самое главное, мою жизнь сохранили, за это я, конечно, еще раз благодарю. Но самое главное – предотвращены другие, видимо, более масштабные теракты. Более серьезные, потому что там люди готовились, и готовились серьезно. И то, что когда-то, неделю-две назад, что-то там в России говорили, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой чемпионов, видимо, это должен был быть, по всей видимости, я. Как я сказал, все это дело велось два месяца, ко мне пришли месяц назад. Люди сказали, что есть на меня заказ, уже переданы деньги, 40 тысяч долларов, насколько мне известно. Я неплохо стою, слушайте!" - отметил Бабченко.
"Показали документы мои, паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, когда я ее делал в 25 лет. И вот фотография, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе... Стало понятно, что информация идет из России, стало понятно, что информация идет из, видимо, государственной службы, потому что добыть эту информацию могли только спецслужбы. Было предложено принять участие в этой спецоперации, но тут других вариантов как бы нет. Либо работаем, либо все равно работаем. Месяц мы готовили эту операцию. Парни рыли просто, как буйволы, работали. На самом деле оттуда давили, с той стороны очень сильно. На исполнение этого заказа дали три недели. Потом начали подгонять, подгоняли все-таки, видимо, к Лиге чемпионов, приходилось как-то увиливать, придумывать какие-то отмазки: то я там ногу поломал (я ее, кстати, не ломал), потом пришлось типа куда-то уехать. Это все должно было быть не вчера. То, что вчера произошло, это просто так совпало. Короче говоря, вчера это закончилось. Половину дела сделано, я свою работу выполнил. Я пока еще живой, не дождутся", - подчеркнул Бабченко.
Это трудный долгий путь
И иногда он обрывается -
Но я всё равно вернусь
Ещё сильней, чем был!
Хоча дуже хотілось би.
Куратору - бесплатно.
будет безумно рада - это ясно... но чуть-чуть обидится - нервы же не восстанавливаются...
(еще долго будет видеть во сне "расстрелянного" мужа.... от артист!)
как же его фото можно не найти за 5 секунд, какой- то цирк, клоуны на арене
В СБУ я до вчерашнего дня не сомневался так как там много отличных специалистов которые прошли боевые действия. Вчера появилось сомнение. А сегодня приятно удивили. По факту в стране хорошо работает только ВСУ и СБУ, они всё же ближе к военным чем к правоохранителям.
Бу га га га...
Видаляти коменти не має сенсу, ви вже занотовані
53 мин. ·
"Воскресіння" Аркадий Бабченко - урок всім нашим зрадофілам. Все у нас не настільки погано. Тобто - таки погано, але не настільки, як їм здається.
Який-небудь колишній "АТО"шник, про якого було відомо, що він у скрутному матеріальному становищі, отримавши пропозицію за 30 тисяч доларів убити Бабченка, не вбив Бабченка, не заліг на дно і не втік з переляку на заробітки (тоді знайшли б іншого виконавця), а нормально так взяв завдаток і пішов пряменько до СБУ. Так що найперша подяка за збережене життя Аркадія саме йому.
А вже далі СБУ таки спрацювала професійно. Класично спрацювали - скоріше за все, після повідомлень про смерть Бабченка виконавець замаху прийшов до посередника за рештою суми і того взяли. Класика. Але щоб працювати навіть за такими класичними примітивними схемами - треба працювати, а не просиджувати штани. Схоже, навчаються потроху. Не дали російським спецслужбам знищити шосту чи сьому за ліком жертву. І, що не менш важливо, не дали цього разу втекти посереднику. Тепер він гарно заспіває на допитах. Казатиме, мабуть, що він простий кримінальник, і що такий самий простий, тільки з Росії, запропонував йому заробіток, а більше він нічого не знає... Якщо так казатиме - це дуже добре: значить, це не політика, а звичайний кримінал - тобто, ніякого обміну. Дати йому років 20, і хай сидить.
А якщо він схоче бути не простим кримінальником, а луб'янським суперагентом - хай тоді це доводить. Хай здає когось на самій Луб'янці, причому з доказами, причому з незаперечними. До речі, і після цього його не варто обмінювати. Бо, може, він усе набрехав, а сам таки простий кримінальник? Хай спершу за його наводкою затримають якогось полковника з Луб'янки, а тоді вже цього міняють.
А що стосується самого Бабченка - вибаченнями перед тими, що переживали через його "смерть", йому не відбутися. Він тепер просто зобов'язаний, по-перше, прожити 100 років, по-друге, нанести максимальних збитків окупантам. Стільки галасу і ціла спецоперція через нього одного - хай відпрацьовує
Замовляють вбивства, теракти і вони ніби ні при чому.
короче русслики в шоке, что жена Бабченко ничего не знала и в мАцкве деньги начали собирать для "вдовы". Ну и конечно (в заключении) - украинская "пропаганда".....во как.....
"Контрразведка Службы безопасности Украины разместила "поздравления" бывшим коллегам на билбордах оккупированого Крыма. Экс-сотрудники ведомства, перешедшие на сторону крымских сепаратистов получили от бывших коллег "с материка" сообщение о том, что их не забывают.В частности, 25 марта в Севастополе на день СБУ был "поздравлен" экс-начальник управления Службы в этом городе, предатель Украины Петр Зима."
.. і так добре - водин бік .. мухи в другий...
..загалом ЧАС покаже - що це було .. терпіння панове ...