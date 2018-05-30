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 "Я пока еще живой, не дождутся", - Бабченко. ВИДЕО

Журналист Аркадий Бабченко на пресс-брифинге СБУ рассказал о деталях спецоперации, а также извинился перед родными и близкими, за то что заставил их пережить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте: Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией. Аркадию предоставлена круглосуточная охрана, - Порошенко о спецоперации с Бабченко

"Во-первых, я бы хотел извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что вам всем пришлось пройти, потому что я друзей и коллег хоронил много раз, я знаю то тошнотное чувство, тошнотно-блевотное чувство, когда приходится хоронить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я бы хотел, конечно, принести извинения своей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов", - заявил Бабченко.

"Потом, я бы очень сильно хотел бы поблагодарить СБУ за то, что спасли мою жизнь. Я не слышал, о чем Василий Сергеевич говорит и говорил, я не знаю, о чем можно сейчас говорить, о чем - нет, но, насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы, пахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали, и в итоге результатом стала вот эта вот спецоперация, по результатам которой сегодня человек взят. Он уже находится под стражей. Я не знаю, задержан ли, я детали говорить не буду, конечно, я сам не в курсе. Преступление завершено и доказано. То есть все улики налицо, и что самое главное, мою жизнь сохранили, за это я, конечно, еще раз благодарю. Но самое главное – предотвращены другие, видимо, более масштабные теракты. Более серьезные, потому что там люди готовились, и готовились серьезно. И то, что когда-то, неделю-две назад, что-то там в России говорили, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой чемпионов, видимо, это должен был быть, по всей видимости, я. Как я сказал, все это дело велось два месяца, ко мне пришли месяц назад. Люди сказали, что есть на меня заказ, уже переданы деньги, 40 тысяч долларов, насколько мне известно. Я неплохо стою, слушайте!" - отметил Бабченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организатор покушения на Бабченко планировал совершить в Украине 30 убийств, - СБУ

"Показали документы мои, паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, когда я ее делал в 25 лет. И вот фотография, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе... Стало понятно, что информация идет из России, стало понятно, что информация идет из, видимо, государственной службы, потому что добыть эту информацию могли только спецслужбы. Было предложено принять участие в этой спецоперации, но тут других вариантов как бы нет. Либо работаем, либо все равно работаем. Месяц мы готовили эту операцию. Парни рыли просто, как буйволы, работали. На самом деле оттуда давили, с той стороны очень сильно. На исполнение этого заказа дали три недели. Потом начали подгонять, подгоняли все-таки, видимо, к Лиге чемпионов, приходилось как-то увиливать, придумывать какие-то отмазки: то я там ногу поломал (я ее, кстати, не ломал), потом пришлось типа куда-то уехать. Это все должно было быть не вчера. То, что вчера произошло, это просто так совпало. Короче говоря, вчера это закончилось. Половину дела сделано, я свою работу выполнил. Я пока еще живой, не дождутся", - подчеркнул Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068903
 
   
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Напоминает ликование по поводу освобождения Н Савченко.
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Когда узнали, что операция ФСБ по убийству Бабченко полностью провалена!


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Почитайте коменты на ютубе! Там у ваты знатно подгорает!
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В честь Аркадия и всех, кто ЭПИЧНО НАГНУЛ свинособачью опричнину - песня "Тяжёлый путь"

Это трудный долгий путь
И иногда он обрывается -
Но я всё равно вернусь
Ещё сильней, чем был!
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А может и Амина оживет?
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Особисто я,навіть не думав про такий поворот подій.Вчора тут на форумі хтось написав,що можливо це така операція і виявився правий.Потрібно визнати,що не все так погано у наших спецслужб.
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Аркадий, прощаю тебе два дня моих слез... Тебе здоровья и долголетия, а СБУ - уважуха!
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Окуеву еще и остальных воскресите, и респект. Блин, жалко вчера Бабченко было. Больше так не делайте. Это ж не бизнесмена смерть инсценировать....
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если бы стоял вопрос о спасении моей жизни то я бы дал СБУ себя использовать. Таких как ты можно и в расход
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Как там в Турции? Пока даешь только аниматорам или уже и барменам?
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Всем, кто платит.
Куратору - бесплатно.
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Дает она бесплатно, практически всем, потому как руская самка поехала в Турции на выгул своей пи.ды. Она еще и приплатит в случае необходимости.
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Сподіваюсь, Бабченко перечитає все , що про нього було написано тут на форумі з учорашнього дня.. Хто прочитав епітафію про себе - буде жити довго..
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Зря он такие заявления делает...Для пиара и патриотизма,хорошо. Для здоровья,нет. По сути он со смертью играет. Зовет ее. Немцов тоже говорил,что собирается путина пережить...Такие вещи ,умные люди на публику не говорят. Славянское глупое бахвальство.
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прикинь он смелый!? Ты видимо из тех кто боитса выйти на несогласованый митинг?
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Причем здесь смелость ? Ну убъют еще одного. Ты думаешь ему легче будет от того,что ты его смелым назовешь ? Лично для меня важен результат деятельности. А не пафос. Посмертный. Немцов - сколько полезного мог бы сделать...
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так ето и есть .. .какой общественный резонанс. И как теперь весь мир смотрит на Россию - как на государство - террорист
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ты не понимаешь,это не мое дело и не твое,а его
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Очередная победа СБУ и Порошенко....порохоботам предлагаю дальше лизать дупу
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Здоровья Тебе Аркадий и 6 детишкам Твоим.Слава Україні !!!!
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Бабченко и его семье предостанвлена Круглосуточная охрана.
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Щас вата почне вимагати зустрічі ватного консула з Бабченко.
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С каких это пор СБУ перестало вдруг быть филиалом ФСБ??? Если вам кажется, что СБУшники работают против своего главного офиса в Москве, то скорее всего вас в чём-то просто обманывают
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еше скажи с каких это пор Россия не часть Монголии
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Та давно. Там сейчас националистов больше которые видимо выжили ФСБ. Грицак вообще друг Яроша.
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Я всю ночь не спала, блин чертяки! Слава СБУ Украіни!!!
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жена, конечно, холку намылит...
будет безумно рада - это ясно... но чуть-чуть обидится - нервы же не восстанавливаются...
(еще долго будет видеть во сне "расстрелянного" мужа.... от артист!)
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Пофиг весь срачь. Главное он жив и здоров.
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Я наверное единственный, кто ни вчера ни сегодня не высказал соболезнований...
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С Госдепом Дружочек,с Госдепом с 1968 года "Я поки ще живий, не дочекаються", - Бабченко - Цензор.НЕТ 7780
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Не льсти себе. У многих вчера и сегодня была просто злость, до стадии принятия дойти не успели, Слава Богу!
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https://www.facebook.com/babchenkoa/photos?lst=100001471221923%3A100002707263787%3A1527695884&source_ref=pb_friends_tl

как же его фото можно не найти за 5 секунд, какой- то цирк, клоуны на арене
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Зато из этого всего я понял что Луценко конченное чмо. Пришел и полчаса рассказывал какие все г**доны а он красавчик.
В СБУ я до вчерашнего дня не сомневался так как там много отличных специалистов которые прошли боевые действия. Вчера появилось сомнение. А сегодня приятно удивили. По факту в стране хорошо работает только ВСУ и СБУ, они всё же ближе к военным чем к правоохранителям.
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Не соглашусь. Их работа как раз хорошо заметна особенно по Донбассу. Сколько они различных перехваченных разговоров обнародовали за последние годы. По той же Савченко и записи с камер и разговоры.
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Короче Уйла в Гаагаге надо повесить не за шею а за ноги )))
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Вы оба неправы, если его вешать, то только за яйца! ))
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відтепер, усі, хто вчора на Цензорі паплюжив чесне ім"я СБУ - особисті вороги Грицака і чекає на них доля Бузини...
Бу га га га...
Видаляти коменти не має сенсу, ви вже занотовані "Я поки ще живий, не дочекаються", - Бабченко - Цензор.НЕТ 1467
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Видеть свои похороны, значит болго будет жить. Дай Бог тебе здоровья.
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Олена Білозерська
53 мин. ·

"Воскресіння" Аркадий Бабченко - урок всім нашим зрадофілам. Все у нас не настільки погано. Тобто - таки погано, але не настільки, як їм здається.
Який-небудь колишній "АТО"шник, про якого було відомо, що він у скрутному матеріальному становищі, отримавши пропозицію за 30 тисяч доларів убити Бабченка, не вбив Бабченка, не заліг на дно і не втік з переляку на заробітки (тоді знайшли б іншого виконавця), а нормально так взяв завдаток і пішов пряменько до СБУ. Так що найперша подяка за збережене життя Аркадія саме йому.

А вже далі СБУ таки спрацювала професійно. Класично спрацювали - скоріше за все, після повідомлень про смерть Бабченка виконавець замаху прийшов до посередника за рештою суми і того взяли. Класика. Але щоб працювати навіть за такими класичними примітивними схемами - треба працювати, а не просиджувати штани. Схоже, навчаються потроху. Не дали російським спецслужбам знищити шосту чи сьому за ліком жертву. І, що не менш важливо, не дали цього разу втекти посереднику. Тепер він гарно заспіває на допитах. Казатиме, мабуть, що він простий кримінальник, і що такий самий простий, тільки з Росії, запропонував йому заробіток, а більше він нічого не знає... Якщо так казатиме - це дуже добре: значить, це не політика, а звичайний кримінал - тобто, ніякого обміну. Дати йому років 20, і хай сидить.
А якщо він схоче бути не простим кримінальником, а луб'янським суперагентом - хай тоді це доводить. Хай здає когось на самій Луб'янці, причому з доказами, причому з незаперечними. До речі, і після цього його не варто обмінювати. Бо, може, він усе набрехав, а сам таки простий кримінальник? Хай спершу за його наводкою затримають якогось полковника з Луб'янки, а тоді вже цього міняють.
А що стосується самого Бабченка - вибаченнями перед тими, що переживали через його "смерть", йому не відбутися. Він тепер просто зобов'язаний, по-перше, прожити 100 років, по-друге, нанести максимальних збитків окупантам. Стільки галасу і ціла спецоперція через нього одного - хай відпрацьовує "Я поки ще живий, не дочекаються", - Бабченко - Цензор.НЕТ 1045
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Але ж і кацапи які підступні, підкуповують наших же громадян великими грошима.
Замовляють вбивства, теракти і вони ніби ні при чому.
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Да, теперь ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, Госдеп будут иметь идиотский вид. Весь мир уже успел сплотится против Путина.
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Їх сплотила N кількість злочинів хйула. Україна, Сирія, боїнг.. сотні тисяч жертв.
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Заказ на убийство, не отменяет вину, если убийство сумели предотвратить.
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Не надо Бабченку извиняться за то, что говорит по-русски. Не в этом в Украине проблема с русским языком. А так получается, что даже Бабченко воспринимает навязанное российской пропагандой неправильное понимание языковой проблемы.
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"... тошнотно-блевотное чувство, когда приходится хоронить коллег". (Аркадий Бабченко) Нифига чувак коллег ненавидит. "Я поки ще живий, не дочекаються", - Бабченко - Цензор.НЕТ 9888
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Профессор Плейшнер провалился подумал Штирлиц,но он не предатель РАБссии "Я поки ще живий, не дочекаються", - Бабченко - Цензор.НЕТ 198
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Я искренне рад, что Бабченко жив, счастья ему и добра... иначе было бы очередное не раскрытое убийство как с Окуевой и Шереметом...
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А вчера ты не так о его смерти отозвался. ))
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И почему убийце была предоставлена его фотография 25-летней давности? Что-то я не врубаюсь... "Я поки ще живий, не дочекаються", - Бабченко - Цензор.НЕТ 5296
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Леху из Белоруси спроси. Он тебе объяснит всё.
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сейчас по ТВ говорит рАссийский эксперт Петер Лонтьев (Peter Leontiew).........
короче русслики в шоке, что жена Бабченко ничего не знала и в мАцкве деньги начали собирать для "вдовы". Ну и конечно (в заключении) - украинская "пропаганда".....во как.....
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Мороз по коже...это тоже когда-нибудь сработает...успехов!!!

"Контрразведка Службы безопасности Украины разместила "поздравления" бывшим коллегам на билбордах оккупированого Крыма. Экс-сотрудники ведомства, перешедшие на сторону крымских сепаратистов получили от бывших коллег "с материка" сообщение о том, что их не забывают.В частности, 25 марта в Севастополе на день СБУ был "поздравлен" экс-начальник управления Службы в этом городе, предатель Украины Петр Зима."

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Развели Украину как котят,сказал Чечетов и сыграл в ящик...
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Вчора був на 100 відсотків впевненим, що він загинув.. Розвели , як кошенят.. Радий такому "розводу", та побільше б таких "розводів".. Як там "слєдствєнний камітєт" - відкличе своє прохання на участь в розслідуванні "убійства гражданіна расіі".. "Я поки ще живий, не дочекаються", - Бабченко - Цензор.НЕТ 2894
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..і тут скажу .. . трохи шумно..... шо то ЗАНАДТО багато "гомону" .. особливо тролів мінсрець .. треба РОЗУМІТИ - спецоперації можуть мати НЕСПОДІВАНИЙ напрямок і мету ...

.. і так добре - водин бік .. мухи в другий...

..загалом ЧАС покаже - що це було .. терпіння панове ...
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Хоть по одному погибшему воину АТО был такой резонанс. Лицемерные твари...
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Гы-ы-ы....во истину сказано,что троли это наинизшее из существ-настолько они тупые. Заикающийся Саша! Даже если не было никакого заказа на убийство,неужели так трудно понять ,что в этом случае кацапскую контору развели ещё больше?))))
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Какой облом у гебешных тварей ,уже откупорили шампусик,а тут опаньки Аркаша жив ! Дай Бог тебе здоровья и долгих лет жизни Аркадий и дождаться момента когда здохнут твои враги и главный из них плешивый карлик Пу !
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Нет! Так обос.ать старшего брата?! Так нельзя! "Я поки ще живий, не дочекаються", - Бабченко - Цензор.НЕТ 6548 Я на пару часов выключил телевизор,- сейчас включил,а там вся обсиРАШКА 24 в шоке! Ой как красиво! Сделали паузу! Дали им обос.аться по полной программе (смотрел как Валька-Полстакана возмущалась,что Украина стала страной,где журналистов убивают!),как переживали за вдову...Красота,как Вы их сделали!"Я поки ще живий, не дочекаються", - Бабченко - Цензор.НЕТ 4578
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Кони, арена и цЫрк. Но красиво. Особенно некрологи.
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"Бабченко жив". Телеканал ATR показал, как его сотрудники отреагировали на новость о "воскрешении" журналиста. Видеоhttp://gordonua.com/news/localnews/babchenko-zhiv-telekanal-atr-pokazal-kak-ego-sotrudniki-otreagirovali-na-novost-o-voskreshenii-zhurnalista-video-248736.html
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Я пока еще живой, не дождутся", - Бабченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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