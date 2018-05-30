 "Я пока еще живой, не дождутся", - Бабченко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Во-первых, я бы хотел извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что вам всем пришлось пройти, потому что я друзей и коллег хоронил много раз, я знаю то тошнотное чувство, тошнотно-блевотное чувство, когда приходится хоронить коллег. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я бы хотел, конечно, принести извинения своей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов", - заявил Бабченко.

"Потом, я бы очень сильно хотел бы поблагодарить СБУ за то, что спасли мою жизнь. Я не слышал, о чем Василий Сергеевич говорит и говорил, я не знаю, о чем можно сейчас говорить, о чем - нет, но, насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы, пахали. Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали, и в итоге результатом стала вот эта вот спецоперация, по результатам которой сегодня человек взят. Он уже находится под стражей. Я не знаю, задержан ли, я детали говорить не буду, конечно, я сам не в курсе. Преступление завершено и доказано. То есть все улики налицо, и что самое главное, мою жизнь сохранили, за это я, конечно, еще раз благодарю. Но самое главное – предотвращены другие, видимо, более масштабные теракты. Более серьезные, потому что там люди готовились, и готовились серьезно. И то, что когда-то, неделю-две назад, что-то там в России говорили, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой чемпионов, видимо, это должен был быть, по всей видимости, я. Как я сказал, все это дело велось два месяца, ко мне пришли месяц назад. Люди сказали, что есть на меня заказ, уже переданы деньги, 40 тысяч долларов, насколько мне известно. Я неплохо стою, слушайте!" - отметил Бабченко.

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"Показали документы мои, паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, когда я ее делал в 25 лет. И вот фотография, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе... Стало понятно, что информация идет из России, стало понятно, что информация идет из, видимо, государственной службы, потому что добыть эту информацию могли только спецслужбы. Было предложено принять участие в этой спецоперации, но тут других вариантов как бы нет. Либо работаем, либо все равно работаем. Месяц мы готовили эту операцию. Парни рыли просто, как буйволы, работали. На самом деле оттуда давили, с той стороны очень сильно. На исполнение этого заказа дали три недели. Потом начали подгонять, подгоняли все-таки, видимо, к Лиге чемпионов, приходилось как-то увиливать, придумывать какие-то отмазки: то я там ногу поломал (я ее, кстати, не ломал), потом пришлось типа куда-то уехать. Это все должно было быть не вчера. То, что вчера произошло, это просто так совпало. Короче говоря, вчера это закончилось. Половину дела сделано, я свою работу выполнил. Я пока еще живой, не дождутся", - подчеркнул Бабченко.