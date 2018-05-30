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Все про:смерть (4972) Харьковщина (1122) ГСЧС (1529)

 18-летний парень погиб в результате обвала на бывшем песчаном карьере на Харьковщине, - ГСЧС

В среду, 30 мая, в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на бывшем карьере по добыче песка, в настоящее время закрытом, попал под завал человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, ЧП произошло вблизи села Садовое Близнюковского района Харьковской области.

Под завал попал житель соседнего села Александровка, 2000 года рождения.

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В службу спасения позвонили его товарищи, с которыми он пришел набрать песка. Во время добычи произошел обвал верхнего слоя песчаного карьера.

"К месту происшествия были направлены 5 спасателей из поселка Близнюки. На момент их прибытия местные жители уже начали расчищать место обвала и поиски человека. За 30 минут совместными усилиями его удалось откопать из-под двухметрового слоя песка, но шансов выжить у мужчины не было. Сотрудники службы экстренной медицинской помощи констатировать смерть человека. Окончательные обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068901
 
 
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Из года в год происходят идентичные случаи.Взрослые тоже попадаются в данные ловушки.МЧС должно распространять памятки по всем аналогичным случаям легкомыслия.Утопления,электрика,стрыбки и тд .Для автошумахеров.Желательно в красноречивых картинках.Нас ,украинцев ,всё меньше.
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Ещё чистка выгребных ям, канализаций, емкостей из под химикатов! Сколько случаев было, что задыхались, сами чистильщики без масок и их такие же горе-спасатели!
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Какой ужас! Бедный парень, из-за песка жизнь потерять! Как же это можно было предусмотреть, или на карьер лучше вообще не идти за песком? Как-то надо до жителей это доносить, чтобы не было таких трагедий. Молодой же совсем, сам мечтаешь в свои 18 вернуться, а парень то и жизни не видел!
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Его величество несчастный случай! Такое было и будет!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия18-летний парень погиб в результате обвала на бывшем песчаном карьере на Харьковщине, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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