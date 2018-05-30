 18-летний парень погиб в результате обвала на бывшем песчаном карьере на Харьковщине, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, ЧП произошло вблизи села Садовое Близнюковского района Харьковской области.
Под завал попал житель соседнего села Александровка, 2000 года рождения.
В службу спасения позвонили его товарищи, с которыми он пришел набрать песка. Во время добычи произошел обвал верхнего слоя песчаного карьера.
"К месту происшествия были направлены 5 спасателей из поселка Близнюки. На момент их прибытия местные жители уже начали расчищать место обвала и поиски человека. За 30 минут совместными усилиями его удалось откопать из-под двухметрового слоя песка, но шансов выжить у мужчины не было. Сотрудники службы экстренной медицинской помощи констатировать смерть человека. Окончательные обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Співчуття рідним.