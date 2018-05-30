 Поздравляю СБУ с блестящей операцией. Аркадию предоставлена круглосуточная охрана, - Порошенко о спецоперации с Бабченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко.

Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине.

Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.