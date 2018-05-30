 Поздравляю СБУ с блестящей операцией. Аркадию предоставлена круглосуточная охрана, - Порошенко о спецоперации с Бабченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко.
Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине.
Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану".
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
В гугле тысячи его фоток. Почему так странно? Или ФСБешники набирают кретинов в помощники, или СБУ считает и нас и Бабченко дебилами и разводит и его и нас...
БО ЗНАВ ))))
І дійсно, він не пише бо знає, що на війні обов'язково хтось загине.Це відбувається постійно. Нажаль.
Просто Бабченко відома особистість і раптом ні слова.
Сейчас никому верить нельзя,все разводят друг друга.
Агент ФСБ, Александр Дынник, друг Курченко, который, якобы, передавал деньги Саакашвили для гос переворота, через свой благотворительный фонд строит дома для сотрудников СБУ БЕСПЛАТНО. В Хмельницком.
Агент ФСБ для сотрудников СБУ бесплатно!
И все это по заказу и за подписью брата Гелетея, который руководил похищением Михаила Саакашвили и выдворением его из страны.
Смешно слушать про раскрытые ими преступления. Отвратительно слушать о раскрытии намерений совершить преступления.
Мерзкие, подлые твари.
Вот теперь у меня реально нет слов.
Такое паскудство придумать могли только полные отморозки.
Они еще пальчикам грозят «запоребрику»?!!!
…
И это чмо Луценко еще смеет что-то нам рассказывать про мораль?
Блядский, жлобский цирк.
Лиза Богуцкая
Теперь берегите его!!!!! Это не так просто - у них и новички и пули !!!
Шо это за развод？
.. і так добре - водин бік .. мухи в другий...
..загалом ЧАС покаже - що це було .. терпіння панове ...