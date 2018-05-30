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 Поздравляю СБУ с блестящей операцией. Аркадию предоставлена круглосуточная охрана, - Порошенко о спецоперации с Бабченко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил СБУ с успешным завершением операции по предотвращению убийства Аркадия Бабченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко.

Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине.

Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3068900
 
   
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зайди на сторінку капітана прайса і там цей пост ! сирник московський
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Следком РФ зявил, что он уже не возбуждён по поводу «убийства Бабченко».
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вот чтобы еще пронаблюдать сейчас экстренное рабочее совещание редакторов кацапСМИ на Лубянке))) Там одни выражения лиц чего будут стоить))
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Класс молодцы поздравляю, только какова суть данной спец.операции и результаты?
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суть - поймать за руку закзчика и раскрыть всю цепочку до хуйла
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Можно только поздравить спецслужбу и ее работников с блестящей операцией
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Странно как-то всё это, Бабченко говорит что искали его по фото с паспорта в 25 лет
В гугле тысячи его фоток. Почему так странно? Или ФСБешники набирают кретинов в помощники, или СБУ считает и нас и Бабченко дебилами и разводит и его и нас...
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ты сомнваешься что в твоем эфесбе одни кретины?
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мне эфесбе не платит за дурные высеры, как тебе
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тьі мне єти деньги собственноручно передавал? Или просто дебил?
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Ніхто не помітив, що Петя нічого не написав у ФБ
БО ЗНАВ ))))
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Хорошо ,что Петя не написал "привітання з перемогою" за сутки до "убийства" . Петя такой, он любит пэрэмоги
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Он про погибших и раненых тоже ничего не пишет. Знает?! Вы хоть иногда думайте что пишите.
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Оу, ми вже на ВИ Вітаю СБУ з блискучою операцією. Аркадію надано цілодобову охорону, - Порошенко про спецоперацію з Бабченком - Цензор.НЕТ 1429
І дійсно, він не пише бо знає, що на війні обов'язково хтось загине.Це відбувається постійно. Нажаль.
Просто Бабченко відома особистість і раптом ні слова.
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Альо, победуны, где задержанные, как минимум, организатор и исполнитель, про заказчика молчу. Где, если под контролем было？
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Ну,могут показать какого-то бомжа небритого,но обязательно с замазанной мордой,чтобы никто не узнал его.
Сейчас никому верить нельзя,все разводят друг друга.
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Напомню.
Агент ФСБ, Александр Дынник, друг Курченко, который, якобы, передавал деньги Саакашвили для гос переворота, через свой благотворительный фонд строит дома для сотрудников СБУ БЕСПЛАТНО. В Хмельницком.
Агент ФСБ для сотрудников СБУ бесплатно!
И все это по заказу и за подписью брата Гелетея, который руководил похищением Михаила Саакашвили и выдворением его из страны.
Смешно слушать про раскрытые ими преступления. Отвратительно слушать о раскрытии намерений совершить преступления.
Мерзкие, подлые твари.
Вот теперь у меня реально нет слов.
Такое паскудство придумать могли только полные отморозки.
Они еще пальчикам грозят «запоребрику»?!!!

И это чмо Луценко еще смеет что-то нам рассказывать про мораль?
Блядский, жлобский цирк.
Лиза Богуцкая
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сам ты патла. Это и есть сохранные жизни!
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Судя по тому, как ранее СБУ "предотвращала" покушение на холуя гончаренко лешу, да на перзидента, то пока не факт, что это тоже не инсценировка, или провокация СБУ.
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Вот так бы Немцова прикрыли , да и других ребят!!!!
Теперь берегите его!!!!! Это не так просто - у них и новички и пули !!!
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Бабченко жив, зато как вскрылась за эти сутки вся агентура с методичками. Просто классика.
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ничего не вскрьілось, даже не факт что бьіл заказ
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Порох вирішив добити трольню - вони зараз б'ються головами об клавіатуру. Вітаю СБУ з блискучою операцією. Аркадію надано цілодобову охорону, - Порошенко про спецоперацію з Бабченком - Цензор.НЕТ 7537
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порох вирішив собі рейтинг підняти у хом'чків, у яких мозку нуль
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Полий водички на стілець бо буде пожежа. Вітаю СБУ з блискучою операцією. Аркадію надано цілодобову охорону, - Порошенко про спецоперацію з Бабченком - Цензор.НЕТ 4880
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Вот тут уже Петиному СБУ прийдется отвечать на все вопросы...тут не прокатит отмолчаться откуда СБУ узнало о преступлении до того как это зудумал заказчик, узнал организатор и исполнитель.... А хватит ли мочи у шыкаладных блефовать с цивилизованым миром с "poker face"
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а ты кто такой что бы СБУ тебе отчитывалось?
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Людииии, вы представляете себе киллера, который стреляет в спину, без свидетелей и не добивает жертву контрольным？
Шо это за развод？
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ты так нифуя и не понял. Контрольнвй выссрел тоже был, по мозгам ольгинских ботов как ты.
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сними наушник и цьомни кука в ушко, он же рядом сидит
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..і тут скажу .. . трохи шумно..... шо то ЗАНАДТО багато "гомону" .. особливо тролів мінсрець .. треба РОЗУМІТИ - спецоперації можуть мати НЕСПОДІВАНИЙ напрямок і мету ...

.. і так добре - водин бік .. мухи в другий...

..загалом ЧАС покаже - що це було .. терпіння панове ...
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Я такого хвейєверку зза порєбріка і не пам'ятаю. Вітаю СБУ з блискучою операцією. Аркадію надано цілодобову охорону, - Порошенко про спецоперацію з Бабченком - Цензор.НЕТ 6553
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Когда работает СБУ, президент не может ничего знать! Как вы себе представляете осведомленность Трампа об операциях ФБР? Тогда это не ФБР, а клуб любителей Шерлока.
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А шо там валька-тривiдрi, от имени муйлуши уже отозвала озабоченность, шо оркам не дают шанса в расследовании... И начали же гвалт кричать в первые минуты после этой новости- мы в Украине еще не успели среагировать, а на рабсии - все по наезженной колее.
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не хотел в статье по прессконференции грицака и луца над тобой издеваццо...и вотнаконеццто - реакция петькипятьпроцентов... ты ж по открытию сельских сортиртиров и ФАПов, а тут под вашим чутким контролем и непосредственным руководством... тыж непосредственно руководил и чутко контроллил, я надеюсь)))??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоздравляю СБУ с блестящей операцией. Аркадию предоставлена круглосуточная охрана, - Порошенко о спецоперации с Бабченко
 
 
 
 
 
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