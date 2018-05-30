 Покушение на убийство Бабченко - попытка дестабилизации украинского общества, - Аваков

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Предотвращение покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - не только иллюстрация отличной работы лично Василия Грицака, офицеров СБУ, Нацполиции и ГПУ, но и четкий ответ на вопрос - постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества находится в России", - отметил министр внутренних дел.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. 30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.