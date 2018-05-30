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 Политика Украины
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 Покушение на убийство Бабченко - попытка дестабилизации украинского общества, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал спецоперацию украинских спецслужб по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Предотвращение покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - не только иллюстрация отличной работы лично Василия Грицака, офицеров СБУ, Нацполиции и ГПУ, но и четкий ответ на вопрос - постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества находится в России", - отметил министр внутренних дел.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. 30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3068896
 
   
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Вот, вот! Смотри, вздумала на самого рюкзакого бочку катить! На честнейшего человека!
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интересно оденет гламурную форму с беретом,типа командос тоже участвовал
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Дестабилизатор с ментами охраняющими магазины РОШЕН, а не людей, рассказывает о дестабилизации. Достали уже эти твари.
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Министр рюкзаков нахваливает СБУ. Ворон ворону глаз не выклюет.
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кто кроме авакава пасмел пакуситься на убийство Бабченко...? шо оно мелет
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а те кто проводил операцию,разоблачил ФСБшников хоть узнаем их имена?Или выйдут узнаем только пиарщиков от власти
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Один точно известен (или даже два): Северион Донгадзе и один тип - то ли Лолита, то ли Мальдивец....
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Ну а как же без этого ..... у каждого свои методы...одни лично тамифлю по ночам с самолета выгружают...другие на спецоперации пиарятся..... Покушение на убийство Бабченко - попытка дестабилизации украинского общества, - Аваков - Цензор.НЕТ 5954
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Третьи в палатках на трассе типа живут...каждый крутится как может....... Покушение на убийство Бабченко - попытка дестабилизации украинского общества, - Аваков - Цензор.НЕТ 6129
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Ждём шкиряка, зоряна и антошу - куда ж без этого "клуба знатокофф"?! Покушение на убийство Бабченко - попытка дестабилизации украинского общества, - Аваков - Цензор.НЕТ 561
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Вот так вот !!!! А вы никак с теми рюкзаками угомониться не можете, заср*нцы.
Шо не понятно?
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Ай да Бабченко пес. Почитал некрологов на себя. Узнал как его любят, что скажут о нем после смерти.
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Наше общество дестабилизировано иными причинами, чем покушение на Бабченко. 2 дня все были уверены в его смерти - и что? В чем дистабилизация?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПокушение на убийство Бабченко - попытка дестабилизации украинского общества, - Аваков
 
 
 
 
 
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