 Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева была за рулем без прав и просила патрульных "не говорить маме"

Об этом сообщает Depo.Харьков, информирует Цензор.НЕТ.

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В частности, на видео зафиксировано, как Зайцева говорит патрульному, что у нее нет при себе документов и их сейчас должны привезти.

Кроме того Зайцева требовала не снимать ее.

"Можете не снимать, я вызову адвоката сейчас", - заявила она.

Адвокат участницы ДТП Юлия Козырь после просмотра предоставленного видео отметила, что на записи не указывается, какие именно документы должны были привезти Зайцевой, поэтому нельзя утверждать, что она была за рулем автомобиля без водительского удостоверения.

Перепелица в свою очередь пояснил, что продемонстрированное видео взято с камеры патрульного, который ранее на допросе заявлял, что у Зайцевой при себе не было водительского удостоверения.

По информации издания 057, друг Зайцевой в споре с патрульным сказал: "Ну забыла документы, ну и что?" На что последний ответил: "Значит, нельзя было выезжать".

Кроме того на видео слышны разговоры полицейских, которые говорят: "Она ехала на красный". Также из записи стало известно, что Зайцева просила: "Не говорите маме".

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда.

Кроме того, начата служебная проверка в отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева.

В конце января 2018 года одна из пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове родила девочку.