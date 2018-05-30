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 Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева была за рулем без прав и просила патрульных "не говорить маме"

Сегодня во время изучения в суде Харькова доказательств защиты обвиняемых в смертельном ДТП Геннадия Дронова и Алены Зайцевой адвокат Дронова Сергей Перепелица предоставил два видео с нагрудных камер патрульных, которые работали на месте аварии.

Об этом сообщает Depo.Харьков, информирует Цензор.НЕТ.

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В частности, на видео зафиксировано, как Зайцева говорит патрульному, что у нее нет при себе документов и их сейчас должны привезти.

Кроме того Зайцева требовала не снимать ее.

"Можете не снимать, я вызову адвоката сейчас", - заявила она.

Адвокат участницы ДТП Юлия Козырь после просмотра предоставленного видео отметила, что на записи не указывается, какие именно документы должны были привезти Зайцевой, поэтому нельзя утверждать, что она была за рулем автомобиля без водительского удостоверения.

Перепелица в свою очередь пояснил, что продемонстрированное видео взято с камеры патрульного, который ранее на допросе заявлял, что у Зайцевой при себе не было водительского удостоверения.

По информации издания 057, друг Зайцевой в споре с патрульным сказал: "Ну забыла документы, ну и что?" На что последний ответил: "Значит, нельзя было выезжать".

Кроме того на видео слышны разговоры полицейских, которые говорят: "Она ехала на красный". Также из записи стало известно, что Зайцева просила: "Не говорите маме".

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда.

Кроме того, начата служебная проверка в отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева.

В конце января 2018 года одна из пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове родила девочку.

Источник: https://censor.net.ua/n3068894
 
 
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За грати лахудру.
Стількох людей вбила..
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не ну маме можно было и не говорить,но по другим пунктам должна сидеть долго
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это безответственность,если бы этой дуре кто то доходчиво объяснил,что ее будет ждать,она бы возможно была осторожной,проблема все ее окружение дегенераты и она такая
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Наш "реформированный" суд скорее сделает виноватым погибших людей, чем Зайцеву.
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после убийства шестерых людей, главное, что бы, не сказали маме. Такое ощущение, что, эта дура,застряла,в малолетстве, где, ее, с бутылкой пива, спалили,соседи. "Только не говорите, маме".
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Для нее человеческая жизнь грош цена. А люди (обычные) , те которые не "золотая молодежь" , пыль под ногами. Вот , что подтверждает маме не говорите.
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М-да.
Вообще я противник (пост)советского мусорского беспредела.
НО! Эта сука - исключение.
Вот её бы надо швырнуть между молотом дознавателей и наковальней сокамерниц. Чтобы сидела не в ВИП-камере с комфортом, а с кончеными туберкулёзными уголовницами, которые бы опустили её в ковырялки, загнали под шконарь и запрессовали так, что пожалела бы, что не убилась на своём лексусе. А на допросах (невзирая на всякие там "сотрудничества со следствием") ИЗ ПРИНЦИПА избить несколько раз до состояния сплошной скулящей гематомы. Без всякой скидки на "это же девочка". А пальца оставить целыми два - чтобы подписывала что скажут. Остальные переломать дверью.
Цивилизованная полиция - для цивилизованных людей, но не для ЭТОЙ.
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Та к чему такие сложности, просто оставить на 10 мин с родственниками.
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судя по судебному процессу-маме -таки не сказали)))
А то ведь не представляю, чтобы это было!!!УЖОССС!
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Она убила людей . Почему до сих пор не повесилась ?
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Маме с папой надо было забрать у этой дуры ключи от машины после первого проезда на красный свет.
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Купили бы ей маленькую машинку, вроде "Матиса", и люди были бы живы....
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В ЕС не преступление забыть права дома. В таком случае тебе предлагают не позднее, чем завтра предоставить права команде карабинеров. Но тут же, на месте проверки, полицейские или карабинеры, остановившие авто, производят все проверки онлайн (состояние прав, страховка). Последнюю тоже не преступление не иметь в авто. А вот книжка машины всегда должна быть в бардачке.
Зверские у вас правила.
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поверь, у нас тоже за это не убивают )) есть определенное наказание
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Тут так же. Если не имеешь при себе документов,коп берет твои данные и проверяет онлайн. Но штраф выпишут,а там - твое дело,можешь заплатить,можешь отбить в суде( там - на усмотрение судьи)
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Здесь тебе штраф не выпишут, если забыл права дома.
Привет, Макс.
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с документами тоже всё подстроил Дронов.
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Дронов поехал на желтый...в этом его вина...и его беда.....
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Та вы задрали своими глупостями, Дронов выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора (зеленый). Тут вопрос в том что: или все "отлично" в связке отчим-следователь или у Дронова адвокат - ГАВНО.
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Она в СИЗО....а на зону отправится после вынесения приговора судом....
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на фото тут в статье по внешнему виду обоих выходит что Дронов всех завалил...
а эта сучка очень даже нормально выглядит - жертва обстоятельств типа
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмертельное ДТП в Харькове: Зайцева была за рулем без прав и просила патрульных "не говорить маме"
 
 
 
 
 
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