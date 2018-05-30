 Организатор покушения на Бабченко планировал совершить в Украине 30 убийств, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Журналист Бабченко жив. Это была спецоперация, - СБУ. ВИДЕО

"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения - вдумайтесь в цифру - 30 лиц на территории Украины… Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но я не буду их называть", - сообщил В.Грицак на пресс-конференции в среду.

Ранее в среду российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого от пулевых ранений объявили накануне, заявил, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины за месяц до его мнимого убийства.