 Организатор покушения на Бабченко планировал совершить в Украине 30 убийств, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения - вдумайтесь в цифру - 30 лиц на территории Украины… Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но я не буду их называть", - сообщил В.Грицак на пресс-конференции в среду.
Ранее в среду российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого от пулевых ранений объявили накануне, заявил, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины за месяц до его мнимого убийства.
Поймали его. И теперь хвастаются, какие они молодцы.
Вы не молодцы. Вы тупые, циничные уроды. Которые не могут ничего раскрыть, потому что заняты постоянными грабежами.
Но можете устроить цирк с фейковым убийством. Которое можете только фейково же и раскрыть.
И при этом привлечь к делу внимание всего мира…
Настоящее убийство раскройте.
Клоуны. (с) Александр Дубинский
Облом у Ху...ла, росіян, і навіть наших корисних ідіотів забризкало...
(и посольство спалить - это от меня)
Думаю, що в ФСБ такі ж "професіАНАЛИ", як і в СБУ.
Як кажуть, "яке їхало - таке й здибало", бо всі вони "від однієї мами"?
У него лубянское алиби-он в ставке в это время сидел))
Вот недоверие у меня к круглым цифрам)))
Эти фашисты уже записали его в список своих жертв.