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 Организатор покушения на Бабченко планировал совершить в Украине 30 убийств, - СБУ

Организатор готовившегося покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко планировал устранить 30 человек на территории Украины, заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Журналист Бабченко жив. Это была спецоперация, - СБУ. ВИДЕО

"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения - вдумайтесь в цифру - 30 лиц на территории Украины… Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но я не буду их называть", - сообщил В.Грицак на пресс-конференции в среду.

Ранее в среду российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого от пулевых ранений объявили накануне, заявил, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины за месяц до его мнимого убийства.

Источник: https://censor.net.ua/n3068893
 
 
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Зртели под выборы накосить журналистов, политиков, знаменитостей, что бы юля точно победила
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что пудово среди тех 30 есть парочка порохоботов с цензора а вам случайно угрозы последнее время не поступали? нидайбог канешна
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Тебе только и остаеться вонять здрадой.
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по 30т. $ это миллионер каой то, срочно всех миллионеров к ответу
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генералу ФСБ выдали миллион на убийство,он передал полковнику 300 тыщ,тот майору 100 тыщ,а майор нашел зека туберкулезного за 30 тыщ и пару доз,именно так это и происходит в парашке
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путин похож на импотента,хочет,но не может,свои же и придушат,а его деньги поделят
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А ведь возможно таким методом тайники с оружием находить,это вам не Калиновку взрывать?
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Вася, главное вовремя остановиться! и не превращать эту операцию в обыкновенный пиар. Ибо косяков у СБУ в сто раз больше точечных, грамотно отработанных операций.
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я не уверен, что фсбу там организатор операции. Давай подождем. Ведь этим отвлекли всех и вся от МН17, от сирии, от многих вещей. Вон, цельный зарубежный обсешник мчится на разборки
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Обсешник мчится, боится опоздать обеспокоится...
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Сами же сотрудники СБУ, чтобы показать эффективность своей работы, «заказали» это убийство бывшему АТОшнику.
Поймали его. И теперь хвастаются, какие они молодцы.
Вы не молодцы. Вы тупые, циничные уроды. Которые не могут ничего раскрыть, потому что заняты постоянными грабежами.
Но можете устроить цирк с фейковым убийством. Которое можете только фейково же и раскрыть.
И при этом привлечь к делу внимание всего мира…
Настоящее убийство раскройте.
Клоуны. (с) ﻿Александр Дубинский
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Александр Дубинский- це той самий, котрий бозна за які кошти елітної нерухомості по Києву понакуповував?
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оце більше схоже на правду, думаю Бабченко то розуміє, мав нагоду бачити все сам.
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Интересно бы увидеть этот список..
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Если список существует, то фамилии в нём многое бы прояснили..
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Мдя...

Облом у Ху...ла, росіян, і навіть наших корисних ідіотів забризкало...
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правильно Татьяна Лайф написала - жаль послов рашкиных не успели вышвырнуть !!!
(и посольство спалить - это от меня) Организатор покушения на Бабченко планировал совершить в Украине 30 убийств, - СБУ - Цензор.НЕТ 8439
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Ну фсё, болтунов понесло. Скоро раскроют и покушение на самого гидранта. Снова куча вранья и гавна при ней.
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Ну фсё, болтунов понесло. Скоро раскроют и покушение на самого гидранта. Снова куча вранья и гавна при ней..
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Та на Гризодубовской улице эта операция готовилась,топором вначале думали рубить?
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Які можуть бути вибачення перед еСБеОм? Вони стільки "боків напороли", що ця одна справа їх навряд чи відмиє...
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Аж цілих 30 серій пару... У мля-я-я... Так що запасайтесь попкорном і до зомбоящиків -"СБУ рулит". І Ви полюбите їх і скажете - "вони святі"... А Шеремет, Аміна, Харабеюш то так... Фігня... І підете і проголосуєте за шоколадний фронт і закусите рошенкою в мальдіво-сейшельській обгортці. ... А хто відомстить свинособакам за дівчинку з Тореза?
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Ти! Підеш на війну і вб'єш за неї десятьох російських фашистів!
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А... був би хоч на 10 років молодшим і здоровішим я б на цензорі не шарився... але, напевно, за мої гроші вже вбили з десяток свинособак...
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Одного не розумію: навіщо кілеру потрібно було давати фотку жертви 25-річної давності з паспортної форми, коли в Інеті купа фотографій "свіжого" Бабченка?
Думаю, що в ФСБ такі ж "професіАНАЛИ", як і в СБУ.
Як кажуть, "яке їхало - таке й здибало", бо всі вони "від однієї мами"?
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Это писатели такие...в Тырнете мол фотографий Бабченка все засекречены?
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Кстати, а что с этими хлопцами, которые хотели губошлёпа Гончаренко зрения лишить? Заглохло?
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На русиянских срамблерах и летасру кацапчеги затосковали... А вчера так дышали, так дышали...
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як вчора всерався представник рашки в ООН "оготелая русафобія"))
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а ведь нет ни одного доказательства, что Гитлер убил 50 миллионов!!!
У него лубянское алиби-он в ставке в это время сидел))
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А почему 30, а не 300?)))
Вот недоверие у меня к круглым цифрам)))
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Реально надеюсь что заказчика не в палате номер 6 нашли реально хочется верить что в СБУ ещё есть достойные...
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Этого обменяют,а путлер пришлет нового
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Парасюка охраняйте!!!
Эти фашисты уже записали его в список своих жертв.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОрганизатор покушения на Бабченко планировал совершить в Украине 30 убийств, - СБУ
 
 
 
 
 
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