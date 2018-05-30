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Все про:Геращенко Антон (908) Бабченко Аркадий (43)

 Российские спецслужбы нужно было уверить, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ, - Геращенко об "убийстве" Бабченко

Спецоперация с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко была организована, чтобы лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко написал на странице в Facebook.

"Аркадий Бабченко жив!

В результате блестящей спецоперации, проведённой украинскими правоохранителями, задержаны и киллер, получивший заказ на убийство Аркадия, и организатор убийства.

Для того, чтобы лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления - представителей российских спецслужб, их нужно было уверить в том, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Журналист Бабченко жив. Это была спецоперация, - СБУ. ВИДЕО

О том, что на самом деле убийство Аркадия Бабченко это инсценировка, знал очень ограниченный круг лиц.

Это было сделано в чтобы предотвратить малейшую возможность утечки информации.

Для этого, правоохранителям пришлось пойти на масштабную информационную спецоперацию.

Именно для этого были сделаны и опубликованы постановочное фото якобы убитого Аркадия Бабченко и распространены фотороботы якобы киллера с кавказской внешностью.

Для создания картины полной реальности были сделаны заявления официальных представителей Национальной полиции о гибели Аркадия.

Правоохранители не могли не понимать, что известие об убийстве Аркадия Бабченко отзовётся болью в тысячах сердец по всему миру. Но другого выхода у них не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабченко: Операция СБУ для предотвращения масштабных терактов готовилась два месяца, я был привлечен месяц назад. ВИДЕО

Для того, чтобы проследить и задокументировать цепочку от киллера к организаторам и заказчикам нужно было создать у них полную уверенность в том, что заказ выполнен и заставить их предпринять ряд действий, которые будут задокументированы следствием.

Ведь ещё герой Артура Конан Дойля Шерлок Холмс успешно использовал метод инсценировки собственной смерти для эффективного расследования сложных и запутанных преступлений. Как бы это не было и больно для его родных и доктора Ватсона.

Уникальная спецоперация по предупреждению убийства Аркадия Бабченко - пример эффективного сотрудничества между Службой безопасности и Национальной полиции в деле предотвращения террористических актов и политических убийств.

Уникальным также является тот факт, что не было утечки информации об этой спецоперации ни до инсценировки убийства Аркадия Бабченко, ни после. Это говорит о том, что мы научились воевать и на невидимом фронте противостояния российским спецслужбам.

Благодарю всех честных и смелых сотрудников СБУ, Национальной полиции и прокуратуры за Ваш вклад в дело защиты национальной безопансти Украины и за спасение жизни Аркадия Бабченко, Илья Богданов, моей и других целей российских диверсантов.

Желаю Аркадию Бабченко здоровья и долгих лет жизни!

Но при этом, и Аркадий и все мы, должны помнить трагическую историю Амины Окуевой, убийство которой мы не смогли предупредить..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исполнение заказа на меня готовили, возможно, к финалу Лиги Чемпионов, - Бабченко

p.s. Тем, кто льёт грязь на наших правоохранителей без причины и повода, обвиняя их в непрофессионализме, сегодня должно быть стыдно...

Источник: https://censor.net.ua/n3068892
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Под руководством президента Порошенко мы ещё не такой пистон Путину поставим.
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По даному поводу твой троллинг не очень уместен. Тут наши спецслужбы очень серьезно нагнули свинособак
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Сами же сотрудники СБУ, чтобы показать эффективность своей работы, «заказали» это убийство бывшему АТОшнику.
Поймали его. И теперь хвастаются, какие они молодцы.
Вы не молодцы. Вы тупые, циничные уроды. Которые не могут ничего раскрыть, потому что заняты постоянными грабежами.
Но можете устроить цирк с фейковым убийством. Которое можете только фейково же и раскрыть.
И при этом привлечь к делу внимание всего мира…
Настоящее убийство раскройте.
Клоуны. (с) ﻿Александр Дубинский
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Вот еще забавная цитата:
"Что за дебил будет постить в каждой теме одну и ту же цитату другого дебила, если, конечно, он не сам соби такый Александр Дубинский" (с) уборщица баба Маша.
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Имена и должности заказчиков в студию!
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Наша "контора" надела на кукан казламордых апущенцев из савецкава кгб... Российские спецслужбы нужно было уверить, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ, - Геращенко об "убийстве" Бабченко - Цензор.НЕТ 5789 Бггг
Красавчики !!! Российские спецслужбы нужно было уверить, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ, - Геращенко об "убийстве" Бабченко - Цензор.НЕТ 4546
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много говорить уже и не надо
работайте - доказывайте
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Какие гипотезы по поводу господина Г.? Он говно это понятно! Но фамилия у говна есть?
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изначально назвать Г. просто уродство, у многих фамилии на Г и что, например Геращенко
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Не каждому дано при жизни увидеть реакцию на свою смерть. Зато теперь знает кто враг, а кто таки друг.
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А зачем нужно было исцинировка то что он убит ? ЧТоб узнать имя заказчика ? Что то я не догоняю
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Ребят не сочтите за сепаратизм но я как еврей не могу понять зачем надо было его якобы убивать если и так заказчик был известен )))
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А исполнитель, а куратор, а остальная шушара в этой цепочке тоже известна, не ???
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Бабло получить от него. Иначе скажет, что "я...эта... шютить хатэл..."
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зачем тогда платить ? Типа порядочный заказчик ? ))) Да бред пацаны ))) НО то что жив -рад!
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В противном случае раха включит вариант "какие ваши доказательства". А счас ждём, когда заговорит заказчик.
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Если их записывали то в этом есть логика! Ждем публичное унижение Рашки вплоть до прослушки приказа Уйла !! Надеюсь именно он отдавал его
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может, потому что была установлена прослушка и получить доклад от организаторов на верх гэбни, что цель уничтожена
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остаеться теперь СБУ предоставить на публику цепочку заказчиков и эти доказательства прослушки прямо до трона Уйла )))
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Ну это и еще могло быть так : "агент СБУ под прикрытием, передает через посредников заказчику Г., что "готов выполнять работу надо встретиться", ему говорят "а кто ты такой может ты агент СБУ, вот покажи себя в деле тогда и поговорим, вот цель"....
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Раз их вели 2 месяца,то телефоны и пр.средства коммуникации были на "прослушке". Необходимо для следствия и посл.суда задокументировать все движения/коммуникации,которые бы неоспоримо указывали на участие в убийстве.
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Мурза, разве не видишь, что "наивные" вопросы задает швайнехунд?
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Всмысле ? Вот vadyan дал логическое обьяснение !
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ЧТоб он деньги заплатил как доказательтсво заказа ? Тогда другой вопрос зачем платить ? ))
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многие не понимают, зачем отвлекли сбу...которое в это время могло сделать много полезного
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Расслабься, не бери в голову. Не напрягайся.
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Один вопрос ,почему российские спецслужбы не обеспечили своих агентов оружием и почему не арестованы собственно сами фсбешники ???
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_Теперь, учитывая параноидальный и маниакальный характер кремля, Аркадию лучше поберечься. Рашисты теперь из штанов выпрыгнут, но постараются его убить. Для собственной же безопасности Бабченко лучше исходить именно из такого допущения.
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Антоніна чудом врятувалась...
"чудо" потім було спухле і дуже боліло
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молодцы, если есть результат, то оно того стоило!
Значит не все еще так безнадежно в нашем королевстве и это не может не радовать. Молодцы.
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Ход конем и мат!!! Не слабая сейчас паника в кремльблядьских кабинетах Российские спецслужбы нужно было уверить, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ, - Геращенко об "убийстве" Бабченко - Цензор.НЕТ 6432
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В рахе у кого-то с погон звезды полетят...)))))
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Звезды? Нет, там кого-то закопают. С погонами и всем мундиром.
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Уже все видели, как на москальских каналах эту новость извратили?))
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Консервы закипают и вскрываются,,, ох как весело смотреть что они шкварчат, а выползти уже ни как )))) тут уж шах сделан точно перед боевым матом
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Ну,що зрадофіли,о"ісрались? Тролі налітай подешевшало. Хрін вам на всю рожу!
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"Уникальным также является тот факт, что не было утечки информации..."
Вот это действительно уникальный случай. Даг Бог что бы так было всегда.
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О сколько нам открытий чудных,
Готовит выборов весна...
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Ждем заявление эфеэсбе - отдайте наши деньги.
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Поймали атошника, кто заказщик, зам министра Г. просто х.ню какую-то несёт
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а антошка везде свой нос сует, все знает, все сообщает....
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чтобы поймать заказчика, которого теоретически невозможно поймать, и лай на весь мир, Г. потом немного с ума сошёл, неся такую пургу. Понты великиеая сила, но нужна конкретика, а её них нет
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Ну уж эта бы рожа сюда лучше бы не всревала, со своими гнутыми пятью копейками.
Всё удовольствие смазывает своим осклизлым видом!
Где токо шо-то случается - тут же появляется это свиное рыло и, с умняком на заточке, начинает вещатЬ.
Бля, еще год терпеть этого ожиревшего глиста на лентах, до выборов, я надеюсь, шо не дольше.
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А что, болтун Геращенко был в курсе секретной операции?
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Доблестные мусора насмешили, игровухи уже убрали возле каждого метро? Г. ты плять глаза раскрой, уроды одним словом
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Вот это цунами в Интернете!!! И полная победа разума. Сработано идеально
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Паниковский не обязан всем верить. А насчет пристыдить обвинявших мвд и сбу в бездействии - громкие резонансные убийства не нуждались в пополнении убийством Бабченко, они не раскрыты и стыдиться надо за них не нам.
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Приятно знать, что СБУ научилась работать на опережение.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские спецслужбы нужно было уверить, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ, - Геращенко об "убийстве" Бабченко
 
 
 
 
 
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