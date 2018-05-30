 Российские спецслужбы нужно было уверить, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ, - Геращенко об "убийстве" Бабченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко написал на странице в Facebook.

"Аркадий Бабченко жив!

В результате блестящей спецоперации, проведённой украинскими правоохранителями, задержаны и киллер, получивший заказ на убийство Аркадия, и организатор убийства.

Для того, чтобы лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления - представителей российских спецслужб, их нужно было уверить в том, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ.

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О том, что на самом деле убийство Аркадия Бабченко это инсценировка, знал очень ограниченный круг лиц.

Это было сделано в чтобы предотвратить малейшую возможность утечки информации.

Для этого, правоохранителям пришлось пойти на масштабную информационную спецоперацию.

Именно для этого были сделаны и опубликованы постановочное фото якобы убитого Аркадия Бабченко и распространены фотороботы якобы киллера с кавказской внешностью.

Для создания картины полной реальности были сделаны заявления официальных представителей Национальной полиции о гибели Аркадия.

Правоохранители не могли не понимать, что известие об убийстве Аркадия Бабченко отзовётся болью в тысячах сердец по всему миру. Но другого выхода у них не было.

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Для того, чтобы проследить и задокументировать цепочку от киллера к организаторам и заказчикам нужно было создать у них полную уверенность в том, что заказ выполнен и заставить их предпринять ряд действий, которые будут задокументированы следствием.

Ведь ещё герой Артура Конан Дойля Шерлок Холмс успешно использовал метод инсценировки собственной смерти для эффективного расследования сложных и запутанных преступлений. Как бы это не было и больно для его родных и доктора Ватсона.

Уникальная спецоперация по предупреждению убийства Аркадия Бабченко - пример эффективного сотрудничества между Службой безопасности и Национальной полиции в деле предотвращения террористических актов и политических убийств.

Уникальным также является тот факт, что не было утечки информации об этой спецоперации ни до инсценировки убийства Аркадия Бабченко, ни после. Это говорит о том, что мы научились воевать и на невидимом фронте противостояния российским спецслужбам.

Благодарю всех честных и смелых сотрудников СБУ, Национальной полиции и прокуратуры за Ваш вклад в дело защиты национальной безопансти Украины и за спасение жизни Аркадия Бабченко, Илья Богданов, моей и других целей российских диверсантов.

Желаю Аркадию Бабченко здоровья и долгих лет жизни!

Но при этом, и Аркадий и все мы, должны помнить трагическую историю Амины Окуевой, убийство которой мы не смогли предупредить..."

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p.s. Тем, кто льёт грязь на наших правоохранителей без причины и повода, обвиняя их в непрофессионализме, сегодня должно быть стыдно...