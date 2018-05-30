 Российские спецслужбы нужно было уверить, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ, - Геращенко об "убийстве" Бабченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко написал на странице в Facebook.
"Аркадий Бабченко жив!
В результате блестящей спецоперации, проведённой украинскими правоохранителями, задержаны и киллер, получивший заказ на убийство Аркадия, и организатор убийства.
Для того, чтобы лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления - представителей российских спецслужб, их нужно было уверить в том, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ.
О том, что на самом деле убийство Аркадия Бабченко это инсценировка, знал очень ограниченный круг лиц.
Это было сделано в чтобы предотвратить малейшую возможность утечки информации.
Для этого, правоохранителям пришлось пойти на масштабную информационную спецоперацию.
Именно для этого были сделаны и опубликованы постановочное фото якобы убитого Аркадия Бабченко и распространены фотороботы якобы киллера с кавказской внешностью.
Для создания картины полной реальности были сделаны заявления официальных представителей Национальной полиции о гибели Аркадия.
Правоохранители не могли не понимать, что известие об убийстве Аркадия Бабченко отзовётся болью в тысячах сердец по всему миру. Но другого выхода у них не было.
Для того, чтобы проследить и задокументировать цепочку от киллера к организаторам и заказчикам нужно было создать у них полную уверенность в том, что заказ выполнен и заставить их предпринять ряд действий, которые будут задокументированы следствием.
Ведь ещё герой Артура Конан Дойля Шерлок Холмс успешно использовал метод инсценировки собственной смерти для эффективного расследования сложных и запутанных преступлений. Как бы это не было и больно для его родных и доктора Ватсона.
Уникальная спецоперация по предупреждению убийства Аркадия Бабченко - пример эффективного сотрудничества между Службой безопасности и Национальной полиции в деле предотвращения террористических актов и политических убийств.
Уникальным также является тот факт, что не было утечки информации об этой спецоперации ни до инсценировки убийства Аркадия Бабченко, ни после. Это говорит о том, что мы научились воевать и на невидимом фронте противостояния российским спецслужбам.
Благодарю всех честных и смелых сотрудников СБУ, Национальной полиции и прокуратуры за Ваш вклад в дело защиты национальной безопансти Украины и за спасение жизни Аркадия Бабченко, Илья Богданов, моей и других целей российских диверсантов.
Желаю Аркадию Бабченко здоровья и долгих лет жизни!
Но при этом, и Аркадий и все мы, должны помнить трагическую историю Амины Окуевой, убийство которой мы не смогли предупредить..."
p.s. Тем, кто льёт грязь на наших правоохранителей без причины и повода, обвиняя их в непрофессионализме, сегодня должно быть стыдно...
Поймали его. И теперь хвастаются, какие они молодцы.
Вы не молодцы. Вы тупые, циничные уроды. Которые не могут ничего раскрыть, потому что заняты постоянными грабежами.
Но можете устроить цирк с фейковым убийством. Которое можете только фейково же и раскрыть.
И при этом привлечь к делу внимание всего мира…
Настоящее убийство раскройте.
Клоуны. (с) Александр Дубинский
"Что за дебил будет постить в каждой теме одну и ту же цитату другого дебила, если, конечно, он не сам соби такый Александр Дубинский" (с) уборщица баба Маша.
Красавчики !!!
работайте - доказывайте
"чудо" потім було спухле і дуже боліло
Значит не все еще так безнадежно в нашем королевстве и это не может не радовать. Молодцы.
Вот это действительно уникальный случай. Даг Бог что бы так было всегда.
Готовит выборов весна...
Всё удовольствие смазывает своим осклизлым видом!
Где токо шо-то случается - тут же появляется это свиное рыло и, с умняком на заточке, начинает вещатЬ.
Бля, еще год терпеть этого ожиревшего глиста на лентах, до выборов, я надеюсь, шо не дольше.