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 С начала года 28 человек заболели ботулизмом, из них 2 умерли, - Госпродпотребслужба

С начала года от ботулизма в Украине пострадало 28 человек, зафиксировано два смертельных случая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

"С начала года специалисты госпродпотребслужбы приняли участие в расследовании 31 случая заболевания ботулизмом (пострадало 28 человек), из них 11 случаев связано с употреблением рыбных продуктов, которые были изготовлены в быту, или неизвестного происхождения. Среди заболевших ботулизмом зарегистрировано 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сыворотка от ботулизма поступит в Украину до конца лета, - Минздрав

Госпродпотребслужба рекомендует отказаться от употребления вяленой непотрошенной рыбы (особенно в летний период) и не покупать продукты в местах стихийной торговли.

Напоминаем, в Киеве после употребления вяленой рыбы от ботулизма умерла женщина.

Источник: https://censor.net.ua/n3068889
 
 
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В'ялена риба- дорівнює російська рулетка.
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Уже года два рыбу не покупаю. Оказывается жаренные колбаски к пиву тоже отлично подходят. И руки не воняют.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеС начала года 28 человек заболели ботулизмом, из них 2 умерли, - Госпродпотребслужба
 
 
 
 
 
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