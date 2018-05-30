 С начала года 28 человек заболели ботулизмом, из них 2 умерли, - Госпродпотребслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

"С начала года специалисты госпродпотребслужбы приняли участие в расследовании 31 случая заболевания ботулизмом (пострадало 28 человек), из них 11 случаев связано с употреблением рыбных продуктов, которые были изготовлены в быту, или неизвестного происхождения. Среди заболевших ботулизмом зарегистрировано 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

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Госпродпотребслужба рекомендует отказаться от употребления вяленой непотрошенной рыбы (особенно в летний период) и не покупать продукты в местах стихийной торговли.

Напоминаем, в Киеве после употребления вяленой рыбы от ботулизма умерла женщина.