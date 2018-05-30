 Чиновник попался на получении взятки в $7 тысяч на Прикарпатье, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Во вторник, 29.05.2018 года, вышеуказанный злоумышленник задержан правоохранителями в Коломыйском районе, где в салоне его автомобиля был изъят предмет неправомерной выгоды в сумме 7 тыс долларов США.

В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей".

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