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 Чиновник попался на получении взятки в $7 тысяч на Прикарпатье, - СБУ

При процессуальном руководстве прокуратуры Ивано-Франковской области разоблачен чиновник органа государственного контроля области, который требовал неправомерную выгоду в сумме 7 тыс долларов США за внесение в акт проверки государственного предприятия данных о выявленных нарушениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке  пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Во вторник, 29.05.2018 года, вышеуказанный злоумышленник задержан правоохранителями в Коломыйском районе, где в салоне его автомобиля был изъят предмет неправомерной выгоды в сумме 7 тыс долларов США.

В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей".

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Источник: https://censor.net.ua/n3068888
 
 
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.... а цей навіть був засуджений Чиновник попался на получении взятки в $7 тысяч на Прикарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 3192

Юрій Бердан, призначений у жовтні минулого року заступником начальника відділу громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби в Івано-Франківській області, у 2014 році був засуджений за хабарництво і перед судом переписав своє майно на 72-річну матір - повідомляє проект "Декларації" (Bihus.Info).

https://bihus.info/zasudzenii-za-habar-migraciinik-iz-budinkom-na-mami-pisov-na-pidvisenna
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