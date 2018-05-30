 Чиновник попался на получении взятки в $7 тысяч на Прикарпатье, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Он отметил: "Во вторник, 29.05.2018 года, вышеуказанный злоумышленник задержан правоохранителями в Коломыйском районе, где в салоне его автомобиля был изъят предмет неправомерной выгоды в сумме 7 тыс долларов США.
В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей".
Юрій Бердан, призначений у жовтні минулого року заступником начальника відділу громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби в Івано-Франківській області, у 2014 році був засуджений за хабарництво і перед судом переписав своє майно на 72-річну матір - повідомляє проект "Декларації" (Bihus.Info).
https://bihus.info/zasudzenii-za-habar-migraciinik-iz-budinkom-na-mami-pisov-na-pidvisenna