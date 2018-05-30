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 Исполнение заказа на меня готовили, возможно, к финалу Лиги Чемпионов, - Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко заявляет, что покушение на него готовилось перед финалом Лиги Чемпионов УЕФА, который прошел в Киеве несколько дней назад.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Журналист Бабченко жив. Это была спецоперация, - СБУ. ВИДЕО

"На самом деле предотвращены другие, видимо более масштабные, более серьезные теракты, которые готовились, и готовились серьезно. И поэтому то, что говорили неделю назад в России, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой Чемпионов видимо, по всей видимости, это должен был быть я", - сказал А.Бабченко на брифинге в среду.

По его словам, то, что заказчиками было показано его фотография, которая имеется только в его паспорте гражданина РФ и паспортном столе, свидетельствует о том, что информация идет из государственных служб РФ.

А.Бабченко подчеркнул, что когда ему предложили принять участие в данной спецоперации, у него не было причин отказываться. "Я согласился. Месяц мы готовили эту операцию", - сказал журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан, - Грицак

"Оттуда давили очень сильно, на исполнение этого заказа дали две недели. Потом начали подгонять, думали видимо все-таки к Лиге Чемпионов, приходилось как-то увиливать, придумывать отмазки, поэтому и "ногу сломать", хоть ее и не ломал. Потом пришлось типа куда-то уехать", - добавил А.Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068886
 
   
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- Слышали, Бабченко убили?
- Как, опять?
-Тише, вон он идет.
С возвращением, Аркадий! Блестяще сработано!
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суто кацапский подход, сходи на погост пообщайся, вдохни дохлых козлообразных скреп.
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русский,не желаешь в донбабве на скотомогильник прокатиться,с дохлой русней покалякать? Виконання замовлення на мене готували, можливо, до фіналу Ліги Чемпіонів, - Бабченко - Цензор.НЕТ 238
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Короче развели козломордое ФСБ-ГРУ аки лохов на Бесарабском базаре...))))
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аж мороз по шкуре.. но рад за парня!
(ой сколько соплей про себя прочтет...)
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А зачем нужно было исцинировка то убийства если и так сбу вышло на заказчика ? Чтоб типа он деньги передал ?
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Тогда бы он мог стать немножечко мертвым..... Исполнение заказа на меня готовили, возможно, к финалу Лиги Чемпионов, - Бабченко - Цензор.НЕТ 8194
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Зачем ты на каждой ветке про Бабченко задаешь одни и те же вопросы, уже получив на них исчерпывающие ответы?
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шахрайство - кращій товариш Грицака
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ну теперь убить Бабченка может стать делом чести для упырей из рашки. Ту же Окуеву за каким разом таки убили.
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А как кацапье распиналось тут: мол это предатель, учитесь у расеюшки-говнеюшки как убирать предателей))))
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Ну ты сука, Аркадий Бабченко! Живи, дурак, до ста лет!!!
С сегодняшнего дня пиво только за твой счет - за все пролитые слезы!!!
Я тебя люблю. Ура!!!! Ура!!!!!!! Ура!!!!!!!!!!
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На паРаша ТВ клоуны сейчас срут шлакоблоками.
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Оооо, представляю, какой удар по их самолюбию! Они думали, что никто от них не уйдёт, тут на тебе!
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М-да... сразу видно высококлассный
почерк ЦРУ, но и СБУ молодцом, профессионально выполняли все указания.
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В Украине надо делать программу защиты свидетелей. Со сменой фио и места жительства. Нужна помощь служб США в организации программы.
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США могут распихать людей по куче англоязычных стран, не говоря уже о том, что они и сами большие. В Украине так не получится.
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Выражением " не получиться" пользуются неудачники . Учитесь у Маска и Цукерберга и других авантюристов
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всему свое время, вынь да полож не проканает, время, опыт, затраты, как фокусник кролика из шляпы только в цирке.
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Інформація його товариша Азірова Міколи пітерскаго
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Получается что у него только одно фото , и то в паспорте. ..
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Получается, что те кто планировал убийство имели только одно фото из паспортного стола!
А доставанием фоток из личной жизни для убийства не заморачивались!
Так доступно?
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а кто вернет дарью казимирову, 15-летнюю школьницу из торецка, убитую русскими оккупантами?...судьбы понаехавших русских волнуют меньше...не будь их, операцию по их устранению, как и контроперацию против русских и готовить не нужно было... и усилия сбу были бы направлены на предотвращение убийств украинских детей русскими
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як пороблено: Скрипаль "одужав", Бабченко "воскрес"...
співпадіння? не думаю...
щось іде не так
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Вы только посмотрите на часть комментаторов. Все им не так и неправильно. А как правильно? Не стесняйтесь ребята, расскажите. Пора этих коммиентаторов вычислять и привлекать, для начала, как свидетелей.
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Забираем премию у Коболева и Ко и передаем спецам по операции. Грицак перетопчется.))))
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Це що піар СБУ, чи ще якась херня, аби нам мозги засрати?
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если тебе успехи по контрдействиям засрашским спецслужбам херня.... скажи чей Крым?
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На России сейчас стоит зарево полыхающих пердаков! Исполнение заказа на меня готовили, возможно, к финалу Лиги Чемпионов, - Бабченко - Цензор.НЕТ 5262
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Да уж, спалят парочку зимних вишень и разбомбят наконец воронеж)))))))))))
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Щас начнецца хереналопад в пида рассии, апять. Виконання замовлення на мене готували, можливо, до фіналу Ліги Чемпіонів, - Бабченко - Цензор.НЕТ 7507
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"...За этот месяц я увидел как парни работали, как они рыли носом…"
Источник: https://censor.net.ua/n3068878
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я завжди мав серйозну підозру щодо СБУ.
Моя підозра мене не обманула - СБУ - таки супер.служба.
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исходя из того сколько предотвращено, да, но были и грустные моменты, лишь бы нос не задирали и лаврах почивали.
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Бабченко, паразит,ты нам тут всем по пузырю должен, за то шо сделал нам беременные головы вчера! А Дамам - по букету роз!
Поздравляю с третьей днюхой тебя,счастливчик! Виконання замовлення на мене готували, можливо, до фіналу Ліги Чемпіонів, - Бабченко - Цензор.НЕТ 9422
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На третю зажали Виконання замовлення на мене готували, можливо, до фіналу Ліги Чемпіонів, - Бабченко - Цензор.НЕТ 6938 , підгадали під другу.
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може пеця на мальдіви не літав а то була операція прикриття?
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может у тебя комплекс неполноценности и дальше своего мухосранска тебе не выбраться?
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русня поверила,пеной из пастей в восторге брызгала, аж целое дело возбудила. Теперь будет скулить шо этонеони,ихтамнебыло и пр.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИсполнение заказа на меня готовили, возможно, к финалу Лиги Чемпионов, - Бабченко
 
 
 
 
 
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