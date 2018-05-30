 Исполнение заказа на меня готовили, возможно, к финалу Лиги Чемпионов, - Бабченко

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

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"На самом деле предотвращены другие, видимо более масштабные, более серьезные теракты, которые готовились, и готовились серьезно. И поэтому то, что говорили неделю назад в России, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой Чемпионов видимо, по всей видимости, это должен был быть я", - сказал А.Бабченко на брифинге в среду.

По его словам, то, что заказчиками было показано его фотография, которая имеется только в его паспорте гражданина РФ и паспортном столе, свидетельствует о том, что информация идет из государственных служб РФ.

А.Бабченко подчеркнул, что когда ему предложили принять участие в данной спецоперации, у него не было причин отказываться. "Я согласился. Месяц мы готовили эту операцию", - сказал журналист.

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"Оттуда давили очень сильно, на исполнение этого заказа дали две недели. Потом начали подгонять, думали видимо все-таки к Лиге Чемпионов, приходилось как-то увиливать, придумывать отмазки, поэтому и "ногу сломать", хоть ее и не ломал. Потом пришлось типа куда-то уехать", - добавил А.Бабченко.