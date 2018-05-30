 Исполнение заказа на меня готовили, возможно, к финалу Лиги Чемпионов, - Бабченко

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"На самом деле предотвращены другие, видимо более масштабные, более серьезные теракты, которые готовились, и готовились серьезно. И поэтому то, что говорили неделю назад в России, что в Киеве какой-то ИГИЛ готовит теракты перед Лигой Чемпионов видимо, по всей видимости, это должен был быть я", - сказал А.Бабченко на брифинге в среду.
По его словам, то, что заказчиками было показано его фотография, которая имеется только в его паспорте гражданина РФ и паспортном столе, свидетельствует о том, что информация идет из государственных служб РФ.
А.Бабченко подчеркнул, что когда ему предложили принять участие в данной спецоперации, у него не было причин отказываться. "Я согласился. Месяц мы готовили эту операцию", - сказал журналист.
"Оттуда давили очень сильно, на исполнение этого заказа дали две недели. Потом начали подгонять, думали видимо все-таки к Лиге Чемпионов, приходилось как-то увиливать, придумывать отмазки, поэтому и "ногу сломать", хоть ее и не ломал. Потом пришлось типа куда-то уехать", - добавил А.Бабченко.
- Как, опять?
-Тише, вон он идет.
С возвращением, Аркадий! Блестяще сработано!
(ой сколько соплей про себя прочтет...)
С сегодняшнего дня пиво только за твой счет - за все пролитые слезы!!!
Я тебя люблю. Ура!!!! Ура!!!!!!! Ура!!!!!!!!!!
почерк ЦРУ, но и СБУ молодцом, профессионально выполняли все указания.
А доставанием фоток из личной жизни для убийства не заморачивались!
Так доступно?
співпадіння? не думаю...
щось іде не так
Источник: https://censor.net.ua/n3068878
Моя підозра мене не обманула - СБУ - таки супер.служба.
Поздравляю с третьей днюхой тебя,счастливчик!