 Бабченко: Операция СБУ для предотвращения масштабных терактов готовилась два месяца, я был привлечен месяц назад. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он рассказал на брифинге в СБУ в среду в Киеве.

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"Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел как парни работали, как они рыли носом… Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стало – эта спецоперация", - сказал Бабченко.

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