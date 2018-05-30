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 Бабченко: Операция СБУ для предотвращения масштабных терактов готовилась два месяца, я был привлечен месяц назад. ВИДЕО

Российский журналист Аркадий Бабченко заявляет, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов российских спецслужб на территории Украины за месяц до его "убийства".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он рассказал на брифинге в СБУ в среду в Киеве.

...
"Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел как парни работали, как они рыли носом… Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стало – эта спецоперация", - сказал Бабченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Журналист Бабченко жив. Это была спецоперация, - СБУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3068883
 
   
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А чего исчезли кацаПсинские сопли 2014 года,типа Порошенко продался Госдепу за печеньки Нуланд? Бабченко: Операція СБУ для запобігання масштабним терактам готувалася два місяці, я був залучений місяць тому - Цензор.НЕТ 5763
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Так всім відомо, що Держдеп продався вальцману за печиво з Ліпєцка
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Погоди, они с мыслями соберутся...
Щас у них мозг взорван))
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Поздравляю СБУ! Наконец-то показали свое мастерство. Интернет бурлит. Молодцы!!!
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Профессор Плейшнер провалился,подумал Штирлиц,но он не предатель РАБссии Бабченко: Операція СБУ для запобігання масштабним терактам готувалася два місяці, я був залучений місяць тому - Цензор.НЕТ 3610
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А не СБУ ли случайно поработало и в Лондоне? Сценарий одинаковый. В обоих случаях, провокация с чудесным исцелением пострадавших, а обвиняют Москву. Да и подозрительно сбитый Боинг, из той же серии.
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я не поняла для чего спектакль. взяли исполнителя а не заказсика. если на оборот то было бы понятно.
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-Плюньте вы на эту ФСБ!
-Как плюнуть?!
- Слюной, - ответил Остап, - как плевали до эпохи исторического материализма.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБабченко: Операция СБУ для предотвращения масштабных терактов готовилась два месяца, я был привлечен месяц назад. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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