 Наземный транспорт Киева оборудовали бесплатным WiFi

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, в транспорте гарантируется WiFi по технологии LTE со скоростью до 4 мб/с.

"Если даже все пассажиры одновременно подключатся к сети, то на скорость это не повлияет. Если пассажиров в салоне будет меньше, то скорость сети может быть больше, чем 4 мб/с", - заявил Давтян.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров сообщил, что всего в Киеве 1211 единиц транспорта оборудованы роутерами.

"Для бюджета города это ничего не стоит. Оборудование компания eWiFi устанавливает за свой счет. Между КГГА, КП "Киевпастранс" и eWiFi подписан договор о сотрудничестве. Выгода компании в том, что при подключении к сети будет транслироваться 10-секундное рекламное сообщени", - добавил Назаров.

Точка доступа в транспорте будет автоматически предлагаться пассажиром. В салонах наличие Wi-Fi обозначает специальная наклейка.

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