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 Киевские новости, Технологии
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Все про:интернет (1414) Киев (15929) транспорт (1184)

 Наземный транспорт Киева оборудовали бесплатным WiFi

В киевском наземном транспорте появился бесплатный WiFi. Такую услугу ввели во всех автобусах, троллейбусах и трамваях столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, в транспорте гарантируется WiFi по технологии LTE со скоростью до 4 мб/с.

"Если даже все пассажиры одновременно подключатся к сети, то на скорость это не повлияет. Если пассажиров в салоне будет меньше, то скорость сети может быть больше, чем 4 мб/с", - заявил Давтян.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров сообщил, что всего в Киеве 1211 единиц транспорта оборудованы роутерами.

"Для бюджета города это ничего не стоит. Оборудование компания eWiFi устанавливает за свой счет. Между КГГА, КП "Киевпастранс" и eWiFi подписан договор о сотрудничестве. Выгода компании в том, что при подключении к сети будет транслироваться 10-секундное рекламное сообщени", - добавил Назаров.

Точка доступа в транспорте будет автоматически предлагаться пассажиром. В салонах наличие Wi-Fi обозначает специальная наклейка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068881
 
   
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В Германии лет десять уже эта херня )) Прорыв ! )))
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в Германии и Мерсы с БМВ выпускают. не надо сравнивать страны. (на этом историческом этапе)
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то кацап посты себе набивает... глист так дЭньгу зарабатывает, по 11.80
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узбогойся, у вас в кацапии еще лет 100 такого и близко не будет..
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а что бы билет не покупать, а рядом бежать сигнал устойчивый?
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Ну вот не надо киздеть. Ни хера оно не работает. Сегодня в четырёх скоростных пробовал подсоединиться. WiFi поднимается, а интернета нет.
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По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, в транспорте гарантируется WiFi по технологии LTE со скоростью до 4 мб/с.Технически неправильно...берем интернет из 4джи сети по технологии лте и раздаем по технологии вай-фай...а то смешали коней и людей...
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Якщо буде такий вайфай як у Інтерсіті, то дякую, не треба.
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самое главное....ДО 4 мб/с. Но, хотя бы 4,никто не обещал)
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНаземный транспорт Киева оборудовали бесплатным WiFi
 
 
 
 
 
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