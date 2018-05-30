 "Укрзализныця" назначила 5 дополнительных поездов в одесском направлении

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В частности, назначены поезда № 223/224 Киев - Одесса, № 248/247 Одесса - Киев, Житомир, № 251/252 Днепр - Одесса, № 258/257 Одесса - Львов и № 271/272 Харьков - Одесса.

Кроме того, еще трем поездам вдвое увеличили периодичность курсирования. Так, поезда № 92/91 Константиновка - Одесса, № 136/135 Черновцы - Белгород-Днестровский и № 317/318 Запорожье - Одесса теперь курсируют не через день, а ежедневно.

В Укрзализныце сообщили также, что для обеспечения перевозки пассажиров в летний период прорабатывают расписание для назначения дополнительного поезда Сумы - Одесса, не заезжать на станцию ​​Киев-Пассажирский, а курсировать через Конотоп, Дарницу (Киев), Мироновку, Знаменку и Помочнуюк.

Также проведена замена подвижного состава поезда № 642/641 Кишинев - Одесса на модернизированный дизель-поезд формирования железных дорог Молдовы и осуществлено ускорение его на 27 минут в направлении Кишинев - Одесса и на 47 минут в обратном направлении.

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