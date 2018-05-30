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 Журналист Бабченко жив. Это была спецоперация, - СБУ. ВИДЕО

Журналист Аркадий Бабченко не умер в результате покушения, а принимал участие в спецоперации СБУ. Днем 30 мая Бабченко появился перед журналистами на пресс-брифинге СБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан, - Грицак

...

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов российских спецслужб на территории Украины за месяц до его "убийства".

"Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел как парни работали, как они рыли носом… Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стало – эта спецоперация", - сказал А.Бабченко на брифинге в СБУ в среду в Киеве.

Напомним, вчера появилась информация, что российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. 

Источник: https://censor.net.ua/n3068878
 
   
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Не расслабляться, обороты не сбавлять, курв и консервы - выявлять и обезвреживать, хороших людей не обижать, и будет нам всем праздник.
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Вроде и жена ничего не знала. Ради чего все это? Если только будут железные факты о московском следе.
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Блін,Аркадьіч,я ж весь дєнь скорбіл,горілки випіл нємєряно,а зараз знову в магазін бігти по горілку-за здравіє.Хто мені убиткі компенсує? Жартую.Живіть довго і щасливо.Бля,зараз почну СБУ поважати
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Вот это я понимаю СБУ, класно нагнули ФСБ. Особенно после вчерашнего, когда с пеной у рта кричала Московия.
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ну и как там у них : недострана, страна-фейк, несостоявшаяся страна, (что повторяли даже венгры), недоармия, убийство журналистов стало рутиной, киевский режим, хунта,
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Это уже не нож в спину путену, это хер ему в жопу.
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Ему не хер, ему кол осиновый нужен, из жопы до самых гланд.
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Спецслужбы - инструмент преступной власти. Не стоит об этом забывать.
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бля.. су.. во развели, приколисты.. )) заикой можно стать..
сбу респект
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Я рада. Искренне рада за Бабченко, за СБУ, которое на этот раз сработало блестяще.
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СБУ сделало мой день. Прихожу, вхожу в твит и оп-па... Хоть я и забанен у Бабченко, чертовски рад шо он жив. И да.. Винторогие сосите! Хуйа вам а не Аркашу Ьаьченко!
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Вот и я подумал хоть сегодня хорошие новости.
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Приходим к Бабченке, говорим что его хотят убить, дальше по сценарию. Не утверждаю что так и было, но нужны факты и стройная система доказательств. Как , например , в случае с комиссией по Боингу. Подождем.
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Не ведитесь на эмоции!!! Это не футбольный матч, эта игра намного важнее и серьезнее.
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И кто мне заплатит за день плохого настроения и угнетенного состояния?
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Если это и вправду было ради разоблачения злодеев - готов пожертвовать своим настроением.
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Чувачок, хоть и с бабочкой, НО В ШАРОВАРАХ)))
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Це просто люта, скажена, епічна, колосальна ПЕРЕМОГА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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УРААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СБУ -МОЛОДЦІ!!!!!!!!!!!!
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Был на Ленте! Кацапня там от ярости на себе волосы рвет! Меня сразу и забанили!
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Ну что там зрадофилы с ватоголовыми?)) Скушали говнеца?)) Как теперь будете выкручиваться?) СБУ крутые) Отчпокали на весь мир лысого карлика с кгбшниками)
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Вчера первой мыслью было, что это неправда (вспомнилось, как бизнесмена типа убили, где то полгода назад, тогда была спецоперация и бизнесмен оказался жив). Потом с горечью поверила, так убедительно была информация в СМИ. А сегодня я плачу от счастья от этой новости. Андрей, долгих лет жизни и здоровья, все остальное у тебя есть.
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Принесли его домой,
Оказался он живой,
И ещё не однократно
Выйдет Зайчик погулять...

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может и Акуева жива ? че так не смогли сделать
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Легко, почти наверняка жива, в штатах по программе защиты свидетелей. Потому как раз за них принялись то довели бы до конца, и они это прекрасно понимали.
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критиковать дело простое, если реально провели такую операцию значит молодцы! Не все потерянно ...
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але саме цікаве, що Крем-брюле в особі Пісочного пропонували допомогу у розкритті цього замаху.
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Ну, и славно, хотя столько шума и стресса. Удачи и долгих лет жизни Аркадию.
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ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ за збереження життя правильної, розумної людини
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Какой то дешёвый спектакль от СБУ... Главное ,чтобы порохоботы в него поверили
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Посмотрев на типа кровь от Бабченко на м/п я сразу понял, что КИНО!
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Ну прям нового мессию заносят для лохтората. Нехило так пропиарили никому неизыестного чувака. Тока рановато что-то, до выборов еще долго. А5 фальстарт у соевого алкаша. Или это специально замутили, что б как-то незаметно прошло журналистское расследование о том, как рошен отжимает целые здания в центре города.
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Одно хорошо - Аркадий живой. Всему остальному не верю! Инсценировка инсценировки. Где заказчик? Особенно огорчает выступление генпрокурора и бурная радость порохоботов.
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"...Дырку от бублика вы получите, а не Шарапова..."(с)
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Цыплят, по осени посчитаем. Конечно хотелось-бы, что-бы все это было правдой....Но? Давайте не будем делать преждевременных выводов, не за, ни против.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖурналист Бабченко жив. Это была спецоперация, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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