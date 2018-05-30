 Журналист Бабченко жив. Это была спецоперация, - СБУ. ВИДЕО

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Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов российских спецслужб на территории Украины за месяц до его "убийства".

"Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел как парни работали, как они рыли носом… Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стало – эта спецоперация", - сказал А.Бабченко на брифинге в СБУ в среду в Киеве.

Напомним, вчера появилась информация, что российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева.