 Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан, - Грицак

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщает о задержании в Киеве в среду организатора "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, гражданина Украины Г.
"Хочу сообщить: около 3 часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас ведутся следственные действия, а также продолжается ряд обысков", - сказал В.Грицак на брифинге.
А в Украине эти "Кадыровские орлы" станут менее заметными, только когда наденут на голову ведро и так будут ходить по улице!
если все слова Грицака правда, то тогда респект по этому конкретному случаю.
кацапо-ордынские мрази, гебня и кремлядь будут корчится в бессильных конвульсиях, сколько разорванных сегодня пердаков будет на ОбосРашке.))
Я уже молчу про погибших наших воинов на фронте. А тут еще постоянно гибнут журналисты.
Но, несмотря на стресс, я очень-очень рада, что Бабченко жив.
...респект, п.Володимире,за сміливість визнання своєї неправоти !!!
я сам такий,-не переварю всю цю владу,
(мається на увазі не сьогоднішню,але з нею в купі,як вірних спадкоємців завєтов ільїчя,що гноблять народ вже 100-ню років)
і всякі служби,що цю владу обслуговують.
Тим не менше приношу свої вибачення,з надією що у нас і справді щось змінюється.
Конкретно до п.Бабченка;
В Украні.п.Аркадію,багато прихильників Вашої безкомпромісної професійної і громадянської
позиції.
Котрі вчора,і сьогодні, щиро пепеживали повідомлення….
Дай боже.п.Аркадію,щоб все воно так і було,як Ви говорите.
Бо пересічних «розвести»,з таким то адмінресурсом,що всеціло у розпоряджені влади,-
в Україні-не складає труда.
Однак,Вам не гірше відомо,а в нинішньому світі,так і тим паче,що в таких…комбінаціях- важ
ко приховати справжні факти….
І потім…вже нічого не можна буде виправити.
.. і так добре - водин бік .. мухи в другий...
..загалом ЧАС покаже - що це було .. терпіння панове ...
Ну кто понел тот понел...... примерно как с 489кг кокса.... 11 кг то ли усохло толи утруска про-
изошла.... ммммммм???