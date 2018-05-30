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 Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан, - Грицак

Служба безопасности Украины располагает данными, согласно которым убийство журналиста Аркадия Бабченко совершено по заказу спецслужб Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Следком РФ намерен просить Украину о помощи в деле об убийстве Бабченко

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщает о задержании в Киеве в среду организатора "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, гражданина Украины Г.

"Хочу сообщить: около 3 часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас ведутся следственные действия, а также продолжается ряд обысков", - сказал В.Грицак на брифинге.

Источник: https://censor.net.ua/n3068877
 
   
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Похвала СБУ, представляю как теперь будут корчиться срусские свиньи!))
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а зачем фсб кому то платить у них есть штатные киллеры на зарплате "кадровые офицеры "?
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Это в Чечне "кадыровские офицеры" могут затеряться среди местных.
А в Украине эти "Кадыровские орлы" станут менее заметными, только когда наденут на голову ведро и так будут ходить по улице!

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Вообще с вёдрами на голове другие люди ходят.
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Вишенкой на торте было бы появление живого Бабченко вместе с главой СБУ.
если все слова Грицака правда, то тогда респект по этому конкретному случаю.
кацапо-ордынские мрази, гебня и кремлядь будут корчится в бессильных конвульсиях, сколько разорванных сегодня пердаков будет на ОбосРашке.))
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У Хуйло сегодня эротический вечер и ночь! Соберёт весь гарем ФСБ и ГРУ и будет их педофилить, педофилить и ещё раз педофилить! Аптеки вокруг крембля сделают сегодня крутой подъём на вазелине!!!
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Вишенка созрела! А вам респект за провидение!!
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Вообще-то я этой ночью плохо спала, очень расстроена была из-за этого "убийства". Жаль было этого Бабченко. Тут каждый день стресс: люди наши постоянно гибнут то на дорогах, то на пожарах, то на воде.
Я уже молчу про погибших наших воинов на фронте. А тут еще постоянно гибнут журналисты.
Но, несмотря на стресс, я очень-очень рада, что Бабченко жив.
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Какие спецслужбы, в россии их нет, они вчера все были розформированые, но ход разследования в Украине мне нравиться.
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Блин! Ну хватит нам уже тупить!!!!!! Сколько же можно?!!! Какая "продуманная" акция?! Какие 40 тысяч? С уровнем жизни в Украине, жизнь этой "проститутки" не стоит ничего! 2 минимальных зарплаты Синеглазый Порохня выдал (но, конфетами). Луценко - стратег? Или, Геращенко - спикер?! Синяя Порохня - даже не хочется обсуждать, без слез! Мы - Клоуны! Климкин в ООН - это "вишенка на торте", картавый позорник большой страны!?! Уже весь мир над нами ржет, в голос!
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что, урод кацапский под китайским флагом, снесло башку???!!!!! Спецслужби РФ заплатили за вбивство Бабченка $40 тисяч, організатора затримано, - Грицак - Цензор.НЕТ 7458.... И не приплетайся к Украине и нашим руководителям... И вот "проститутка" и "клоун" - это, на сто процентов, ты с подхуйловцами своими.
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какая то шляпа .... в такой неподходящий момент КГБ единственная организация кому это меньше всего надо . и действительно что у них своих нет исполнителей ?
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"Чужими руками жар загребать!" - разейский вариант, "Чужими руками горячие каштаны таскать!" - французский вариант... Rodion Demyanenko, не из франкоговорящей провинции Канады? Кремлядские гебени любят делать вид, что ихтамнет!!! И да! КГБ то действительно уже нет! Есть их наигнуснейшие приемники и наследники ФСБ и ГРУ под "чутким" руководством гебня хюрера РФ Вавана Путлеровича Хуйло
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Ну что ж,молодцы.Беру свои слова обратно и приношу извинения
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Владимир_1958.Ну что ж,молодцы.Беру свои слова обратно и приношу извинения

...респект, п.Володимире,за сміливість визнання своєї неправоти !!!

я сам такий,-не переварю всю цю владу,

(мається на увазі не сьогоднішню,але з нею в купі,як вірних спадкоємців завєтов ільїчя,що гноблять народ вже 100-ню років)

і всякі служби,що цю владу обслуговують.

Тим не менше приношу свої вибачення,з надією що у нас і справді щось змінюється.

Конкретно до п.Бабченка;

В Украні.п.Аркадію,багато прихильників Вашої безкомпромісної професійної і громадянської
позиції.

Котрі вчора,і сьогодні, щиро пепеживали повідомлення….

Дай боже.п.Аркадію,щоб все воно так і було,як Ви говорите.

Бо пересічних «розвести»,з таким то адмінресурсом,що всеціло у розпоряджені влади,-
в Україні-не складає труда.

Однак,Вам не гірше відомо,а в нинішньому світі,так і тим паче,що в таких…комбінаціях- важ
ко приховати справжні факти….

І потім…вже нічого не можна буде виправити.
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.. шо то ЗАНАДТО багато "визгу" .. особливо тролів мінсрець .. треба РОЗУМІТИ - спецоперації можуть мати НЕСПОДІВАНИЙ напрямок і мету ...

.. і так добре - водин бік .. мухи в другий...

..загалом ЧАС покаже - що це було .. терпіння панове ...
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Дай-то Бог.... единственное что цена что то скромная.... более чем скромная... ммммммм???
Ну кто понел тот понел...... примерно как с 489кг кокса.... 11 кг то ли усохло толи утруска про-
изошла.... ммммммм???
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прикольно... сегодня на раша тв пены было, что безосновательно обвинили рашку в убийстве и понос лился из оплеваного, как из ведра... как они завтра запоют - стопудово гляну))) чисто поржать...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан, - Грицак
 
 
 
 
 
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