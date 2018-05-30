 Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан, - Грицак

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщает о задержании в Киеве в среду организатора "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, гражданина Украины Г.

"Хочу сообщить: около 3 часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас ведутся следственные действия, а также продолжается ряд обысков", - сказал В.Грицак на брифинге.