 Я не покину Украину. Не дождутся, - экс-депутат Госдумы Пономарев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил изданию"ГОРДОН"

"Украинское государство уже давно предоставило мне охрану, после убийства [бывшего депутата Госдумы РФ] Дениса Вороненкова. Я очень признателен за это, хоть и не до конца уверен в эффективности охраны. Какого-то номера, по которому можно позвонить и попросить себе охрану, нет. Ее предоставляют по инициативе руководства страны. Помимо меня, охрана есть у Марии Максаковой [вдовы Вороненкова] . Насчет других не знаю. Мы понимаем, что на это тратятся бюджетные деньги. И мне лично не очень хочется утруждать гостеприимных хозяев, когда в стране не все спокойно. Покину ли я Украину? Не дождутся! Когда я сюда приезжал, то понимал, что тут идут военные действия и есть определенные риски. Что ж поделаешь? Если на войне убивают, то что теперь – не воевать?" – отметил Пономарев.

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По его мнению, Бабченко убили по политическим мотивам.

"Последний раз с Бабченко мы встречались в апреле. Круг общения у нас пересекался, поэтому мы виделись раз в пару месяцев. Аркадий запомнится мне очень ярким, честным, смелым и прямым человеком. Он любил троллить людей, чтобы вызвать у них эмоции и заставить задуматься. Он был талантливым писателем. Бабченко был настоящим патриотом России. Он хотел, чтобы страна выздоровела. Аркадий прошел несколько войн и был не из пугливых. Но в РФ он получил угрозы жизни, которые воспринял серьезно. Поэтому оттуда и уехал. К убийству Бабченко нельзя привязать какие-то бизнес-разборки или мотив ревности. Это политическое убийство", – подчеркнул собеседник.

По его словам, для убийства российских оппозиционеров в Украине заказчики из РФ вербуют бойцов украинских добровольческих батальонов.

"Российским оппозиционерам нужно серьезно относиться к информации о том, что в Украине вербуют бойцов добробатов для покушения на них. У нас есть знакомые в этой среде. И мы получаем сведения, что за покушения на представителей российской оппозиции предлагают деньги. Исполнителей специально ищут среди бойцов добробатов – если они спалятся, будет возможность сказать: мол, видите, эти убийства совершают украинские националисты. Хотя заказчики – из РФ. Но поссорить нас с украинскими военными и добровольцами им не удастся. Всю имеющуюся у меня информацию я передал куда надо", – резюмировал Пономарев.

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