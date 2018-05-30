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Все про:покушение (715) Пономарев Илья (44)

 Я не покину Украину. Не дождутся, - экс-депутат Госдумы Пономарев

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, комментируя убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что при переезде в Киев осознавал, с какими рисками столкнется в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил изданию"ГОРДОН"

"Украинское государство уже давно предоставило мне охрану, после убийства [бывшего депутата Госдумы РФ] Дениса Вороненкова. Я очень признателен за это, хоть и не до конца уверен в эффективности охраны. Какого-то номера, по которому можно позвонить и попросить себе охрану, нет. Ее предоставляют по инициативе руководства страны. Помимо меня, охрана есть у Марии Максаковой [вдовы Вороненкова] . Насчет других не знаю. Мы понимаем, что на это тратятся бюджетные деньги. И мне лично не очень хочется утруждать гостеприимных хозяев, когда в стране не все спокойно. Покину ли я Украину? Не дождутся! Когда я сюда приезжал, то понимал, что тут идут военные действия и есть определенные риски. Что ж поделаешь? Если на войне убивают, то что теперь – не воевать?" – отметил Пономарев.

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По его мнению, Бабченко убили по политическим мотивам.

"Последний раз с Бабченко мы встречались в апреле. Круг общения у нас пересекался, поэтому мы виделись раз в пару месяцев. Аркадий запомнится мне очень ярким, честным, смелым и прямым человеком. Он любил троллить людей, чтобы вызвать у них эмоции и заставить задуматься. Он был талантливым писателем. Бабченко был настоящим патриотом России. Он хотел, чтобы страна выздоровела. Аркадий прошел несколько войн и был не из пугливых. Но в РФ он получил угрозы жизни, которые воспринял серьезно. Поэтому оттуда и уехал. К убийству Бабченко нельзя привязать какие-то бизнес-разборки или мотив ревности. Это политическое убийство", – подчеркнул собеседник.

По его словам, для убийства российских оппозиционеров в Украине заказчики из РФ вербуют бойцов украинских добровольческих батальонов.

"Российским оппозиционерам нужно серьезно относиться к информации о том, что в Украине вербуют бойцов добробатов для покушения на них. У нас есть знакомые в этой среде. И мы получаем сведения, что за покушения на представителей российской оппозиции предлагают деньги. Исполнителей специально ищут среди бойцов добробатов – если они спалятся, будет возможность сказать: мол, видите, эти убийства совершают украинские националисты. Хотя заказчики – из РФ. Но поссорить нас с украинскими военными и добровольцами им не удастся. Всю имеющуюся у меня информацию я передал куда надо", – резюмировал Пономарев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068875
 
   
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голову себе старичком помажь, попустит, может даже на всегда!
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Кто то (кацап) в предыдущих темах писал, что теперь все должны обосраться от страха, не дождетесь орки, и вот сразу и подтверждение.
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По его словам, для убийства российских оппозиционеров в Украине заказчики из РФ вербуют бойцов украинских добровольческих батальоновИсточник: https://censor.net.ua/n3068875

Подобный бред даже комментировать не хочется

Кстати откуда этот получивший государственную охрану (в отличии от того же Бабченко или Шеремета) мутный беженец узнал, что заказчики из РФ вербуют именно бойцов украинских добровольческих батальонов? А не ветеранов из т.н ДНР например

И с какой стати украинские добровольцы стали бы работать на Сраную Рашку?
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вот забавно, если это бред и комментировать не хочется, то к чему твой высер?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЯ не покину Украину. Не дождутся, - экс-депутат Госдумы Пономарев
 
 
 
 
 
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