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 Полиция разыскивает нескольких человек в связи с убийством Бабченко, проводится ряд экспертиз, - Крищенко

Следствие ищет несколько человек в связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко, уже завершен осмотр места преступления и назначен ряд экспертиз, отмечает глава ГУ Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы разыскиваем не менее одного человека. Мы понимаем и есть информация, что были еще люди, а не только тот человек, который стрелял. Мы завершили осмотр места события. Уже назначено много экспертиз, судебно медицинская в первую очередь, и много криминалистических экспертиз", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

А.Крищенко отметил, что было изъято много видеозаписей с камер видеонаблюдения с большой территории. "И я вчера был на месте преступления, и местные жители подходили и предоставляли записи с видеорегистраторов. Все это теперь будет анализироваться", - указал он.

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Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068874
 
 
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Кто нибудь хотел бы крищенко по пузику погладить ? )) Там наверное все шкварчит и булькает. Переваривается. А потом резко табуретку ногой выбить.
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Не в тему, но единственная хорошая новость на сегодня...Швейцарские власти пришли с обыском в офис «Газпрома» и провели опись имущества «дочки» российской компании - Nord Stream в рамках решения Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза"
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Та,да расследование идёт полным ходом ,ну как по Майдану или Шеремету ,Акуевой или вышкам Бойко ......
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