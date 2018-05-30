 Полиция разыскивает нескольких человек в связи с убийством Бабченко, проводится ряд экспертиз, - Крищенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы разыскиваем не менее одного человека. Мы понимаем и есть информация, что были еще люди, а не только тот человек, который стрелял. Мы завершили осмотр места события. Уже назначено много экспертиз, судебно медицинская в первую очередь, и много криминалистических экспертиз", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

А.Крищенко отметил, что было изъято много видеозаписей с камер видеонаблюдения с большой территории. "И я вчера был на месте преступления, и местные жители подходили и предоставляли записи с видеорегистраторов. Все это теперь будет анализироваться", - указал он.

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Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.