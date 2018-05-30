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 Объединение "Небайдужих" предлагает поддержать 15 кандидатов на выборах в Совет общественного контроля НАБУ. СПИСОК

В среду, 30 мая, с 09:00 до 21:00 проходят выборы в Совет общественного контроля НАБУ путем интернет-голосования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook напоминает волонтер, активист Александр Хаджинов.

"Каждый из нас имеет право голоса - поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией ниже.

Совет состоит из 15 представителей общественности, которые будут иметь серьезное влияние на деятельность НАБУ.
Члены СОК участвуют конкурсных комиссиях, которые назначают детективов и всех работников НАБУ.
Члены СОК входят в дисциплинарную комиссию и решают кого привлекать к ответственности.

За три года существования СОК доказано, что конструктивное сотрудничество с НАБУ и контроль общественности возможны и обеспечивают реальную борьбу с коррупцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суды не рассматривают треть направленных им дел", - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

Но СОК можно использовать и с целью препятствования борьбе с коррупцией. В ее состав уже рвутся сомнительные кандидаты, которые являются представителями фигурантов дел НАБУ.

Поэтому очень важно выбрать достойных людей, которые будут честно и компетентно выполнять контроль НАБУ общественностью.

Автомайдан совместно с Реанимационным пакетом реформ, Transparency International Ukraine, Центром противодействия коррупции и инициативой #декларациянебайдужих проанализировали кандидатов, участвующих в выборах, и рекомендуют следующих лиц, которых вы видите в инфографике.

Объединение Небайдужих предлагает поддержать 15 кандидатов на выборах в Совет общественного контроля НАБУ 01

Для голосования необходимо иметь телефон и email и сделать следующие шаги:
- зайти на сайт НАБУ => https://nabu.gov.ua/voting/;
- выбрать кандидатов, за которых хотите проголосовать. Вы можете проголосовать максимум за 15 кандидатов. Призываем выбирать из списка рекомендованных;
- сделать необходимые подтверждения голосования через email и телефон.

Это займет у вас максимум 3 минуты, но очень поможет в борьбе с коррупцией.

В общем о работе РГК можно узнавать с сайта https://rgk-nabu.org/uk"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суды не способны оперативно рассмотреть дела от НАБУ и САП, - отчет Совета общественного контроля по мониторингу дел Бюро. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3068872
 
 
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