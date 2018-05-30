 Убийство Бабченко - такая же провокация, как и отравление Скрипаля, - директор ФСБ Бортников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Полная чушь. Складывается впечатление, что они бредят. Пусть разбираются между собой", - сказал Бортников "Интерфаксу" в среду.

Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли сравнить убийство Бабченко с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

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"Да, думаю что да. Чистейшей воды провокация", - заявил директор ФСБ.

Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.