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 Убийство Бабченко - такая же провокация, как и отравление Скрипаля, - директор ФСБ Бортников

Директор ФСБ Александр Бортников назвал провокацией заявления о причастности российских спецслужб к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Полная чушь. Складывается впечатление, что они бредят. Пусть разбираются между собой", - сказал Бортников "Интерфаксу" в среду.

Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли сравнить убийство Бабченко с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США об убийстве Бабченко: "Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине"

"Да, думаю что да. Чистейшей воды провокация", - заявил директор ФСБ.

Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3068869
 
   
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где Англия и где Украина ?! сравнил ,,,,
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с российских пабликов.. они мусолят эту тему
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У этого бортникова ,рожа как у Кащея Бессмертного ))) В последних версиях фильмов ссср ))
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они все гэбешники очень похожи внешне - как Путин, Бортников, Нарышкин, Патрушев -все как близнецы.
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молодец, визнав, що його кантора) причетна! - все чисто!
зробили і зачистили!
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На убийцах -шапка горит! Держите вора ...
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А Крым, вонючий рассейский нацист, это чья провокация? А Донбасс? А МН-17....?

Теперь вынимайте плюшки, Вовкины многоходовочники. Будете отвечать и за то, шо было и за то шо небыло. Дэбилы, блеать!
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Весь світ - це провокація проти хАрошої Убийство Бабченко - такая же провокация, как и отравление Скрипаля, - директор ФСБ Бортников - Цензор.НЕТ 5716 роіссі.
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Так ведь официально ещё никто не обвинял, а дядя уже говорит- провокация..)) Убийство Бабченко - такая же провокация, как и отравление Скрипаля, - директор ФСБ Бортников - Цензор.НЕТ 1294
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Так громче всех кричит: "держи вора"- сам вор.
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А чого порівнюють із отруєнням Скрипаля? Ви порівняйте з вбивством Окуєвої та іншими де вбивали росіяни.
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Да - один в один...
Шо там вы 3/14дарасы, шо тут...
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Разве что Бабченко не выпишут из больницы.
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А также в пивной мне ребята сказали,
Что очень давно они бога распяли...
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канешна!
от только скажите, пожалуйста, почему не подумали, ну скажем.. на поляков? США? (пардон)
а сразу по рогам-копытам-прыжкам на рашу посмотрели
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Тут так заведено. Как что случилось - так сразу рука кремля.
Даже когда проблемы с поляками или белорусами - всё равно кремль виноват.
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все современные проблемы в одном месте.
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это не "заведено"... это пережито и выстрадано и оплакано
(в Крыму, на Донбассе..) там не только рука..
там и остальное вооруженное дерьмо с клеймом - па-раша
но Вы продолжайте думать что ихтамнет... и... вывсеврете
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най буде так (по напейсаному) но.... ветер только на север...
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Это точно. Впрочем, метеорологические прогнозы в таких делах тоже учитываются - выпадение радиоактивного пепла от горелых скреп цивилизованному миру не нужно Убийство Бабченко - такая же провокация, как и отравление Скрипаля, - директор ФСБ Бортников - Цензор.НЕТ 7051
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Ага - "вывсеврети, настамнет,этопровокация!"- слышали уже.
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А, это который "Динго"?
И чем там история закончилась? Последнее, что помню - доказать, что он напал и что его прислал Кадыров не удалось. Этот самый "Динго" заявил, что Амину (не помню её настоящего имени) убили из-за денег, после чего суд закрыли по ходатайству адвоката Осмаева, Марины Мацегоры.

Есть какие-то новости?
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Это выложил "Кавказ Центр".. "Валидол" которого обменяли у турков на Чейгоза
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Ага, нашел статью.
Он вроде как в Киеве появился 3го мая, по информации этого сайтика.
Энивей, теперь все, кто успел прямо обвинить кого-то в убийстве и полить какахами какую-либо страну или службу, чувствуют себя несколько неуютно.
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А это и есть тот самый кацапский киллер которого задержала СБУ --ну что не понятного ?
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Для каждой страны разработали свою "специфику" убийств.
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ну конечно, а ФСБ наследница КГБ-НКВД-ГПУ белая и пушистая.
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Да прав.Что пи.деть.Нет в Украине службы безопасности.А раз нет,то и в харю быдлоте кацапской нечего предъявить.
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Проговорился дядя! Такое же как и отравление Скрипаля? Но там-то это дело рук конторы! Значит этот поц признался что и тут они нагадили.
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Бортников уже знал, что это провокация, еще перед прес-конференцией Грицака. Журналисты и ФСБ узнали и уже донесли.
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Я с Вовочки, куею... Илларионов, кстати, бывший его советник, очень положительно отзывается о способностях "вяликого ПУ": крайне работоспособен, вникает в мелочи, силен в планировании... и т.д.

Очевидно, что все дело в целеполагании. Степень умственного и нравственного развития напрямую связана с целью, которую ставит перед собой исследуемый клиент. Пропердеть 1-ю симфонию Чайковского соль-минор соч. №13 или высрать гавном родовой герб сэра Уинстона Спенсера-Черчилля - безусловно требует незаурядных личностных качеств, но... Вы чувствуете, это "НО"?

Наш клиент - моральный урод, лишенный каких-либо нравственных принципов, а попросту - дегенерат, идущий к цели, вызванной к жизни тысячью комплексов и низким социально-личностным воспитанием.

Аминь!
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НО ТУТ...

ВНЕЗАПНО...

БАРАБАННАЯ ДРОБЬ.....

БАБЧЕНКО ЖИВ! ЦЕЛ! ОРЁЛ!
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Такая же провокация как убийства Симона Петлюры, Евгения Коновальца, Льва Троцкого, Степана Бандери, Галины Старовойтовой, Анны Политковской, Бориса Немцова... Амины Окуевой, Павла Шеремета... Убийство Бабченко - такая же провокация, как и отравление Скрипаля, - директор ФСБ Бортников - Цензор.НЕТ 1793 Убийство Бабченко - такая же провокация, как и отравление Скрипаля, - директор ФСБ Бортников - Цензор.НЕТ 496 Убийство Бабченко - такая же провокация, как и отравление Скрипаля, - директор ФСБ Бортников - Цензор.НЕТ 4233
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На ЮТБ смотрел ролик снятый америкосами,шо все астронавты
с взорвавшегося "Челлинджира" живи и здоровы,трудятся,и даже
некоторые под своими именами.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУбийство Бабченко - такая же провокация, как и отравление Скрипаля, - директор ФСБ Бортников
 
 
 
 
 
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