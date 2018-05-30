 Убийство Бабченко - такая же провокация, как и отравление Скрипаля, - директор ФСБ Бортников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Полная чушь. Складывается впечатление, что они бредят. Пусть разбираются между собой", - сказал Бортников "Интерфаксу" в среду.
Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли сравнить убийство Бабченко с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
"Да, думаю что да. Чистейшей воды провокация", - заявил директор ФСБ.
Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.
Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
зробили і зачистили!
Теперь вынимайте плюшки, Вовкины многоходовочники. Будете отвечать и за то, шо было и за то шо небыло. Дэбилы, блеать!
Шо там вы 3/14дарасы, шо тут...
Что очень давно они бога распяли...
от только скажите, пожалуйста, почему не подумали, ну скажем.. на поляков? США? (пардон)
а сразу по рогам-копытам-прыжкам на рашу посмотрели
Даже когда проблемы с поляками или белорусами - всё равно кремль виноват.
(в Крыму, на Донбассе..) там не только рука..
там и остальное вооруженное дерьмо с клеймом - па-раша
но Вы продолжайте думать что ихтамнет... и... вывсеврете
И чем там история закончилась? Последнее, что помню - доказать, что он напал и что его прислал Кадыров не удалось. Этот самый "Динго" заявил, что Амину (не помню её настоящего имени) убили из-за денег, после чего суд закрыли по ходатайству адвоката Осмаева, Марины Мацегоры.
Есть какие-то новости?
Он вроде как в Киеве появился 3го мая, по информации этого сайтика.
Энивей, теперь все, кто успел прямо обвинить кого-то в убийстве и полить какахами какую-либо страну или службу, чувствуют себя несколько неуютно.
Очевидно, что все дело в целеполагании. Степень умственного и нравственного развития напрямую связана с целью, которую ставит перед собой исследуемый клиент. Пропердеть 1-ю симфонию Чайковского соль-минор соч. №13 или высрать гавном родовой герб сэра Уинстона Спенсера-Черчилля - безусловно требует незаурядных личностных качеств, но... Вы чувствуете, это "НО"?
Наш клиент - моральный урод, лишенный каких-либо нравственных принципов, а попросту - дегенерат, идущий к цели, вызванной к жизни тысячью комплексов и низким социально-личностным воспитанием.
Аминь!
ВНЕЗАПНО...
БАРАБАННАЯ ДРОБЬ.....
БАБЧЕНКО ЖИВ! ЦЕЛ! ОРЁЛ!
та живий він, не сци
с взорвавшегося "Челлинджира" живи и здоровы,трудятся,и даже
некоторые под своими именами.