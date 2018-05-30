EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  2397  30
Материалы по теме:
Все про:Россия (69452) санкции (6788) США (13769) Совфед России (7)

 Совфед РФ принял законопроект об ответных санкциях в отношении США

Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий президенту вводить ограничения против США и их союзников в ответ на "недружественные действия" против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Читайте: По требованию России в Испании был задержан лоббист "закона Магнитского" миллиардер Браудер

Решение было принято единогласно.

В соответствии с документом президент может, в частности, запретить ввоз отдельных товаров из других стран и приостанавливать сотрудничество с другими государствами и работающими под их юрисдикцией компаниями. Обязанность по составлению списка таких товаров возложена на правительство. Кабмин также может предложить президенту ограничить вывоз продукции из страны со стороны иностранных компаний.

Ответные меры могут быть сняты в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения ответных мер.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что этот закон принят в ответ на действия других стран и что Москва "никогда не пойдет по пути введения незаконных санкций".

Нижняя палата приняла закон 22 мая. Из первоначальной версии текста депутаты убрали положение о том, что запрет может распространяться на импорт лекарств и других жизненно важных товаров, аналоги которых в России не производятся. В Совфеде предупреждали, что такой пункт может вызвать "серьезные социальные риски".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовит предложения для ЕС и США относительно усиления санкций против РФ, - зампредставителя Президента в АРК Гданов

В Ассоциации компаний розничной торговли, в которую входят X5, "Метро", "Ашан" и другие крупные российские ретейлеры, заявили, что после принятия закона могут вырасти цены в магазинах. В организации отметили, что торговым сетям придется увеличивать издержки, чтобы усилить контроль за поставщиками.

Источник: https://censor.net.ua/n3068867
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильно!
Переименовать Воронеж в Лас-Воронеж и... в труху!...
 показать весь комментарий
 
 
Как же я ждал этого ! ))) Когда расия поднатужится.Замахнется могучим кулаком...и обделается ))
 показать весь комментарий
 
 
Опасная беспечность. Есть уязвимое место
 показать весь комментарий
 
Решение единогласное ! Овации длились в течении нескольких часов ! Первый кто прекратит,объявляется врагом народа ))
 показать весь комментарий
 
 
В радостном предвкушении в ожидании "айфонов" и "айпедов" потирает руки водитель бульдозера.
 показать весь комментарий
 
 
Шо сказать, кацапы як всегда лохи позорные, нихера толком сделать не могут. Херню какуето а не антисанкции вводят. Нет шо сразу работу SWIFT у себя в кацапии забанить, як наши долбодятлы вебмани. Ото б штаты моментально прозрели с таких конрсанкций...
 показать весь комментарий
 
Так ещё рассейскую группу вагнера замочили, Гле ответка- то? Опять же таки с аляской нужно разобраться. Тут одних санкций мало! Пора защищать русское в Америке, там им трамп щимит, не вводит второй государственный.
 показать весь комментарий
 
 
Плішивому психопату остаточно розвязали руки. Пані "Ріббентропша" зможе у повній мірі пізнати сутність "паралельного світу" х-лостану.
 показать весь комментарий
 
во мордва теперь заживет. госдура ей тоже напользы отсыпала. Не только госдеп но и сама русня о своих холопах заботится.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще мне это нравится. Запад налагает санкции на шайку хуйла. А санкции на московитское стадо накладывает само хуйло. Интересно,шо им запретят жрать и носить на этот раз...
 показать весь комментарий
 
 
Будемо надіятись,що їм заборонять і жерти і носити + введуть виїзні візи Рада Федерації РФ схвалила законопроект про відповідні санкції щодо США - Цензор.НЕТ 786
 показать весь комментарий
 
 
Главное шоб они консулат во Владивостоке прикрыли....у меня теща в Приморье Рада Федерації РФ схвалила законопроект про відповідні санкції щодо США - Цензор.НЕТ 5360
 показать весь комментарий
 
 
Скреп на скрепе и скрепом погоняет! Сказывается мнимое наличие лишней хромосомы
 показать весь комментарий
 
"Из первоначальной версии текста депутаты убрали положение о том, что запрет может распространяться на импорт лекарств и других жизненно важных товаров, аналоги которых в России не производятся.
В Совфеде предупреждали, что такой пункт может вызвать "серьезные социальные риски".

Что, не хотят расеяне лечиться лопухом и подрожником?)
Неужели бунтовать начнут?
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь кацапы таки начнуть чета делать в этом направлении.
Както не отчень они в ВТО смотряца ...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовфед РФ принял законопроект об ответных санкциях в отношении США
 
 
 
 
 
 вверх