 Совфед РФ принял законопроект об ответных санкциях в отношении США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

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Решение было принято единогласно.

В соответствии с документом президент может, в частности, запретить ввоз отдельных товаров из других стран и приостанавливать сотрудничество с другими государствами и работающими под их юрисдикцией компаниями. Обязанность по составлению списка таких товаров возложена на правительство. Кабмин также может предложить президенту ограничить вывоз продукции из страны со стороны иностранных компаний.

Ответные меры могут быть сняты в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения ответных мер.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что этот закон принят в ответ на действия других стран и что Москва "никогда не пойдет по пути введения незаконных санкций".

Нижняя палата приняла закон 22 мая. Из первоначальной версии текста депутаты убрали положение о том, что запрет может распространяться на импорт лекарств и других жизненно важных товаров, аналоги которых в России не производятся. В Совфеде предупреждали, что такой пункт может вызвать "серьезные социальные риски".

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В Ассоциации компаний розничной торговли, в которую входят X5, "Метро", "Ашан" и другие крупные российские ретейлеры, заявили, что после принятия закона могут вырасти цены в магазинах. В организации отметили, что торговым сетям придется увеличивать издержки, чтобы усилить контроль за поставщиками.