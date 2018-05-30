 Российский омбудсмен Москалькова отказалась ехать к голодающему Сенцову - можем его увидеть в режиме видеоконференции

Об этом Москалькова сказала в Совете Федерации, отвечая на вопросы сенатора Людмилы Нарусовой, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Вчера с руководством ФСИН у меня такой разговор... Мы договорились, что в режиме видеоконференцсвязи сможем увидеть Сенцова и посмотреть, каково его состояние здоровья", - цитирует Москалькову "Интерфакс".

По словам российского омбудсмена, сложность с личным посещением Сенцова заключается в том, что в регионе разлилась река и добраться непосредственно до колонии можно только на вертолете.

Москалькова заявила о том, что Сенцов голодает, но ему предоставляется терапия.

"Уполномоченный в Ямало-Ненецком автономном округе его посещал, мы держим вопрос на контроле. Его претензии не к условиям содержания под стражей, а политического характера", - добавила она.

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.