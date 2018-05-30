 Наемник "ЛНР" из Казахстана получил 25 лет тюрьмы на родине

Об этом сообщает "Радио Азаттык", информирует Цензор.НЕТ.

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"К 25 годам тюрьмы приговорен 32-летний житель Темиртау Никита Степин, признанный виновным в участии в военных действиях в восточной Украине на стороне провозглашенной пророссийскими сепаратистами Луганской народной республики (ЛНР) и двойном убийстве в Казахстане. Его друг 32-летний Павел Левкутин, которого суд признал виновным в недонесении об убийстве, приговорен к трем годам лишения свободы. Приговор был оглашен сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия и обвинения, Степин умышленно и неправомерно участвовал в боевых действиях на стороне "ЛНР" на территории Луганской области Украины. После двух поездок он вернулся домой в Темиртау, устроившись на подработку автослесарем в гаражный бокс, где позже и совершил убийство двух местных жителей.

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