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Все про:Казахстан (367) терроризм (17859) тюрьма (601) наемник (237)

 Наемник "ЛНР" из Казахстана получил 25 лет тюрьмы на родине

В Казахстане суд приговорил 32-летнего жителя Темиртау Никиту Степина к 25 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне террористической организации "ЛНР" и за двойное убийство в Казахстане.

Об этом сообщает "Радио Азаттык", информирует Цензор.НЕТ.

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"К 25 годам тюрьмы приговорен 32-летний житель Темиртау Никита Степин, признанный виновным в участии в военных действиях в восточной Украине на стороне провозглашенной пророссийскими сепаратистами Луганской народной республики (ЛНР) и двойном убийстве в Казахстане. Его друг 32-летний Павел Левкутин, которого суд признал виновным в недонесении об убийстве, приговорен к трем годам лишения свободы. Приговор был оглашен сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия и обвинения, Степин умышленно и неправомерно участвовал в боевых действиях на стороне "ЛНР" на территории Луганской области Украины. После двух поездок он вернулся домой в Темиртау, устроившись на подработку автослесарем в гаражный бокс, где позже и совершил убийство двух местных жителей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068862
 
   
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25 років це вже суттєво..
Неочікувано від Казахстану..
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почему? Казахи русню давно не любят.
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а кто их любит-то?
Их послушать, так их ВСЕ ненавидят! Вот кто-то слышал про притеснение казахов в Украине, Грузии, Балтии? Много притесняли грузин, украинцев в Латвии? Латышей в Молдове, Литве много притеснили?
А русских вечно кто-то где-то притесняет да ущемляет!
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в Казакстане была очень большая украинская и белорусская диаспоры. И русни там очень много.
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Доброго не жорстка)
и двойном убийстве в Казахстане...
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У Казахстані ще з 90х росіянам заборонено займати державні посади. Уроки російскої мови замінені на англійську і т.д. Чому ж тоді фошизди і хунта ми, а не вони? Тому що за Казахстаном Китай, перед яким РФ трошкі пісяє...
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Казахи - это Золотая Орда, которая чтила Яссу Чингисхана. За шо Ханы травили Мацковских князей, например, Александра Невского? Да за то, шо они укрывали, от Хана, часть собранных налогов. Касапы и в Орде показали себя, как гнусные петерасты.
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а в нас цих нетрадиційних сексуальних випускають пачками. Тільки цє кодло - гопа-допа -штепа...має сидіти , курви!
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за двойное убийстов в казахстане..так правильно
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Нёс славянство в Украину? Хороший срок дали идиоту, чтобы знал свои корни!
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На счет корней, то именно казахи и кыргызы являются официальными и историческими хозяевами руских смердов и холопов. Они наследники Золотой орды.
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В Беларуси за двойное убийство вообще расстрел.
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дурачек, пришел бы в фсбу по программе тебя ждут дома и все, гуляй
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Попробовало крови зверье, и пристрастилось, теперь убивать чтоб получить состояние эйфории ему просто необходимо.
нелюдь лапотный
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Даже в Казахстане где нет войны сажают в тюрьму тех кто воевал на стороне днр лнр, и только в Украине их отпускают или под разные программы стараются оправдать, вот это показатель того кто управляет Украиной.
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ну!! ты же отгадал все буквы, но не отгадал слово.
и да, у тебя на белом флаге опять какая-то кочерга.
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тяжело жить в Казахстане казаху никите. Теперь 25 лет не сможет полакомиться репой.
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25 лет за двойное
А с ЛНРом оно бы и состарилось в гаражном боксе
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНаемник "ЛНР" из Казахстана получил 25 лет тюрьмы на родине
 
 
 
 
 
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