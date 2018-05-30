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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (4072) миграция (175)

 Всем нужно оставаться работать на свою страну, - Гройсман о трудовой миграции

Украинцам необходимо оставаться работать на свою страну, бороться за то, чтобы она стала лучше

Об этом сегодня, 30 мая, на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос о трудовой миграции, сообщает uaprom.info.

"Будущее страны зависит от всех нас. У нас прекрасные возможности создать на своей собственной земле страну, которая будет справедливой и комфортной, у меня нет ни одного сомнения, - сказал он. - Кто-то борется за то, чтобы она стала лучше, а кто-то принимает решение ехать работать на другую страну".

При этом Гройсман высказал уверенность, что "ни в одном уголке мира украинцы не будут ощущать себя дома, кроме как в Украине".

"Я подчеркиваю, что нам всем нужно оставаться работать на свою страну. Какую бы страну мы сейчас ни назвали - она создана руками их граждан. Я хочу, чтобы мы сами создали свой дом, в котором мы хотели бы жить", - подчеркнул премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3068861
 
   
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Мы тебе что, крепостные за мизер работать?
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В ход пошли постные лозунги - "Народ должен, народу нужно...". Вся эта трудовая миграция всего лишь нормальная реакция нормальных людей на ненормальные условия жизни.
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Они еще могут подушную подать ввести и плату за право выезда.
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Баринам на вертолеты зарабатывать или на премии в 30 млн ?
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А мы куда деньги передаем? В Китай, что ли?
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это же - грося
тут не думать,а трепаться Всем нужно оставаться работать на свою страну, - Гройсман о трудовой миграции - Цензор.НЕТ 6036
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а, вот это уже истерика. Вовик, убейсяапстену, мародер！
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А сам зачем дрыснул из Винницы в Киев? Как же родные края?

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гося зміни піарщика, чи твій кореш з базару/мауп?! Всем нужно оставаться работать на свою страну, - Гройсман о трудовой миграции - Цензор.НЕТ 9702
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Так никто не платит премии как у Нефтегаза...
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Люди змушені..
Ваше недопрацювання, одними вмовляннями ви нікого не зупините.
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Остунутся работать на страну, останутся. Если у них будет такая же зарплата, как была у Гроси во времена руководства им винницким рынком.
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Тогда еще с ЕС приедут, чтобы участие в конкурсе принять.
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От хорошей жизни люди не эмигрируют.
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Это на винницких базарах, высокооплачиваемая работа появилась? Народ ,из Польши, чиччас ,валом обратно, хлынет.. Всем нужно оставаться работать на свою страну, - Гройсман о трудовой миграции - Цензор.НЕТ 2305
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Нашел рабов)))....Пусть работают где деньги плотют....Украина не плотит ничего)))).....
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Так пусть твои барыги платят нормальную зарплату то и ехать никто никуда не будет...
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Дебил ты Вовочка. Уезжают те, кто может и хочет работать. Ворюги же вынуждены сидеть здесь, т.к. с наворованным их никуда не пустят, а воровать нигде не позволят.
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..."Кто-то борется за то, чтобы она (страна) стала лучше, а кто-то принимает решение ехать работать на другую страну"- цитата

кто-то "борется" за 0,5-1 млн грн в месяц, за то чтобы она стала лучше
а кто-то едет работать (не отдыхать на пляже!!!) чтобы прокормить себя-стариков-детей
а кто-то еще и в окопе (без пафоса и с риском для жизни) как бы тоже не "для себя"!!!




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Дураков всё меньше.... А вы, падлы, дальше продолжайте повышать себе и так заоблачные зарплаты, выписывать миллионные премии и кричать на всех углах про "заботу" о государстве и народе.
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Передайте этому придурку,что скоро здесь останутся только дебилы и чиновники с миллионными зарплатами,выплаченными с кредитных денег.Остальные,кто умнее и кто хочет работать-свалят туда,где ценят работу и нет столько ворья при власти.
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On tak tocno patriot. i nekuda neujedyt rabotat v druguju stranu
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То есть, оставайтесь горбатить за копейки, по 10 - 12 часов в день, на этих барыг.
У которых всё схвачено и всё куплено, да ещё и бюджетом всей страны - пользуются как собственным кошельком.
Молодь! Если есть возможность - бегите отсюда нах! Здесь не будет человеческой жизни ещё лет 30 - 40. Оно вам нада, пускать свою жизнь на говно, шобы такие барыги богатели за счёт вас и жирели на ваших глазах!
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Вове пора собственым примером показать что он работает на Украину
Тогда можно и людям указывать.
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Рыба ищет где глубже, а... рыбак рыбака видит издалека
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Красиво сказав, а главное не збрехав. Не сомневаюсь шо Гройсман и компания строят себе именно тот дом в котором им хочется жить... От токо всем остальным в том шо они строят чогось все веселее и веселее...
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я этому предурку с 3-мя классами церковно-приходской школы, давно перестал удивляться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсем нужно оставаться работать на свою страну, - Гройсман о трудовой миграции
 
 
 
 
 
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