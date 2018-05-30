 Всем нужно оставаться работать на свою страну, - Гройсман о трудовой миграции

Об этом сегодня, 30 мая, на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос о трудовой миграции, сообщает uaprom.info.
"Будущее страны зависит от всех нас. У нас прекрасные возможности создать на своей собственной земле страну, которая будет справедливой и комфортной, у меня нет ни одного сомнения, - сказал он. - Кто-то борется за то, чтобы она стала лучше, а кто-то принимает решение ехать работать на другую страну".
При этом Гройсман высказал уверенность, что "ни в одном уголке мира украинцы не будут ощущать себя дома, кроме как в Украине".
"Я подчеркиваю, что нам всем нужно оставаться работать на свою страну. Какую бы страну мы сейчас ни назвали - она создана руками их граждан. Я хочу, чтобы мы сами создали свой дом, в котором мы хотели бы жить", - подчеркнул премьер.
тут не думать,а трепаться
Ваше недопрацювання, одними вмовляннями ви нікого не зупините.
кто-то "борется" за 0,5-1 млн грн в месяц, за то чтобы она стала лучше
а кто-то едет работать (не отдыхать на пляже!!!) чтобы прокормить себя-стариков-детей
а кто-то еще и в окопе (без пафоса и с риском для жизни) как бы тоже не "для себя"!!!
У которых всё схвачено и всё куплено, да ещё и бюджетом всей страны - пользуются как собственным кошельком.
Молодь! Если есть возможность - бегите отсюда нах! Здесь не будет человеческой жизни ещё лет 30 - 40. Оно вам нада, пускать свою жизнь на говно, шобы такие барыги богатели за счёт вас и жирели на ваших глазах!
Тогда можно и людям указывать.