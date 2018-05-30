 Матчи ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России, будет транслировать телеканал "Интер"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении телеканала

"Inter Media Group получила права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Все матчи самого престижного футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах "Интер" и "НТН", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, прошлый чемпионат (2014 года в Бразилии) смотрели 3,2 млрд человек.

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