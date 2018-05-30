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 Общество
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Все про:Интер (459) ЧМ-2018 (114)

 Матчи ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России, будет транслировать телеканал "Интер"

Телевизионный канал "Интер" получил права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении телеканала

"Inter Media Group получила права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Все матчи самого престижного футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах "Интер" и "НТН", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, прошлый чемпионат (2014 года в Бразилии) смотрели 3,2 млрд человек.

Также читайте: "Интер" вещает без законной лицензии, - Княжицкий

Источник: https://censor.net.ua/n3068859
 
 
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и заметте - коментировать будут кацапские коментатори...єта пАбеда !!!!
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ну так если это Интер, то ничего удивительного...
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Интер пора сжигать....нейтрализировать
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а що тут дивного - прокацяпський канал інтер і те, як його?! Матчи ЧМ-2018 проходящего в России будет транслировать телеканал "Интер" - Цензор.НЕТ 3457
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Та кто бы сомневался, для вас и параша мать радная... Я лично этот ЧМ пропускаю вообще, от слова - вообще
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о, а вот это правильно. Я к тому, что никто тот чм смотреть не собирается, а значит цвинтер ничего не заработает.
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Чего чего....в Украине ваты как говна, ещё как будут смотреть не сомневайся.
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Власть должна прекратить террор против "Интера", - Тимошенко. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/409417/vlast_doljna_prekratit_terror_protiv_intera_timoshenko_video

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что власть ведет огромную работу по уничтожению телеканала "Интер"

"Сегодня "Интер" оказался в достаточно объективной и даже оппозиционной позиции по отношению к действующей власти. Поэтому была начата огромная работа по уничтожению телеканала "Интер" для того, чтобы не иметь альтернативного мнения. Так случилось, когда "5 канал", который принадлежит Порошенко, был в оппозиции, и тогда его уничтожала власть Януковича", - сказала Тимошенко.
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Какой же это террор если на 4 году войны, этот матюгальник оккупанта свободно вещает на всю Украину?
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А как его тронуть?? Вот попробовали ещё в 2016, так вылезла косатая путинка начала визжать на все камеры что власть ведёт прям генацид и террор Интера, потом наверняка нажаловалась ещё в заграничные всякие организации типа Свобода прессы и т.д. Те тоже сразу поднимают вой о нарушении свободы слова ущемлении жерналистов...и т.д. Не так просто как кажеца.
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СЕРЬЕЗНО?Когда гибнут дети от российских снарядов, года лучших убивают на войне, честных стреляют на улицах кацапская наволочь, Украина будет смотреть ЧМ ИЗ СТРАНЫ УБИЙЦЫ, СТРАНЫ-ОККУПАНТА!!!
Господи, неужели можно продать все это горе за грязное бабло от фашистской рассии?
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а кто бы сомневался?
Скажите ка соевые, почему этот гадюшник пот названием "интер" еще вещает?
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Может по этому???

Власть должна прекратить террор против "Интера", - Тимошенко. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/409417/vlast_doljna_prekratit_terror_protiv_intera_timoshenko_video

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что власть ведет огромную работу по уничтожению телеканала "Интер"
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тоже не новость. А вона не рассказывала в этом интервью как должны действовать танки всу на крысме?
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ВОна рассказывала на заседании СНБО в 2014. Докладываю и цитирую -- " Танки попрятать, оружие попрятать, будем самой мирной нацией, не нужно провоцировать Путина" (С) Тимошенко. Доклад закончил.
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Прям джекпот для меня....два в одном....я и интер не смотрю...и футбол не смотрю..... Матчи ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России, будет транслировать телеканал "Интер" - Цензор.НЕТ 6112 значит по другим каналам этой беготни за мячом не будет....
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А ещё 5000 горе "болельщиков " едут поддерживать кровавый режим адольфа путлера. СБУ должно взять их всех на учёт, это потенциальные террористы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМатчи ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России, будет транслировать телеканал "Интер"
 
 
 
 
 
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