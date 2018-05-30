 Матчи ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России, будет транслировать телеканал "Интер"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении телеканала
"Inter Media Group получила права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Все матчи самого престижного футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах "Интер" и "НТН", - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, прошлый чемпионат (2014 года в Бразилии) смотрели 3,2 млрд человек.
сжигать....нейтрализировать
https://censor.net.ua/video_news/409417/vlast_doljna_prekratit_terror_protiv_intera_timoshenko_video
Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что власть ведет огромную работу по уничтожению телеканала "Интер"
"Сегодня "Интер" оказался в достаточно объективной и даже оппозиционной позиции по отношению к действующей власти. Поэтому была начата огромная работа по уничтожению телеканала "Интер" для того, чтобы не иметь альтернативного мнения. Так случилось, когда "5 канал", который принадлежит Порошенко, был в оппозиции, и тогда его уничтожала власть Януковича", - сказала Тимошенко.
сосулязозуля.
Господи, неужели можно продать все это горе за грязное бабло от фашистской рассии?
Скажите ка соевые, почему этот гадюшник пот названием "интер" еще вещает?
Власть должна прекратить террор против "Интера", - Тимошенко. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/409417/vlast_doljna_prekratit_terror_protiv_intera_timoshenko_video
Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что власть ведет огромную работу по уничтожению телеканала "Интер"