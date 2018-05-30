 Amnesty International: Убийство Бабченко является иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном на ее сайте.
"Убийство Аркадия Бабченко, российского журналиста и известного критика Кремля, совершенное в Киеве во вторник вечером, является трагической иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество и опасной ситуации, в которой сейчас находится свобода выражения мнений в Украине", - сказано в нем.
По словам директора Amnesty International Оксаны Покальчук, власти Украины не должны останавливаться, пока преступник не будет найден и привлечен к ответственности. Она подчеркнула, что украинское правительство обязано обеспечить необходимую защиту журналистов и активистов, которые могут оказаться под угрозой, в частности тех, кто выступает с критикой политики российской власти. А также эффективно и безотлагательно расследовать, кто стоит за этим и другими подобными преступлениями.
Покальчук отмечает, что убийство Бабченко является очередным звеном в цепи насилия, которое уже унесло жизни Павла Шеремета в 2016 году и Олеся Бузины за год до того.
"Это, в свете растущего числа насильственных нападений в Украине в целом, усиливает нашу глубокую обеспокоенность по поводу способности и желания украинских властных структур защитить журналистов, активистов и других уязвимых групп и обеспечить свободу слова. Лица, совершившие эти преступления, до сих пор не были привлечены к ответственности или даже не идентифицированы, что ставит под угрозу доверие к способности украинской власти противодействовать насилию против журналистов и гражданского общества в целом", - сказано в заявлении.
Факт - презик и правительство со всеми силовыми не могут обеспечить безопасность граждан не только на передке, но даже и глубоко в тылу.
А кто виноват в этом убийстве - расследование еще только начато.... Все остальное ваши домыслы.
Я знаю что ты диб-л. И это аксеома (надеюсь знаете что это такое).
Кто ты такой что тут рассуждаешь, какое это убийство и возможно ли его предотвратить?
Если знаешь виновника - выложи доказательства в СБУ, они тебе премию дадут за самое быстрое раскрытие дела. Будешь свидетелем в суде выступать.
Факт - презик и правительство со всеми силовыми не могут обеспечить безопасность граждан не только на передке, но даже и глубоко в тылу.
А кто виноват в этом убийстве - расследование еще только начато.... Все остальное ваши домыслы
Эта кацапская контора уже просто надоела...
читаем внимательно, писатели
"...является трагической иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество и опасной ситуации, в которой сейчас находится свобода выражения мнений в Украине" Источник: https://censor.net.ua/n3068857
т.е. говорится не только об Аркадии.
вы, видимо, подзабыли о нападениях удо, ментов и бандюков(что, в принципе одно и тоже) на журналистов, добровольцев, активистов, о зачистке под верх.зрадой.
Для цього потрібно суворо вчиняти з усіма кацапами, зробити чистку, попалити ватку...
Так амнесті погодиться ?
Взагалі, я не проти.
3 мая в Киев прибыл киллер ФСБ по кличке «Валидол» - уроженец Чечни Валид Лурахманов, он же Александр Смирнов
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Об этом в начале месяца писало издание КавказЦентр.
«Пока не ясно с какой целью он туда приехал. Судя по всему, «Валидол» приехал в Украину по поддельному паспорту. Не исключено, что киллер ФСБ нацелился на очередную жертву по заданию Лубянки и пробрался в Украине с целью организовать убийство», - отмечало издание.
киллер ФСБ по кличке «Валидол» - уроженец Чечни Валид Лурахманов, он же Александр Смирнов
Также говорится, что «Валидол» был арестован в Турции в 2016 году. Его обвиняли в планировании убийств чеченцев и в шпионаже в пользу России.
Турецкая пресса со ссылкой на власти сообщила тогда, что арестованы агенты российских спецслужб. В результате следствия вина киллеров была полностью доказан.
Генеральная прокуратура Стамбула потребовала в общей сложности 37 лет тюремного заключения для агентов ФСБ, которые были обвинены в шпионаже, подделке документов и заказном убийстве.
В 2017 году его вместе с подельником «Валидол» был выдан России в обмен на освобождение из арестованных и осужденных в оккупированном Крыму Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
В то же время издание Texty.org.ua написало, что «Валидол» похож на подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, чей фоторобот распространила полиция.
Это он, сука.
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Я не хочу защищать нашу полицию. Они больше заняты рюкзаками и вертолетами.
Но пусть сначала эта Amnesty International сначала посмотрит на себя и Европу. В Лондоне на посту режут прохожих, во Франции, Швеции, Германии тяжелые грузовики утюжат прохожих и т. д.
А в США стреляют напрво и налево, особенно в школах.
Где у них защита гражданского общества?
Или все же Amnesty International сделала такое заявление под дудочку Кремля?
Єхайте уже нахххххххх на расею свою, козломорді.
Это им в ухо влетело и, тут же, через жопу в унитаз вылетело.
Им на это всё насрать. У их другие жизненные интересы.
Но справедливости ради нужно эти 80% сепарировать, и не подмешивать лохторат Лошко Рябиновича (тьфу плеваться даже хочется от этих полудурков) и прочих недоразвитых изберателей Кернесо-Трухановских......Фу вонючки