 Amnesty International: Убийство Бабченко является иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном на ее сайте.

"Убийство Аркадия Бабченко, российского журналиста и известного критика Кремля, совершенное в Киеве во вторник вечером, является трагической иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество и опасной ситуации, в которой сейчас находится свобода выражения мнений в Украине", - сказано в нем.

По словам директора Amnesty International Оксаны Покальчук, власти Украины не должны останавливаться, пока преступник не будет найден и привлечен к ответственности. Она подчеркнула, что украинское правительство обязано обеспечить необходимую защиту журналистов и активистов, которые могут оказаться под угрозой, в частности тех, кто выступает с критикой политики российской власти. А также эффективно и безотлагательно расследовать, кто стоит за этим и другими подобными преступлениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США об убийстве Бабченко: "Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине"

Покальчук отмечает, что убийство Бабченко является очередным звеном в цепи насилия, которое уже унесло жизни Павла Шеремета в 2016 году и Олеся Бузины за год до того.

"Это, в свете растущего числа насильственных нападений в Украине в целом, усиливает нашу глубокую обеспокоенность по поводу способности и желания украинских властных структур защитить журналистов, активистов и других уязвимых групп и обеспечить свободу слова. Лица, совершившие эти преступления, до сих пор не были привлечены к ответственности или даже не идентифицированы, что ставит под угрозу доверие к способности украинской власти противодействовать насилию против журналистов и гражданского общества в целом", - сказано в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Князев призывает СМИ предоставлять данные, касающиеся убийства Бабченко