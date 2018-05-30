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 Политика Украины
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Все про:Amnesty International (151) Бабченко Аркадий (43)

 Amnesty International: Убийство Бабченко является иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество

Убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве подрывает авторитет власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном на ее сайте.

"Убийство Аркадия Бабченко, российского журналиста и известного критика Кремля, совершенное в Киеве во вторник вечером, является трагической иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество и опасной ситуации, в которой сейчас находится свобода выражения мнений в Украине", - сказано в нем.

По словам директора Amnesty International Оксаны Покальчук, власти Украины не должны останавливаться, пока преступник не будет найден и привлечен к ответственности. Она подчеркнула, что украинское правительство обязано обеспечить необходимую защиту журналистов и активистов, которые могут оказаться под угрозой, в частности тех, кто выступает с критикой политики российской власти. А также эффективно и безотлагательно расследовать, кто стоит за этим и другими подобными преступлениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США об убийстве Бабченко: "Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине"

Покальчук отмечает, что убийство Бабченко является очередным звеном в цепи насилия, которое уже унесло жизни Павла Шеремета в 2016 году и Олеся Бузины за год до того.

"Это, в свете растущего числа насильственных нападений в Украине в целом, усиливает нашу глубокую обеспокоенность по поводу способности и желания украинских властных структур защитить журналистов, активистов и других уязвимых групп и обеспечить свободу слова. Лица, совершившие эти преступления, до сих пор не были привлечены к ответственности или даже не идентифицированы, что ставит под угрозу доверие к способности украинской власти противодействовать насилию против журналистов и гражданского общества в целом", - сказано в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Князев призывает СМИ предоставлять данные, касающиеся убийства Бабченко

Источник: https://censor.net.ua/n3068857
 
   
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я так розумію до путіна немає притензій ?
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В Украине во власть идут не для того чтобы кого то, кроме себя, защищать.
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ти подивись з яким усеранням німецькі політики тягнуть з рашки газову трубу 1політика скрізь морумпована а ці організації з своїми заявами їх обслугоують
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Какие могут быть претензии к работодателю и кормильцу ?
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А шо, луцик уже заявил, что у него есть записи х-ла с признанием?
Факт - презик и правительство со всеми силовыми не могут обеспечить безопасность граждан не только на передке, но даже и глубоко в тылу.
А кто виноват в этом убийстве - расследование еще только начато.... Все остальное ваши домыслы.
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до якості правоохороних органів це окреме питання ! хоча попередити таке вбивство практично неможливо ! хто виновний в вбистві всі пркрасно знають ! а у вас запоребриків завжди одне ваші даказатєльства недаказатєльства а ви докажите
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Очередное голимое бла бла бла......
Я знаю что ты диб-л. И это аксеома (надеюсь знаете что это такое).
Кто ты такой что тут рассуждаешь, какое это убийство и возможно ли его предотвратить?
Если знаешь виновника - выложи доказательства в СБУ, они тебе премию дадут за самое быстрое раскрытие дела. Будешь свидетелем в суде выступать.
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А шо, луцик уже заявил, что у него есть записи х-ла с признанием?
Факт - презик и правительство со всеми силовыми не могут обеспечить безопасность граждан не только на передке, но даже и глубоко в тылу.
А кто виноват в этом убийстве - расследование еще только начато.... Все остальное ваши домыслы
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Та ну. А английские власти в состоянии были защитить гражданское общество в лице Скрипалей?
Эта кацапская контора уже просто надоела...
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налетели, уже и Amnesty International кормится у кремля
читаем внимательно, писатели

"...является трагической иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество и опасной ситуации, в которой сейчас находится свобода выражения мнений в Украине" Источник: https://censor.net.ua/n3068857
т.е. говорится не только об Аркадии.
вы, видимо, подзабыли о нападениях удо, ментов и бандюков(что, в принципе одно и тоже) на журналистов, добровольцев, активистов, о зачистке под верх.зрадой.
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Не только Скрипали. В США убили Лесина, когда он должен был давать показания ФБР на верхушку кремля. Ичто? В Штатах тоже власть несосотятельна?
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Конечно несостоятельна, даже Кенеди не уберегли )))))
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Наконец-то хоть одна трезвая мысль по этому поводу.
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А вбивство кацапами Литвиненка в Англії, Березовського, Нємцова та інших чий авторитет підриває?
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А где это Amnesty International, в Украине , гражданское общество узрела? Где его признаки? Amnesty International: Убийство Бабченко является иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество - Цензор.НЕТ 1574
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Москва типа может. Вот у них Немцова убили на мосту под стенами Кремля и еще что-то гавкают.
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Дивно... Ви самі спробуйте запобігти замовному вбивству..
Для цього потрібно суворо вчиняти з усіма кацапами, зробити чистку, попалити ватку...
Так амнесті погодиться ?
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точно точно, как задержали кацапа вышинского, так вонь пошла и в европе, а тут, что репрессии начинать против всей проватной аудитории?
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Вони хоч думають до чого закликають?
Взагалі, я не проти. Amnesty International: Убийство Бабченко является иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество - Цензор.НЕТ 7079
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Ну пусть прийдут и покажут как надо защищать. А клювом щелкать и курица может.
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Amnesty International получила очередной мордорский траншик?
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українців вбивають в польші кожного тижня росія пачками відловлюють і саджають українців в білорусі ловлять українських активістів ! а ця кремлівська контора співає що це виключно проблеми української власті ! фу яка протівна гидота тошнить від вас
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А как эта международная правозащитная организация защищает права украинцев жить в свободном от посягательства рашистов государстве?!
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Украинская власть и не собиралась защищать своих граждан, это граждане Украины защищают свою власть отдавая жизни на фронте...
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пацаны,киевляне особенно,смотрим,может,где-то светанётся гнида даунецкая..
Amnesty International: Убийство Бабченко является иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество - Цензор.НЕТ 4467
Amnesty International: Убийство Бабченко является иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество - Цензор.НЕТ 3741
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плохо, что ни кто ему щелепу не свернул на бок...
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видать там одни жинки ехали, он курва видел, что безопасно.
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одразу видно бидло даунецьке.. цЫпочка на шії, кАтли, кнопочний телефон.. Тьху.
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В Украине не гражданское, а неофеодальное общество, и его-то ФСБ(У) и прочие "силовики" хорошо защищают... Так что все мимо кассы...
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Захотят убить - убьют даже если он с охраной ходить будет. Тем более он вел не затворнический образ жизни, публичный, не скрывался, внешность не менял. Ему не раз угрожали и чтоб уберечься нужно было все меры предосторожности подключать, вплоть то смены имени и внешности и консперативное место жительства.
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начало ветки говорит, что соевая братия тут ща оторвется. Митька кук вообще бенефис устроит. Зайду через пол часика😀
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Теперь еще представителей Амнести перебьют... Amnesty International: Убийство Бабченко является иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество - Цензор.НЕТ 8708
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СРОЧНО! СМИ нашли киллера Бабченко

3 мая в Киев прибыл киллер ФСБ по кличке «Валидол» - уроженец Чечни Валид Лурахманов, он же Александр Смирнов
Все материалы по теме: Убийство Аркадия Бабченко
Об этом в начале месяца писало издание КавказЦентр.
«Пока не ясно с какой целью он туда приехал. Судя по всему, «Валидол» приехал в Украину по поддельному паспорту. Не исключено, что киллер ФСБ нацелился на очередную жертву по заданию Лубянки и пробрался в Украине с целью организовать убийство», - отмечало издание.
Amnesty International: Убийство Бабченко является иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество - Цензор.НЕТ 1604Amnesty International: Убийство Бабченко является иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество - Цензор.НЕТ 1734
киллер ФСБ по кличке «Валидол» - уроженец Чечни Валид Лурахманов, он же Александр СмирновAmnesty International: Убийство Бабченко является иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество - Цензор.НЕТ 1604
Также говорится, что «Валидол» был арестован в Турции в 2016 году. Его обвиняли в планировании убийств чеченцев и в шпионаже в пользу России.Amnesty International: Убийство Бабченко является иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество - Цензор.НЕТ 1604
Турецкая пресса со ссылкой на власти сообщила тогда, что арестованы агенты российских спецслужб. В результате следствия вина киллеров была полностью доказан.
Генеральная прокуратура Стамбула потребовала в общей сложности 37 лет тюремного заключения для агентов ФСБ, которые были обвинены в шпионаже, подделке документов и заказном убийстве.
В 2017 году его вместе с подельником «Валидол» был выдан России в обмен на освобождение из арестованных и осужденных в оккупированном Крыму Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
В то же время издание Texty.org.ua написало, что «Валидол» похож на подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, чей фоторобот распространила полиция.
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Одна надежда на журналистов. Я и не сомневалась, для кого реальн* это 'дело чести'
Это он, сука.
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А что эта Амнистия хочет ? Вон в Княжичах менты друг друга перебили , до сих пор крайнего ищут.
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там эксцесс исполнителей получился, каждая сторона определенно считала, что выполняет все точно по закону, потому и так все трудно и затянуто.
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для установления преступления или правонарушения должен быть состав: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона правонарушения, если нет хоть одной составляющей, нет и правонарушения, будет юридический казус.
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Amnesty International: Убийство Бабченко является иллюстрацией несостоятельности украинской власти защитить гражданское общество

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Я не хочу защищать нашу полицию. Они больше заняты рюкзаками и вертолетами.
Но пусть сначала эта Amnesty International сначала посмотрит на себя и Европу. В Лондоне на посту режут прохожих, во Франции, Швеции, Германии тяжелые грузовики утюжат прохожих и т. д.
А в США стреляют напрво и налево, особенно в школах.
Где у них защита гражданского общества?
Или все же Amnesty International сделала такое заявление под дудочку Кремля?
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ФСБ главный в мире террорист и от него крайне сложно защититься в любой стране мира!
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Путин, похоже, нипричем. Это все, конечно же, злочынна влада
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_Ох и ляди же эти амнести! Просто образцовые, химически чистые! А про то, что это дело рук расии, которая против нас вообще-то войну ведёт, они ни слова не упомянули? Мерзавцы!
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Почему до сих пор не введен визовый режим с Россией??? Кому-то это помешало бы вести бизнес???
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ця Емнесті Інтренешнл з самого початку війни якось дивно поводиться. То на весь світ волають що в СБУ "катують" "диниерівців", то погане поводження з полоненими і якісь таємні кімнати для допитів.., хоча про вбитих та закатованих в даунецьких гетто українських військових а ні пари з вуст.. Чого б це?? Тепер і про Бабченко свій писок з кацапськими рогами встромили... Дуже нагадує місцевих цензорівських зрадофілітиків, які так само про СБУ та про все українське тут смердять.. Упирі чортові.
Єхайте уже нахххххххх на расею свою, козломорді.
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Цікаво, а звідки ніжки ростуть в самої контори Amnesty International? Чи не на газовій галявинці кремля ці журналюби пасуться?
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то мабуть потрібно щоб ті Емнесті Підорешнл самі ставали на захист всіх потенційних мішеней кремля. Ні?? Тільки квакати навчились? Та і не аби що квакати, а саме і лише про Україну, наче на конкретне замволення чиєсь. Шось не чути було їх гучних заяв коли по всіх країнах рашка вбиває своїх вчорашніх спецслужбістів та втікачів..
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Amnesty International перетворилася на кацапський смітник
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Хорошие слова, но токо не для наших властей.
Это им в ухо влетело и, тут же, через жопу в унитаз вылетело.
Им на это всё насрать. У их другие жизненные интересы.
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А эта эмнистя так же обвиняла британские власти после убийства Березовского или отравления Скрипаля? Или это просто местные грантожеры так возбухают?
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Меньше всего Amnesty International гавкает на Россию. Любопытно, почему?
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Хм...а я не знал что в АМ огенды крымля работают... В Украине просто 80% страдают плохим зрением, не видят апуительных реформ от Педрилы... Зато другие 20% страдают галюцинацией и видят то чего нахрен не существует....

Но справедливости ради нужно эти 80% сепарировать, и не подмешивать лохторат Лошко Рябиновича (тьфу плеваться даже хочется от этих полудурков) и прочих недоразвитых изберателей Кернесо-Трухановских......Фу вонючки
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