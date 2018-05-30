 Семьи украинских бойцов получили ключи от новых квартир в Днепре

Ордера на трехкомнатные квартиры получили семьи Антиповых и Кучеренко. Квартиры приобрели в рамках программы горсовета "Муниципальное жилье", сообщили в пресс-службе мэрии.

В семье Антиповых два героя. Когда обострилась ситуация на востоке страны, их сын Богдан одним из первых пошел защищать государство. Отец семейства, Сергей, сначала стоял на блокпостах, а потом тоже пошел на передовую - за сыном. Во время одной из операций, спасая своего ребенка, получили ранения.









Собственное жилье Антиповы ждали с 2015 года. Сейчас семья готовится к долгожданному переезду из тесной однокомнатной малосемейки. Глава семьи говорит: за всеми процессами по жилью следила жена. Для нового жилья семья уже собрала кухню. Далее, говорит отец семейства, домашний уют будут обустраивать все вместе.

Супруги Кучеренко более десяти лет вместе с тремя детьми теснились в комнате общежития. В 2014-м отец семейства Александр записался в ряды добровольцев. Побывал в зоне АТО, а сейчас служит в одной из частей в Днепре. Известие о получении квартиры эта семья также встретила с радостью.

"Несколько дней назад мы узнали, что получаем квартиру. Конечно, очень обрадовались. Нам позвонили и сообщили, что решение принято. Как будем обживаться, мы с женой уже планировали ранее. Теперь посоветуемся еще и с детьми. Надеемся, что переедем как можно быстрее", - делится планами отец семейства Кучеренко Александр.



Глава Днепра Борис Филатов отметил: программу "Муниципальное жилье" будут развивать и в дальнейшем.

"В этом году мы выдаем первые ордера и ключи от квартир участникам боевых действий на востоке Украины. Квартиры приобрели в рамках программы "Муниципальное жилье". В прошлом году передали 16 квартир. Половина из них - также для участников боевых действий. Еще две получили ликвидаторы аварии на ЧАЭС, одну - участник боевых действий в Афганистане. Остальные дали многодетным семьям и инвалидам с детства. Программа будет продолжаться", - сказал Борис Филатов.