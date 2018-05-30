 В деле активиста Стерненко - 17 свидетелей и более 15 экспертиз, - Головин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, отвечая на вопрос, статус свидетеля имеет сам С.Стерненко, а также мужчина, участвующий в нападении на него.

Также есть люди, которых следствие намерено найти и допросить по этому делу.

При этом статус подозреваемого и статус потерпевшего не предъявлен никому.

"Также назначено более 15 экспертиз, в том числе комплексная, по результатам которой вы получите ответ на все вопросы, которые возможно вас удивят", - сказал Д.Головин.

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Кроме того, он ответил на вопрос относительно имеющийся в СМИ информации об оказываемом на него давлении в связи с данным делом. "Если на меня будет оказываться давление, я озвучу это через СМИ", - сказал Д.Голвин.

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненков Одессе, он проходит как свидетель.

28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него.