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Все про:Головин (19) нападение (1506) Одесса (4955) Стерненко (37)

 В деле активиста Стерненко - 17 свидетелей и более 15 экспертиз, - Головин

Следствие установило и допросило 17 свидетелей в деле о нападении на уличного активиста Сергея Стерненко в Одессе и убийстве им человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, отвечая на вопрос, статус свидетеля имеет сам С.Стерненко, а также мужчина, участвующий в нападении на него.

Также есть люди, которых следствие намерено найти и допросить по этому делу.

При этом статус подозреваемого и статус потерпевшего не предъявлен никому.

"Также назначено более 15 экспертиз, в том числе комплексная, по результатам которой вы получите ответ на все вопросы, которые возможно вас удивят", - сказал Д.Головин.

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Кроме того, он ответил на вопрос относительно имеющийся в СМИ информации об оказываемом на него давлении в связи с данным делом. "Если на меня будет оказываться давление, я озвучу это через СМИ", - сказал Д.Голвин.

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненков Одессе, он проходит как свидетель.

28 мая стало известно, что Стерненко продолжил лечение в Киеве и просит изменить подследственность производства по нападению на него.

Источник: https://censor.net.ua/n3068854
 
 
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если есть активисты, где же пессимисты,или поXYисты.
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Чушь! Есть и потерпевший и его представитель. Просто он не знает
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вы получите ответ на все вопросы, которые возможно вас удивят.

Вангую... погибший ходил по Одессе с ножевыми ранениями и упал возле Стерненко.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ деле активиста Стерненко - 17 свидетелей и более 15 экспертиз, - Головин
 
 
 
 
 
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