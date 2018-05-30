 Водитель автобуса с пассажирами скончался за рулем в центре Киева

Об этом сообщает портал "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, одна из пассажирок передавала водителю деньги за проезд и заметила как он теряет сознание. Ему пытались оказать первую помощь, но тщетно - мужчина скончался. Один из пассажиров смог быстро среагировать на эту ситуацию и нажал на тормоза.
На момент инцидента в салоне автобуса №7 было около 20 пассажиров. К счастью, никто из них не травмировался.
Сейчас на месте работают правоохранители.
Все танцює від мінімальної зарплати. В усьому світі середня більша за мінімальну у 1,5-3рази, при чому, у бідніших країнах співвідношення наближається до 3 а у багатих до 1,5 (Швеція, зокрема).
Мінімальна зарплата тому і мінімальна, що є мінімальною сумою за яку людина без квіліфікації погоджується працювати. А далі включається психологія. Муляр чи арматурник не погодиться працювати за з/п на 10% більшу за ту, що отримує прибиральниця, яка битовки миє. Він розцінить це як приниження. Вибудовується стихійна табель про ранги, де хтось отримує в 1,2, хтось у 1,5, хтось у 2, хтось у 3 рази більше мінімалки.
А мінімалка залежить від вартості життя. у нас воно мало не найдешевше у світі і точно найдешевше у Европі. Саме тому у нас можна проіснувати на 120 евро чистими. Тому і мінімалка чиста 120 евро. А середня - 300.
А у Греції, мінімалка 450 євро, а середня 900. При цьому вартість життя у 2,5-3 рази вища як у нас, тому тим, хто справді на мінімалку живе там не набагато краще як у нас живеться. Але! Якщо ти заробляєш хочаб середню і тобі треба на щось гроші зібрати, ти переходиш у режим суворої економії і відкладаєш 900-450=450 євро на місяць, а у нас - 300-120=180.
От і весь карамболь!
Парадокс, але ми бідні тому що у нас все дешево, порівняно з Європою.
А Юля обіцяє що все ще дешевше буде....
Да простят меня люди преклонного возраста, но при виде очень старых водителей невольно посещает зловещая мысль насчёт каза болду за рулём на скорости. Последствия при худшем раскладе могут быть куда страшнее аварии с Кроликовой...