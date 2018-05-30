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 Происшествия, Киевские новости, Здоровье
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 Водитель автобуса с пассажирами скончался за рулем в центре Киева

Сегодня на улице Бульварно-Кудрявской (бывш. Воровского) в Киеве водитель автобуса №7 умер на рабочем месте.

Об этом сообщает портал "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

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По предварительной информации, одна из пассажирок передавала водителю деньги за проезд и заметила как он теряет сознание. Ему пытались оказать первую помощь, но тщетно - мужчина скончался. Один из пассажиров смог быстро среагировать на эту ситуацию и нажал на тормоза.

На момент инцидента в салоне автобуса №7 было около 20 пассажиров. К счастью, никто из них не травмировался.

Сейчас на месте работают правоохранители.

Водитель автобуса с пассажирами скончался за рулем в центре Киева 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068851
 
 
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Никто никогда не додумается дать что то сладкого
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Если тромб оторвался,то хоть кислое давай - не спасешь.Да и при множестве других острых диагнозах так же...
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Водила еврей,вот и скончался не вовремя,они всегда так поступают!Вперед цензорнетовские антисемиті,чого ж до цих пір нема такої версії!Ви ж на цьому сайті круті специ у справах,що стосуються евреїв!!!
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В чем проблема? Страйк с требованием 8-часового рабочего дня и делов то.
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сегодня действительно "ядовитая" жара, прогноз магнитных бурь походу подтверждается
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Це ще нічого, бо мені прийшлося 10 років тому працювати при +40
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Эти автобусы имеют отгороженную от пассажирского салона кабину водителя, куда так просто не попасть.
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Треба платити чесні європейські зарплати , щоб молодь йшла працювати замість людей передсмертного віку , а не втікала за кордон . Люди вже працюють до остатку в прямому значенні . Скоро й старики закінчаться .
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Європейські зарплати будуть тоді, коли будуть европейські витрати.
Все танцює від мінімальної зарплати. В усьому світі середня більша за мінімальну у 1,5-3рази, при чому, у бідніших країнах співвідношення наближається до 3 а у багатих до 1,5 (Швеція, зокрема).
Мінімальна зарплата тому і мінімальна, що є мінімальною сумою за яку людина без квіліфікації погоджується працювати. А далі включається психологія. Муляр чи арматурник не погодиться працювати за з/п на 10% більшу за ту, що отримує прибиральниця, яка битовки миє. Він розцінить це як приниження. Вибудовується стихійна табель про ранги, де хтось отримує в 1,2, хтось у 1,5, хтось у 2, хтось у 3 рази більше мінімалки.
А мінімалка залежить від вартості життя. у нас воно мало не найдешевше у світі і точно найдешевше у Европі. Саме тому у нас можна проіснувати на 120 евро чистими. Тому і мінімалка чиста 120 евро. А середня - 300.
А у Греції, мінімалка 450 євро, а середня 900. При цьому вартість життя у 2,5-3 рази вища як у нас, тому тим, хто справді на мінімалку живе там не набагато краще як у нас живеться. Але! Якщо ти заробляєш хочаб середню і тобі треба на щось гроші зібрати, ти переходиш у режим суворої економії і відкладаєш 900-450=450 євро на місяць, а у нас - 300-120=180.
От і весь карамболь!
Парадокс, але ми бідні тому що у нас все дешево, порівняно з Європою.
А Юля обіцяє що все ще дешевше буде....
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Блеать, хорошо ещё что так обошлось и ни во что не впилился/никого не задавил.
Да простят меня люди преклонного возраста, но при виде очень старых водителей невольно посещает зловещая мысль насчёт каза болду за рулём на скорости. Последствия при худшем раскладе могут быть куда страшнее аварии с Кроликовой...
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Кто будет работать лет через 5,когда уйдут пенсионеры и предпенсионные выйдут на пенсию?За нищенские зарплаты
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодитель автобуса с пассажирами скончался за рулем в центре Киева
 
 
 
 
 
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