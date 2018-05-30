 Водитель автобуса с пассажирами скончался за рулем в центре Киева

Об этом сообщает портал "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

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По предварительной информации, одна из пассажирок передавала водителю деньги за проезд и заметила как он теряет сознание. Ему пытались оказать первую помощь, но тщетно - мужчина скончался. Один из пассажиров смог быстро среагировать на эту ситуацию и нажал на тормоза.

На момент инцидента в салоне автобуса №7 было около 20 пассажиров. К счастью, никто из них не травмировался.

Сейчас на месте работают правоохранители.