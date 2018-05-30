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 Политика Украины, Общество
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Все про:Богомолец Ольга (85) медицина (1595) Минздрав (1590)

 Богомолец требует поднять расходы на медицину до 5% ВВП. ДОКУМЕНТ

Необходимо внести изменения в проект Постановления Верховной Рады Украины "Об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы" и увеличить финансирование ключевых направлений здравоохранения, в частности поднять расходы на медицину до 5% ВВП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Украины и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец написала на своей странице в Facebook.

"В ключевом финансовом документе страны - проекте Постановления ВР "Об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы" - места для здравоохранения не нашлось. Вообще. Никаких обязательств по финансовому обеспечению развития медицины в нем нет. Это означает, что государственную систему здравоохранения ожидает дальнейший упадок и деградация. Создается впечатление, что мощная группа лоббистов из Минздрава и парламента целенаправленно уничтожает государственный сектор медицины в интересах частных клиник и страховых компаний. Их цель - обеспечить сверхприбыли для частной медицины", - уверена политик.

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Она выступает категорически против разрушения в Украине государственной системы здравоохранения.

"Считаю необходимым:

1. Предусмотреть в бюджете на следующие годы расходы на медицину не менее 5% ВВП. Это - минимальный объем расходов, который позволяет поддерживать систему в жизнеспособном состоянии;

2. Повысить зарплаты медикам до уровня не менее 250% от средней зарплаты в Украине;

3. Обеспечить финансирование развития системы трансплантации в Украине и создание Единой государственной информационной системы трансплантации;

4. Обеспечить финансирование развития донорства крови и ее компонентов", - отметила председатель профильного комитета.

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Также нардеп требует полностью профинансировать закупку жизненно важных лекарств, обеспечить развитие медицинской науки в Украине, разработать мероприятия по внедрению общеобязательного государственного медицинского страхования в Украине и помочь ветеранам АТО/ООС.

"Соответствующие рекомендации я направила в Комитет по вопросам бюджета, и надеюсь, что они будут учтены. Сегодня мы находимся на грани, перейдя которую мы окончательно потеряем государственную систему здравоохранения. Я призываю правительство и своих коллег-депутатов задуматься над тем, что украинцев ежегодно становится на 200 000 меньше, и каждый год темпы вымирания ускоряются", - резюмировала Богомолец.

Председатель Комитета по вопросам здравоохранения системно отстаивает необходимость выделения из бюджета на медицину не менее 5% ВВП.

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"И. о. министра здравоохранения вполне сознательно утвердила расходы на медицину в бюджете на 2018 год в размере 3,5% от ВВП, четко понимая, что как минимум половину населения Украины ее подпись оставила без медицинской помощи. В результате деньги "уйдут" только за небольшим процентом пациентов - на 27% онкобольных и 30% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - инфарктами и инсультами. Остальным придется лечиться за свой счет или умирать. Хотя и я, и Комитет Рады по вопросам здравоохранения настаивали минимум на 5%, а реально необходимо тратить на медицину не менее 7% ВВП", - подчеркнула народный депутат.

Богомолец требует поднять расходы на медицину до 5% ВВП 01
Богомолец требует поднять расходы на медицину до 5% ВВП 02

Источник: https://censor.net.ua/n3068839
 
 
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У власти одни придурки. Если кто-то и что-то требует,то не для блага,а для пиара.Все катится к чертям.
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100000%
Нафтогаз требует (и платит) себе премии по 30 млн, Аваков покупает на полмиллиарда евро вертолетов, кто что хочет то и делает, а та тварь что должна думать о целесообразности таких действий для страны мир смотрит за наш с Вами счет. Такого бардака, за всю историю Украины не было.
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Саша,Саша,Саша!
Тпру-ру-ру-ру!...Остынь! Сёрбни вятского кваску али бражки с Хирсклом на пару!
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Требую вернуть корыто!...
...............................О.Богомолец...
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а разве участковые еще не по 18 тысяч получают???
в стране где такая коррупция расстырят все - хоть 99% сделай....
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И бесплатное обслуживание в своей (им.Богомолец) клинике!
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А чего не до 15 процентов? Еще больше популизма надо. Эта наволочь с рабиновичем спуталась, кстати
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Да, с рыговонялами она спуталась еще в 2015 году, кажись. Это уже то, что стало очевидным.
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У этой девушки семь квартир в Киеве по декларации... Или ошибаюсь... Поправьте...
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Умножаем на три как минимум плюс замок на Житомирщине, клиника своя. Но ей мало. Эта курва в бытность Лени-космоса мэром, как лучшая подруга Киньчицкой, нахапалась квартир ого-го.
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Медицина в Украине должна быть только бесплатной - любая другая должна приравниваться к геноциду украинского народа.
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Нашу медицину краще обходити десятою дорогою. А ця стерва злигалася з ригами бахтєєвою і шаурмою та давай ще гроші качать
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Не хворійте, панове!!! Ну її нах, нашу медицину.
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А я требую для себя пенсии в тыщу баксов!
Посмеялись? Вот и я посмеялся на этот дешёвый, жлобский популизм, за счёт которого пиарится эта мадама.
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Коллега отвёз мать в неврологию - 7 шт на касу, 14 шт на карман. За 10 дней. Реформыбля.
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п.Богомолець, а ви менше розкрадайте з того, що надається. Бо ті 5% з вашими людьми все одно підуть у прірву.
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"Поднять, повысить, обеспечить"... А чем эта дура занималась занимая должности с 2004 года? Меланомой? А теперь что? прозрела? В Турции доступная государственная медицина стоит 10% ВВП. В Ту-р-ции... Какие на хрен "реформы" за неизменных и вечных с времен СССР 3% ВВП?! Чем больше здохнет украинцев, тем больше коррумпированным жидам на пенсии и откаты останется...
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Раскудахтались порохолизы. Пришлую вороватую волонтерку, которая даже не министр, и не может подтвердить отказ от гражданства США, ругать папа не разрешает. Пусть банда ворует и уничтожает народ. Поразительный украинский народ, его открыто гнобят, грабят и уничтожают, а он молчит. Ну и чем мы от рабской кацапни отличаемся? Да ничем.
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Da vsio pravilno no jest odna meloc sto biudzete deneg net.Ne mozno xotet zarplaty kak Evrope jesly biudzete 10 raz mense deneg cem u nix
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Богомолец и гоп-компании уже нарулили за последние десятилетия. Результаты - налицо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБогомолец требует поднять расходы на медицину до 5% ВВП. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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