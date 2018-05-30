 "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту", - сказали журналистам в "Газпроме".
"Однако на текущий момент "Газпром" не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома", - сказали в российской компании.
"Газпром" будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", - заверили в компании.
В компании Nord Stream 2 AG журналистам сообщили: "29 мая Nord Stream 2 AG получил ордер об аресте в связи со взысканием долга "Газпрома". Мы не комментируем детали этой юридической процедуры. Она не окажет влияния на проект "Северный поток 2".
Ранее сообщалось, что в Швейцарии украинская сторона может потребовать ареста акций проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.
Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
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Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).
здохни, гнида...
и - по тому контракту цена была офигенно ниже чем сейчас Вальцман с Ахметовым дерут с людей...
стецки-дебилыбля...
Ета фсьорафно зрада гнуснава шикаладнава баригі-і-і-і-і!
в кондитерці замінником є пальмова олія.
✨ В десятку !
👊🏻 Щоб потім не жаліти про діяльність НАБУ:
✔️ обираємо громадську раду;
✔️ голосуємо за Карася Євгена, під номером 10;
Голосування триває лише сьогодні, до 9 вечора⤵️ https://nabu.gov.ua/voting/
А вообще то конечно русня нищебродные засранцы и из них нужно драть последнюю шкуру. за вяличие им придется платить своими смердами и холопами из мордовии и удмуртии.
акції це що має різну ціну) в часі, треба брати з дисконтом!
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В Коми (Россия) двое пьяных мужчин пытались зарядить мобильный телефон, набросив провод на линию электропередачи. В результате один из них погиб, сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу «Комиэнерго».
Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера накануне вечером. Прибывшая оперативно-выездная бригада обнаружила наброс из проволоки на провода линии 10 кВ и тело мужчины. На место вызвали полицию и скорую помощь.
«По словам очевидцев, двое мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, решили самовольно подключиться к электрической сети для зарядки сотового телефона. Для этого они попытались на линию 10 кВ набросить алюминиевый неизолированный провод. В результате, один пострадавший погиб на месте, второго с ожогами увезли на автомобиле скорой помощи в больницу», - прокомментировали в пресс-службе.
Также из-за действий мужчин почти 200 жителей четырех населенных пунктов, находящихся поблизости, на несколько часов оставались без света."