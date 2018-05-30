 "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту", - сказали журналистам в "Газпроме".

"Однако на текущий момент "Газпром" не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома", - сказали в российской компании.

"Газпром" будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", - заверили в компании.

В компании Nord Stream 2 AG журналистам сообщили: "29 мая Nord Stream 2 AG получил ордер об аресте в связи со взысканием долга "Газпрома". Мы не комментируем детали этой юридической процедуры. Она не окажет влияния на проект "Северный поток 2".

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Ранее сообщалось, что в Швейцарии украинская сторона может потребовать ареста акций проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

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Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).