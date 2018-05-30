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 Политика Украины
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 "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража

"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз Украины" пытается принудительно взыскать $2,6 млрд в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в швейцарском Цуге, - ТАСС

"Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту", - сказали журналистам в "Газпроме".

"Однако на текущий момент "Газпром" не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес "Газпрома", - сказали в российской компании.

"Газпром" будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", - заверили в компании.

В компании Nord Stream 2 AG журналистам сообщили: "29 мая Nord Stream 2 AG получил ордер об аресте в связи со взысканием долга "Газпрома". Мы не комментируем детали этой юридической процедуры. Она не окажет влияния на проект "Северный поток 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Очень любим послушать немецких коллег, которые рассказывают, что "Газпром" - это коммерческая компания", - "Нафтогаз" о безоплатных поставках газа из РФ в ОРДЛО

Ранее сообщалось, что в Швейцарии украинская сторона может потребовать ареста акций проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Также читайте: "Газпром" надеется, что в новом разбирательстве Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", - Миллер

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Источник: https://censor.net.ua/n3068835
 
   
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Переїзжайте до Сизрані, якщо встигнете. "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 6028
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взискують різницю по жульчиному вигідному конракту
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О привет чуваш опять идиотствуешь Как принято у вас чувашей опосля пятка фуфырей вкусной бояры Давай жги ишшо чуваш твоя тупизна фенрменальна Отдельная благодарность твоему обдвиганому и бухому куратору
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обоссанное снова вылезло...
здохни, гнида...
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ти ненагадаєш мені хто заключив даний контракт ?
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баран стыцьковский, если бы был плохой контракт - то фиг бы чего отсудили.

и - по тому контракту цена была офигенно ниже чем сейчас Вальцман с Ахметовым дерут с людей...

стецки-дебилыбля...
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Ага, Нафтогаз подкрался сзади к Газпрому и тихо мажет ему булки вазелином. Но Газпром ответственно заявляет, что пока можно не волноваться, ничего страшного не произошло.
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уже всё пошло веселье "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 4165Во вторник вечером офис Nord Stream AG в кантоне Цуг в Швейцарии пришли судебные приставы.Они провели опись имущества,чтобы наложить обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража. Принадлежащие "Газпрому" акции Nord Stream и Nord Stream 2 были заморожены "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 4165Ну вот походу и получится: - Ладно, рашка, хрен с тобой - строй свой СП2 - Так активы ж арестованы! - Так отож... "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 4165
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Фифсьофрьоті!
Ета фсьорафно зрада гнуснава шикаладнава баригі-і-і-і-і!
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До того ж ідіоти і не здогадуються що соя це замінник м'яса

в кондитерці замінником є пальмова олія.
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Дійсно, що там є пальмова олія, що вказано на конд.виробах.
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точно, справжні кондвироби йдуть з натуральним м'ясом
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придурки)уже конфискуют,а вы втирайте своему быдлу,что документы ждете "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 7861
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Denis Polishchuk

"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 3907✨ В десятку !

"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 3907👊🏻 Щоб потім не жаліти про діяльність НАБУ:
"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 3907✔️ обираємо громадську раду;
"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 3907✔️ голосуємо за Карася Євгена, під номером 10;

Голосування триває лише сьогодні, до 9 вечора"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 3907⤵️ https://nabu.gov.ua/voting/
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А як же "гнусний шикаладний барига, який зниває Україну"?
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А якщо я тобі 3 рази копитом по морді дам, а потім лизну - то я добрий чи поганий
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Було би непогано взяти акції, а потім блокувати їм роботу.
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так это и сделано и это только начало "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 6177 а в кантоны розия своё хлебало не как не засунет "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 6177 настучат по оному алебардой "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 6177
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можно и не блокировать. Пусть русня строит, а Украина получает дивиденды по акциям
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против такого подхода есть старый метод - печать новых акций и эмиссия старых.

А вообще то конечно русня нищебродные засранцы и из них нужно драть последнюю шкуру. за вяличие им придется платить своими смердами и холопами из мордовии и удмуртии.
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я в курсе. спиленные рога и копыта русни можно сдать во вторсырье, дырявые шкуры касабов на более глубокую переработку.
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ну мы ведь не скойбеда "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 5588 - пусть отрабатывают "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 5588
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правильно. мясо утилизированной русни перекрутить на фарш и оно пойдет на корм кацапне которая будет долг перед Великой Украиной отрабатывать. Не кормить же русню просто так.
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Невжель и чуваша кука могут отдать в счет оплаты Но он же без божественого нектара под названием \Настойка боярышника\ не проживет долго Максимум неделю протянет Шо деется Шо деется
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Вот это будет поворот "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 5512 "Ранее сообщалось, что в Швейцарии украинская сторона может потребовать ареста акций проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2" AG.Источник: https://censor.net.ua/n3068835
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Не знаю как там газпром с нафтогазом, а вот с населения точно будут взыскивать.
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выплатят или нет еще вопрос, а премии себе мародеры уже выписали
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цікавий хід - арешт кацяпських-газ акцій, але там же рішення в лярдах баксів було,
акції це що має різну ціну) в часі, треба брати з дисконтом!
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арест в кантонах акций Газпёрда их доли в норд стримамх
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суворо. тепер треба "підвищити до ринкових" тарифи за прокачку газу сєвпотоком.
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подожди тут игра идёт в кацапен ворота есть иск в Гагу по Крыму там суммы ещё больше будут "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 6500 А в старушке верховенство права а не желание цоря "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 6076 лупить по карманам русни будут долго и сильно "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 6076 Вон на Кипр явились из мин фина США спец представители теперь русня в афиге им офшор зону за один раз поломали "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 6076
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Еще методичку не подвезли им. Хотя некоторые находят зраду в премиях, за нагибание Пидорахи
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Хоч і не в тему:
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В Коми (Россия) двое пьяных мужчин пытались зарядить мобильный телефон, набросив провод на линию электропередачи. В результате один из них погиб, сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу «Комиэнерго».
Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера накануне вечером. Прибывшая оперативно-выездная бригада обнаружила наброс из проволоки на провода линии 10 кВ и тело мужчины. На место вызвали полицию и скорую помощь.
«По словам очевидцев, двое мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, решили самовольно подключиться к электрической сети для зарядки сотового телефона. Для этого они попытались на линию 10 кВ набросить алюминиевый неизолированный провод. В результате, один пострадавший погиб на месте, второго с ожогами увезли на автомобиле скорой помощи в больницу», - прокомментировали в пресс-службе.
Также из-за действий мужчин почти 200 жителей четырех населенных пунктов, находящихся поблизости, на несколько часов оставались без света." "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража - Цензор.НЕТ 8860
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хороший метод самозашквара русни. Нужно бы им всем бесплатно раздать куски проволки для этих целей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража
 
 
 
 
 
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