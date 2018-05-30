 Посольство США об убийстве Бабченко: "Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер посльства.
"Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине. Наши искренние соболезнования семье и коллегам Аркадия Бабченко. Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, которое позволит привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.
Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.
"Очередное убийство россиянина- пропагандиста, который критиковал Киев, снова в России"
От вам що Вікі каже: "Після окупації Криму Росією півострів покинули лише 10 % (215 із 2,3 тис.) співробітників СБУ. «90% співробітників СБУ - це були або агенти ФСБ, або ті, хто "співчував" Росії».
А це значить мінус 2100 кримських агентів Росіїї. Мінусуйте й ОРДЛО. Там не менше таких було.Так що всеж поменшало таких от перевертнів.
2) Якщо ви вважаєте, що 90% то агенти РФ, то чи не вважаєте ви, що такі ж 90% агенти РФ і на материку в структурах СБУ???
Ви, якщо відчерпнете з гори гною відро гною, то решта гори перестає бути гноєм?)))
Не смішіть )))
"А що змінилось після Януковича в СБУ ? Той самий штат, той самий філіал !!!"
ТІльки шоколадники і кацапи не беруть до уваги кращий приклад, а шукають гірший приклад, і типу - "а вот у них тоже взывается...стреляют...убили...сгорело..." и т.д.
Тобто ціленаправлено беруть приклад з гіршого, а не з кращого.
Тільки жалюгідні кацапи та шоколадники можуть виправдовувати вбивство тим, що "в Англии тоже убивают..." !!!
Нащо міняти непрацюючі спецслужби? Нащо реформувати ? "в Англии ведь тоже убивают..." - ідіотська логіка !!!
Но те що фрау Меркель з цим Мікроном витворяють, це в жодні ворота...
Оказывается, человек которому поручили достать цианистый калий, для Распутина, в последний момент, решил не брать грех на душу, и вместо яда, купил сахарную пудру.
Поэтому Распутин с удовольствием жрал эти пересыпанные сахарной пудрой эклеры и запивал их своей любимой мадерой, пока князь Юсупов не решил прекратить эту оргию.
Кстати, раскрытие этих подробностей, совпало со временем, когда сказочник-историк Пикуль писал свой роман о Распутине. И тогда он для "убедительности", ввел в канву повести котов, на которых якобы испытали яд и он подействовал.
Отсюда вероятно и родился анекдот, про тещу, зятя и кота "Йессс!"
- российский император Николай II,
- его жена императрица Александра Федоровна,
их дети :
- великие княжны Ольга,
- Татьяна,
- Мария,
- Анастасия,
- цесаревич Алексей,
а также:
- лейб‑медик Евгений Боткин,
- камердинер Алексей Трапп,
- комнатная девушка Анна Демидова и
- повар Иван Харитонов.
Так, что там были все сословия.
И это всё в Украине...
Как могут кацапы не воспользоваться такими благоприятными факторами?
Американцы или слепые или глуповатые слегка.
В отличие от ягландов...
Всех найдём,никто не скроется........
Та чи тільки нас влада не захистила? Пам'ять послужливо надає приклади.
17 серпня 2017 р. у Барселоні у районі вулиці Рамбла у натовп людей в'їхав мінівен. За кілька годин автомобіль в'їхав у натовп людей у Камбрильсе за 120 км від Барселони. Загинули 15 людей, постраждали 130. Серед постраждалих - громадяни 34 країн. Іспанська влада - не захистила…
Раніше. 22 травня 2017 р. у Манчестері на стадіоні стався вибух під час виступу співачки Аріани Гранде. Загинули 22 людини, в тому числі 12 дітей. 59 людей були шпиталізовані. Британська влада - не захистила…
Раніше. 7 квітня 2017 р. у центрі Стокгольму на вулиці Дроттнінггатан у натовп пішоходів в'їхала вантажівка. Загинули 4 людини, 15 - було поранено. Шведська влада - не захистила…
Раніше. 19 грудня 2016 р. вантажівка протаранила ярмарок у центрі Берліна. 12 людей загинули, 48 - шпиталізовані. Німецька влада - не захистила…
Продовжувати можна до безкінечності. Можна згадати те, як британська влада не захистила Олександра Литвиненка і Сергія Скрипаля з донькою - про дотичність до цих терактів Москви заявлено вже офіційно. Повністю захистити своїх громадян від терактів не міг навіть Радянський Союз - він міг про них просто не сказати. Запитайте своїх батьків, що вони чули про серію вибухів у Москві у 1977 р.?
Аркадій Бабченко перебував серед українських нацгвардійців під Слов'янськом. Виїхав з Росії і оселився в Києві в той час, коли його країна здійснювала проти України збройну агресію. Працював на кримськотатарському телеканалі ATR - коли пів-Росії досі казиться від «Кримнаша». Вів передачу «Що в них там за поребриком?»…
«Родина тебя бросит, сынок! Всегда!» - це теж його слова.
Як ви гадаєте, чи розумів він, що його теж не захистять - раз не можуть захистити своїх громадян розвинуті країни Заходу? Після Шеремета… Після Вороненкова… Очевидно - знав. Але зробив так як зробив - бо не міг інакше. Бо вважав, що правильно - так.
Правда така, що так, влада може намагатися нас захищати, але не може нас захистити 100%. Ніяка влада. Толерантність має свої закони. У ХІХ ст. у Лондоні і Парижі терактів не було - з ісламістами боролися у британських і французьких колоніях. А от міждержавний політичний терор існував і тоді. Петро І готував кілька замахів на гетьмана Мазепу. Заколот проти Павла І оплатила Британія. У США в результаті замаху загинув президент Авраам Лінкольн. Влада не захистила…
Так, ми беззахисні. І на жаль, навіть розвиток держави не зробить нас абсолютно захищеними. Ні за якої влади не зробить - доведено США 11 вересня 2001 р. Що робити? З тероризмом робити можна те саме, що й гопником у підворітті. Або - подолати його. Або - тікати від нього.
Ті, хто силиться подолати тероризм - ідуть у ЗСУ, у Нацгвардію, у СБУ, у волонтери. Допомагають своїй державі протистояти злу - і самі потрапляють в групу ризику, в потенційні жертви терористів. Ті, хто воліє ткати від терористів - терористам підігрує. Підриває власну державу зсередини.
Політбот чи корисний ідіот - чи не байдуже, як зветься той, хто допомагає ворогові?