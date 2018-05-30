EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Бабченко Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  2949  52
Материалы по теме:
Все про:посольство (425) расследование (2269) США (13766) Бабченко Аркадий (43)

 Посольство США об убийстве Бабченко: "Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине"

Посольство США в Украине прокомментировало убийство в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер посльства.

"Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине. Наши искренние соболезнования семье и коллегам Аркадия Бабченко. Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, которое позволит привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, российский писатель и оппозиционный журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства Бабченко – его профессиональная деятельность.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068834
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Американского журналиста Пола Хлебникова убили в 2004 году,Политковскую в 2006
 показать весь комментарий
 
 
не правильнй заголовок!!! Пора бы уже так-
"Очередное убийство россиянина- пропагандиста, который критиковал Киев, снова в России"
 показать весь комментарий
 
Россияне сейчас вовсю глумятся над шоколадными спецслужбами. И надо признать, они правы - говно, а не спецслужбы. Видимо сказывается многолетний селективный отбор - всякую сволочь тянуть туда на работу.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то многолетняя работа под кацапским колпаком, включая тот же отбор. Независимость, да и то не полная, по сути, только три года. А в фсб ничего не изменилось, начиная с убийства Троцкого
 показать весь комментарий
 
 
А при Януковиче, это вообще был филиал ФСБ с портретами Дзержинского и Путена на стенах...
 показать весь комментарий
 
 
от того что шпионы портреты сняли что то изменилось?
 показать весь комментарий
 
 
А що змінилось після Януковича в СБУ ? Той самий штат, той самий філіал !!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну не кажіть. Поменшало їх.

От вам що Вікі каже: "Після окупації Криму Росією півострів покинули лише 10 % (215 із 2,3 тис.) співробітників СБУ. «90% співробітників СБУ - це були або агенти ФСБ, або ті, хто "співчував" Росії».

А це значить мінус 2100 кримських агентів Росіїї. Мінусуйте й ОРДЛО. Там не менше таких було.Так що всеж поменшало таких от перевертнів.
 показать весь комментарий
 
 
1) а може то 10%, що були завербовані РФ та влились в структуру СБУ ???

2) Якщо ви вважаєте, що 90% то агенти РФ, то чи не вважаєте ви, що такі ж 90% агенти РФ і на материку в структурах СБУ???

Ви, якщо відчерпнете з гори гною відро гною, то решта гори перестає бути гноєм?)))
Не смішіть )))
 показать весь комментарий
 
Ну, так ви ото так би й писали "а може, а якщо...", а то ви прямо імперативно стверджуєте:

"А що змінилось після Януковича в СБУ ? Той самий штат, той самий філіал !!!"

 показать весь комментарий
 
...так,але в Києві...всі ж на своїх постах....і далі служать....
 показать весь комментарий
 
В тех службах полно совковаты, да еще и зрадофилов добавьте .
 показать весь комментарий
 
 
Убийство Пола Хлебникова в Москве до сих пор не РАСКРЫТО
 показать весь комментарий
 
 
везде где можно оставлять комменты о Бабченко животные-пороботы пишут по одной методичке,типа а в Англии Скрипалей отравили,прям как совки со своим а у них негров вешают
 показать весь комментарий
 
 
ТАк у шоколадників один в один дурнувата логіка з кацапськими адептами. Я вже давно говорив - що у шоколадників генетичне рідство з кацапами.
ТІльки шоколадники і кацапи не беруть до уваги кращий приклад, а шукають гірший приклад, і типу - "а вот у них тоже взывается...стреляют...убили...сгорело..." и т.д.

Тобто ціленаправлено беруть приклад з гіршого, а не з кращого.
Тільки жалюгідні кацапи та шоколадники можуть виправдовувати вбивство тим, що "в Англии тоже убивают..." !!!

Нащо міняти непрацюючі спецслужби? Нащо реформувати ? "в Англии ведь тоже убивают..." - ідіотська логіка !!!
 показать весь комментарий
 
 
У нас спецслужбы служат чиновникам и крышуют бизнес. Мимо себя копейки не пропустят, даже декларации засекретили. А вот патриотов и журналистов у нас не впервые убивают. Сейчас будут отвлекать внимание разными "перемогами", а потом всё поутихнет.
 показать весь комментарий
 
 
чЛенина хотели убить 30 августа 1918 года,но 4 отравленные пули Фанни Каплан сделали чЛенина инвалидом на всю тупую бшку..
 показать весь комментарий
 
 
какие там нафиг "отравленные пули"? Какая там нафиг полуслепая Фаня Каплан? Сралину нужен был повод для "красного террора", та и придурочного сифилитика прибрать с дороги.
 показать весь комментарий
 
 
Позиція амерів - чітка, зрозуміла і непохитна... Радує що британці підтягнулися до того розуміння WHO IS MR. PUTIN?

Но те що фрау Меркель з цим Мікроном витворяють, це в жодні ворота...
 показать весь комментарий
 
 
Гришу Распутина в 1916 году валили полдня и полночи,яд не взял Гришу,достреливали с пистолей... Посольство США про вбивство Бабченка: "Чергове вбивство росіянина-емігранта, який критикував Кремль, знову в Україні" - Цензор.НЕТ 9269
 показать весь комментарий
 
"Ничего нет тайного, что бы не стало явным".
Оказывается, человек которому поручили достать цианистый калий, для Распутина, в последний момент, решил не брать грех на душу, и вместо яда, купил сахарную пудру.
Поэтому Распутин с удовольствием жрал эти пересыпанные сахарной пудрой эклеры и запивал их своей любимой мадерой, пока князь Юсупов не решил прекратить эту оргию.

Кстати, раскрытие этих подробностей, совпало со временем, когда сказочник-историк Пикуль писал свой роман о Распутине. И тогда он для "убедительности", ввел в канву повести котов, на которых якобы испытали яд и он подействовал.
Отсюда вероятно и родился анекдот, про тещу, зятя и кота "Йессс!"

 показать весь комментарий
 
и че дает эта позиция?шаг в перед два назад называется такая позиция!а и еще озабоченности разной степени!
 показать весь комментарий
 
 
Поджог Рейхстага немцами,взрывы метро в Санк-Петербурге,и жилых домов в Москве-горизонты и проверенный способ удержания у власти успешного ученика Фюрера-Хуйла.
 показать весь комментарий
 
 
Убийца-маньяк сидит не в тюрьме, а в кремле.
 показать весь комментарий
 
 
СЦаря Николашку с семьей валили летом 1918 года....,а зачем доктора Боткина застрелили совсем непонятно
 показать весь комментарий
 
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года были расстреляны:
- российский император Николай II,
- его жена императрица Александра Федоровна,
их дети :
- великие княжны Ольга,
- Татьяна,
- Мария,
- Анастасия,
- цесаревич Алексей,

а также:
- лейб‑медик Евгений Боткин,
- камердинер Алексей Трапп,
- комнатная девушка Анна Демидова и
- повар Иван Харитонов.

Так, что там были все сословия.
 показать весь комментарий
 
Это уже на систему смахивает...Столько убитых журналистов, за последние годы и силовиков, не последнего уровня...Как-то все они, случайно, антипутинскую работу вели.. Посольство США про вбивство Бабченка: "Чергове вбивство росіянина-емігранта, який критикував Кремль, знову в Україні" - Цензор.НЕТ 8387
 показать весь комментарий
 
 
Когда будете проглатывать очередную шалость путина не забывайте запивать, а вдруг застрянет в горле, а его ого сколько их будет, целых 6 лет + будущее.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Барыжная власть, "рюкзаковская" мусарня, дырявое сбу... Вы ж сами их и поддерживаете баблом!
И это всё в Украине...
Как могут кацапы не воспользоваться такими благоприятными факторами?
Американцы или слепые или глуповатые слегка.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати семью царя расстреляли 17 июля 1918 года,Малазийский Боинг сбили 17 июля 2014 года.Савпадение? Не думаю...
 показать весь комментарий
 
 
Анну Поликовскую ликвидировали на день Рождения Плешивого Педофила? Савпадение? Не думаю..
 показать весь комментарий
 
 
Москва фінансує міжнародний тероризм і замовні вбивства . Отруєння , збиті МН17 і всякі бомбардування шкіл , лікарень і дитсадків в Сирії . Росія - головний спонсор тероризму в світі .
 показать весь комментарий
 
 
Кремлёвская Хезболла напала на Кремлевский ХАМАС? нЕ может быть...
 показать весь комментарий
 
Пора уже говорить не о убитых журналистах, а о некомпетентности силовиков.
 показать весь комментарий
 
 
Американцы все понимают и формулируют свои заявления правильно.
В отличие от ягландов...
 показать весь комментарий
 
 
Потому что Плешивый Педофил сказал 2 года назад на пресс-конференции ....
Всех найдём,никто не скроется........
 показать весь комментарий
 
Для зрадофілів була б новина - зрада знайдеться. Нині вони танцюють на кістках Аркадія Бабченка - знову ті самі шу-шу-шу. «Влада не захистила!» «Ми всі в небезпеці!»
Та чи тільки нас влада не захистила? Пам'ять послужливо надає приклади.
17 серпня 2017 р. у Барселоні у районі вулиці Рамбла у натовп людей в'їхав мінівен. За кілька годин автомобіль в'їхав у натовп людей у Камбрильсе за 120 км від Барселони. Загинули 15 людей, постраждали 130. Серед постраждалих - громадяни 34 країн. Іспанська влада - не захистила…
Раніше. 22 травня 2017 р. у Манчестері на стадіоні стався вибух під час виступу співачки Аріани Гранде. Загинули 22 людини, в тому числі 12 дітей. 59 людей були шпиталізовані. Британська влада - не захистила…
Раніше. 7 квітня 2017 р. у центрі Стокгольму на вулиці Дроттнінггатан у натовп пішоходів в'їхала вантажівка. Загинули 4 людини, 15 - було поранено. Шведська влада - не захистила…
Раніше. 19 грудня 2016 р. вантажівка протаранила ярмарок у центрі Берліна. 12 людей загинули, 48 - шпиталізовані. Німецька влада - не захистила…
Продовжувати можна до безкінечності. Можна згадати те, як британська влада не захистила Олександра Литвиненка і Сергія Скрипаля з донькою - про дотичність до цих терактів Москви заявлено вже офіційно. Повністю захистити своїх громадян від терактів не міг навіть Радянський Союз - він міг про них просто не сказати. Запитайте своїх батьків, що вони чули про серію вибухів у Москві у 1977 р.?
Аркадій Бабченко перебував серед українських нацгвардійців під Слов'янськом. Виїхав з Росії і оселився в Києві в той час, коли його країна здійснювала проти України збройну агресію. Працював на кримськотатарському телеканалі ATR - коли пів-Росії досі казиться від «Кримнаша». Вів передачу «Що в них там за поребриком?»…
«Родина тебя бросит, сынок! Всегда!» - це теж його слова.
Як ви гадаєте, чи розумів він, що його теж не захистять - раз не можуть захистити своїх громадян розвинуті країни Заходу? Після Шеремета… Після Вороненкова… Очевидно - знав. Але зробив так як зробив - бо не міг інакше. Бо вважав, що правильно - так.
Правда така, що так, влада може намагатися нас захищати, але не може нас захистити 100%. Ніяка влада. Толерантність має свої закони. У ХІХ ст. у Лондоні і Парижі терактів не було - з ісламістами боролися у британських і французьких колоніях. А от міждержавний політичний терор існував і тоді. Петро І готував кілька замахів на гетьмана Мазепу. Заколот проти Павла І оплатила Британія. У США в результаті замаху загинув президент Авраам Лінкольн. Влада не захистила…
Так, ми беззахисні. І на жаль, навіть розвиток держави не зробить нас абсолютно захищеними. Ні за якої влади не зробить - доведено США 11 вересня 2001 р. Що робити? З тероризмом робити можна те саме, що й гопником у підворітті. Або - подолати його. Або - тікати від нього.
Ті, хто силиться подолати тероризм - ідуть у ЗСУ, у Нацгвардію, у СБУ, у волонтери. Допомагають своїй державі протистояти злу - і самі потрапляють в групу ризику, в потенційні жертви терористів. Ті, хто воліє ткати від терористів - терористам підігрує. Підриває власну державу зсередини.
Політбот чи корисний ідіот - чи не байдуже, як зветься той, хто допомагає ворогові?
 показать весь комментарий
 
 
...так,це в Іспанії і в Германії,і у них,там- "запорєбріком".А в Україні гарант верещить на кожному перехресті про російських окупантів,а сам укладає угоди з окупантом і платить окупанту подат ки зі свого шешефту,а начштаба домомвляється з загарбниками про "коридори"...Ви вправно лизнули,тов.Жагун,-досвід,як кажуть,не проп*єш.Старайтеся і далі,може їх ясновельможності по помітяь вірнопідданого і не проминуть благодійністю своєю.
 показать весь комментарий
 
Лучшим следователем Мира признан Юрий Лужков,отставной мэр Москвы...,на руинах дома по улице Гурьянова через 15 минут после взрыва сказал :это чеченский террористы с Гексогеном
 показать весь комментарий
 
Да там вроде по ТВ о взрыве сообщили за пол часа до того...

 показать весь комментарий
 
Якщо в такій з розвинутими спецслужбами як в Великобританії посланці кремля умудрились отруїти Скрипалів розробивши для цього спеціальну схему або отруєння Литовченка то що вже говорити про Україну де на вулицях гуляють стільки кремлівських консерв вбити журналіста та ще емігранта немає проблем і пока буде путін при владі це буде продовжуватись і незалежно від того чи він знає чи ні про це-завжди найдуться його сторонники -хіба що державу перетворити на поліцейську де на кожному кроці можуть перевірити і вичислити.
 показать весь комментарий
 
 
Это показательное ритуальное убийство типа А-ля Борис Немцов...
 показать весь комментарий
 
Кто будет следующий "Аркадий Бабченко" ?
 показать весь комментарий
 
Давление идет на британские власти со стороны кремлевской Моли на Юлию Скрыпаль...,упорно добиваются Аудиенции с Юлией....
 показать весь комментарий
 
В 1986 году был убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме.Убийство не раскрыто до сих пор...
 показать весь комментарий
 
Наверно, будет очередной глухарь, если не раскрыто в первые часы трагедии. Все спецслужбы кивают одни на других, все экспертизы проводят, что и сказать нечего.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство США об убийстве Бабченко: "Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине"
 
 
 
 
 
 вверх