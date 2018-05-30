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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10494) транспорт (1184) Мининфраструктуры (528) Омелян (430)

 Кабмин одобрил Национальную транспортную стратегию до 2030 года

В среду, 30 мая, во время заседания Кабинета Министров Украины была одобрена Национальная транспортная стратегия на период до 2030 года "Drive Ukraine 2030".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал Стратегию программным документом, определяющим развитие транспортной и инфраструктурной отраслей на ближайшие 12 лет: "Да, документ является достаточно модерновым и направленным не только на решение проблем современности, но и на создание новой инфраструктурной реальности. Мы можем бесконечно латать дороги или модернизировать вагоны, которым по 40 и более лет. Но только амбициозные планы и "большая инфраструктурная революция" могут дать Украине новое качество. Построение современного государства требует современного подхода".

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По словам Омеляна, стратегической целью является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

Министр также отметил, что над документом работала сильная команда из европейских экспертов и консультантов, сотрудников Министерства и офиса поддержки реформ.

"Мы должны выйти за пределы внутриукраинского мышления и ставить перед собой глобальные цели. Стратегия-2030 - это не о транспорте. Стратегия-2030 - о модерной Украине, о развитом сильном государстве, о людях, для которых мы создали лучшее. Потому что это - наша обязанность. И наша работа", - добавил он. - "Drive Ukraine-2030 - превращение Украины в развитую, высокотехнологичную и инновационную страну благодаря развитию сферы транспорта и инфраструктуры, применения новейших технологий. Drive Ukraine-2030 - цифровая инфраструктура, безопасность на транспорте, беспилотные автомобили, транспортные коридоры, единая транспортная и инфраструктурная сеть с Европейским Союзом".

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Отмечается, что презентация Стратегии состоится в рамках Международной недели по торговле и транспорту, которая проходит в Одессе с 29 мая по 1 июня 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3068832
 
   
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А что Вы что всерьез эту галиматью о звездолетах считаете реальным шагом? Кабмин одобрил Национальную транспортную стратегию до 2030 года - Цензор.НЕТ 8713 Вот если бы омеля вывел на трибуну Маска, Рокфеллера, мегаинвестфонд та хоть Ахметова которые заявили: что в течении 12 лет, каждый год будем инвестировать в гиперзалуп 20 млр. зеленых, то тады да, а так, короче, база на марсе и то реальнее.
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У вас с психическим здоровьем все нормально? Троллинг удался неожиданно даже для меня....
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Тю, так подписывайся - троль , а то я подумал шо вы еще один уроненный реформами.
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космической державой стали, дороги уже сделали, давай теперь гиперлуп. Ждем
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Кабмин одобрил национальную стратегию повышения цен на проезд до 2030 года.
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Прошлую стратегию я так понимаю уже успешно выполнили?
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ага. уже дороги все отремонтировали и построили новые.
омелят. ты чмошный соевый шнырь. деньги где? где ремонт дорог?
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С сегодняшнего дня, цены на ж/д билетики, стали дороже на 12%. Это- если коротко, а не как этот урод.
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За 12 лет или ишак сдохнет, или падишах помрёт. (с)
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Народ, а мы уже "живем по новому" со стратеХией 2020, или еще нет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин одобрил Национальную транспортную стратегию до 2030 года
 
 
 
 
 
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