 Кабмин одобрил Национальную транспортную стратегию до 2030 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал Стратегию программным документом, определяющим развитие транспортной и инфраструктурной отраслей на ближайшие 12 лет: "Да, документ является достаточно модерновым и направленным не только на решение проблем современности, но и на создание новой инфраструктурной реальности. Мы можем бесконечно латать дороги или модернизировать вагоны, которым по 40 и более лет. Но только амбициозные планы и "большая инфраструктурная революция" могут дать Украине новое качество. Построение современного государства требует современного подхода".

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По словам Омеляна, стратегической целью является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

Министр также отметил, что над документом работала сильная команда из европейских экспертов и консультантов, сотрудников Министерства и офиса поддержки реформ.

"Мы должны выйти за пределы внутриукраинского мышления и ставить перед собой глобальные цели. Стратегия-2030 - это не о транспорте. Стратегия-2030 - о модерной Украине, о развитом сильном государстве, о людях, для которых мы создали лучшее. Потому что это - наша обязанность. И наша работа", - добавил он. - "Drive Ukraine-2030 - превращение Украины в развитую, высокотехнологичную и инновационную страну благодаря развитию сферы транспорта и инфраструктуры, применения новейших технологий. Drive Ukraine-2030 - цифровая инфраструктура, безопасность на транспорте, беспилотные автомобили, транспортные коридоры, единая транспортная и инфраструктурная сеть с Европейским Союзом".

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Отмечается, что презентация Стратегии состоится в рамках Международной недели по торговле и транспорту, которая проходит в Одессе с 29 мая по 1 июня 2018 года.