 Каплин: Правоохранители расследуют отмывание средств нардепом Рабиновичем

Об этом Каплин написал в Facebook.
"Сделку Рабиновича с отмыванием средств на продаже земли приобщили к производству, которое расследует НАБУ по моим заявлениям. Жена Вадима-Давида Рабиновича получила "гарантийный платеж" от российского бизнесмена [Павла] Фукса – 22 миллиона за землю, которая стоит в 18 раз дешевле! А потом заняла часть денег своему мужу – вот и схема легализации грязных доходов двойного гражданина. Детективы НАБУ исследуют и эти факты!" – написал Каплин.
Он добавил, что по действиям Рабиновича уже открыты пять уголовных производств, в том числе в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Госмиграционной службе.
"В САП и ГМС также исчерпывающие доказательства его двойного гражданства. Поэтому скоро Вадим-Давид будет лишен украинского и снова сядет в тюрьму за незаконное обогащение и свои махинации", – заявил нардеп.
В начале апреля Каплин писал, что Рабинович фиктивно продавал землю и занимался отмыванием денег, и добавил, что подает заявления об этом в антикоррупционные органы.
Журналист Василий Крутчак 28 ноября 2017 года сообщил, что написал заявление в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальное антикоррупционное бюро о нарушениях, которые обнаружил в декларациях Рабиновича. Крутчак утверждает, что нардеп не указал в декларациях за 2015-й и 2016 годы арендуемый дом в Обухове площадью 600 м². По подсчетам Крутчака, расходы на аренду в этом районе могут составлять за два года от 5,8 до 8,4 млн грн.
Он также заявлял, что Рабинович скрывает израильское гражданство и оплачивает социальные взносы в этой стране. Крутчак называет Вадима Рабиновича Давидом и утверждает, что именно под этим именем политик получил израильское гражданство.
Рабинович прошел в Верховную Раду по списку "Оппозиционного блока" под четвертым номером. Является главой парламентского подкомитета по вопросам прав человека. В мае 2016 года он заявил в СМИ о своем выходе из состава фракции "Оппозиционного блока", но на сайте Верховной Рады на сегодняшний день указано, что Рабинович все еще является членом фракции.
Вадик...использованный презерватив никому не интересен!))))
Вы (бля!) нелю штепу пятый год осудить не можете, сепарскую шавку!
Очередной фуфлыжно - "переможный" вброс соевого кубла.