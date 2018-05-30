EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Бабченко Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1457  22
Все про:НАБУ (2298) Рабинович (112) Каплин (35) Фукс (4)

 Каплин: Правоохранители расследуют отмывание средств нардепом Рабиновичем

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин заявил, что в деле нардепа, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича появились новые доказательства.

Об этом Каплин написал в Facebook.

"Сделку Рабиновича с отмыванием средств на продаже земли приобщили к производству, которое расследует НАБУ по моим заявлениям. Жена Вадима-Давида Рабиновича получила "гарантийный платеж" от российского бизнесмена [Павла] Фукса – 22 миллиона за землю, которая стоит в 18 раз дешевле! А потом заняла часть денег своему мужу – вот и схема легализации грязных доходов двойного гражданина. Детективы НАБУ исследуют и эти факты!" – написал Каплин.

Он добавил, что по действиям Рабиновича уже открыты пять уголовных производств, в том числе в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Госмиграционной службе.

"В САП и ГМС также исчерпывающие доказательства его двойного гражданства. Поэтому скоро Вадим-Давид будет лишен украинского и снова сядет в тюрьму за незаконное обогащение и свои махинации", – заявил нардеп.

В начале апреля Каплин писал, что Рабинович фиктивно продавал землю и занимался отмыванием денег, и добавил, что подает заявления об этом в антикоррупционные органы.

Журналист Василий Крутчак 28 ноября 2017 года сообщил, что написал заявление в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальное антикоррупционное бюро о нарушениях, которые обнаружил в декларациях Рабиновича. Крутчак утверждает, что нардеп не указал в декларациях за 2015-й и 2016 годы арендуемый дом в Обухове площадью 600 м². По подсчетам Крутчака, расходы на аренду в этом районе могут составлять за два года от 5,8 до 8,4 млн грн.

Он также заявлял, что Рабинович скрывает израильское гражданство и оплачивает социальные взносы в этой стране. Крутчак называет Вадима Рабиновича Давидом и утверждает, что именно под этим именем политик получил израильское гражданство.

Рабинович прошел в Верховную Раду по списку "Оппозиционного блока" под четвертым номером. Является главой парламентского подкомитета по вопросам прав человека. В мае 2016 года он заявил в СМИ о своем выходе из состава фракции "Оппозиционного блока", но на сайте Верховной Рады на сегодняшний день указано, что Рабинович все еще является членом фракции.

Источник: https://censor.net.ua/n3068831
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вадим-Давид-Остап Сулейман Берта Мария Бендер-бей Рабинович..
 показать весь комментарий
 
 
дурний проти злодія (чужий проти хижака) (с)
 показать весь комментарий
 
Агент КГБ Жолудь уже даже воришкам из бпп не нужен...
Вадик...использованный презерватив никому не интересен!))))
 показать весь комментарий
 
 
Они против того, что евреи вальцманы захватили власть в Украине. И с удовольствием проголосуют за украинца Рабиновича.
 показать весь комментарий
 
Ісраель його прийме завжди. З "менорою"на 300 кг золота.
 показать весь комментарий
 
всю суть українства відображає рабінович в любому нормальному суспільстві він бе сидів
 показать весь комментарий
 
Порошенку конкуренти не потрібні!Запущені самі брудні методи!!
 показать весь комментарий
 
Так який він конкурент для Порошенка-він взагалі ні хто для українців-живе в Україні -хай собі живе -ми що подібні на рашистів що нам нацмена подавай -хай їде в Їзраїль приймає громадянство і іде в президенти -буде тоді рівний серед рівних і це буде правильно а не буде вчити українців як їм свою державу будувати.
 показать весь комментарий
 
Не посадят рабиновича - так и знайте - вам лапшу вешают про рехвормы.
 показать весь комментарий
 
Третья ходка? Явно в презики метит. Каплин: Правоохранители расследуют отмывание средств нардепом Рабиновичем - Цензор.НЕТ 7969
 показать весь комментарий
 
 
Давят на Рабиновича. Будет как с вышками Бойко - дело займут когда смогут договориться о сумме взятки.
 показать весь комментарий
 
 
Право (чьё?) охраняют правоохранители...
 показать весь комментарий
 
У Рабиновича на роже большими буквами написано. .ОСТОРОЖНО -АФЕРИСТ!!!!
 показать весь комментарий
 
 
вадим не подарок, но каплин та еще сволота из банды порошенко
 показать весь комментарий
 
 
Пока они завершат своё расследование, то от старости повыздыхают даже внуки рабиновича.
Вы (бля!) нелю штепу пятый год осудить не можете, сепарскую шавку!
Очередной фуфлыжно - "переможный" вброс соевого кубла.
 показать весь комментарий
 
 
"Отмыванием" Рабиновича, будут заниматься долго и упорно, до самых выборов...Реально, голоса миллионов , на себя тянет...Опасный конкурент некоторых... Каплін: Правоохоронці розслідують відмивання коштів нардепом Рабіновичем - Цензор.НЕТ 9816
 показать весь комментарий
 
 
Без Мураева этот чмошник ничего не стоит..
 показать весь комментарий
 
Правильно роблять бо щось всі злодії в законі рвуться в президенти як би Україна є банановою республікою а не цивілізованою державою де живуть по закону а не по понятіям -я думаю що США допоможе Україні розібраться з цим-вони мають доступ до всіх фінансових хованок за кордоном таких людей поки діють санкції і є можливість це зробити.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКаплин: Правоохранители расследуют отмывание средств нардепом Рабиновичем
 
 
 
 
 
 вверх