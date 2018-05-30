EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Бабченко Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  415  32
Все про:памятник (1770) переименования (432) Вятрович (163) декоммунизация (393)

 В рамках декоммунизации в Украине переименованы почти 1 тыс. населенных пунктов, демонтированы 2,5 тыс. памятников, - Вятрович

Украина практически полностью избавилась от символов коммунистического прошлого, заявляет руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Фрагмент Стены памяти, которую при СССР залили бетоном из идеологических соображений, восстановили в Киеве. ВИДЕО

"Можно говорить, что в контексте избавления Украины от символов тоталитарного прошлого работа практически завершена. Практически - я так говорю из-за Киева, где до сих пор есть памятник Щорсу, на монументе Родины-матери - российский герб, который давно надо убрать, в Киеве до сих продолжаются дискуссии об отдельных переименованиях", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

По словам В.Вятровича, масштабы работ по декоммунизации в стране "достаточно большие".

"Переименованы 987 населенных пунктов, 52 тыс. топонимов в самих населенных пунктах, демонтированы почти 2,5 тыс. памятников, из них 1,5 тыс. - это памятники Ленину. По количеству этих Ленинов на квадратный километр Украина была самой ленинизированной страной мира", - подчеркнул он.

Вместе с тем, руководитель института отметил, что "это лишь начало, потому что главная декоммунизация должна происходить на ментальном уровне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую

"И в этом контексте одним из важнейших законов был закон об открытии архивов КГБ, который позволил понять всем желающим - чем был коммунистический режим. На сегодня главная задача властей - создать условия для дискуссий и для дальнейших исследований", - считает он.

В.Вятрович также отметил, что говорить об успешной декоммунизации в Украине можно будет лишь тогда, когда успешно завершатся все проводимые реформы.

Источник: https://censor.net.ua/n3068829
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И так еще немного:
Жовтневый
Орджоникидзевский
Коммунарский
 показать весь комментарий
 
Днепропетровская и Кировогрвдская области...
 показать весь комментарий
 
 
Південно-Західна залізниця для совка, а вона в Україні якраз є Північно-Східна.
 показать весь комментарий
 
Области можно переименовать только внеся изменения в Конституцию.....по другому не получится.....
 показать весь комментарий
 
а нельзя ли декомунизировать Рошен, Нафтогаз, Облэнерго и пр. спижженые обьекты? В рамках декоммунизации в Украине переименованы почти 1 тыс. населенных пунктов, демонтированы 2,5 тыс. памятников, - Вятрович - Цензор.НЕТ 2024
 показать весь комментарий
 
 
Когда то гуляли по Донецку с пацанами зимой..И зашли на площадь ленина.Начали по ленину лепешками кидать.Я в глаз ему попал. Другой по яйцам.И всем было пофиг. Прохожим. И менты смеялись,но попросили убираться к чертям,шоб себя не подставлять. Золотые времена. Сейчас наверное убили бы ))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вятровичу мозги надо декомунизировать
 показать весь комментарий
 
В Харькове московский проспект и т. Д
 показать весь комментарий
 
 
Село ФОНТАНКА под одессой.В самом центре стоит памятник НКВДистам. И шо???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Геть радяньскі дороги з нашої держави!
 показать весь комментарий
 
 
Треба було спочатку "геть царські залізниці" та геть "кремль_з_ермітажами" з совка. Бо червона мерзота довго жирувала на всьому, а тепер обісрані_малиши_бакинські про це забули.
 показать весь комментарий
 
 
какое же ты тупое и безграмотное! Жаль твоих детей, которые будут учиться по новому.
 показать весь комментарий
 
0 Б 'Ь И В Л Е Н И Е

От переулка Сралина, идти до, площадь чЛенина там будет митинг памяти сЦаря ×Уйла уРя !
пидаРаССия Вперде срузький молодец в 3,14₴де.
Все на митинг таварисчи.
 показать весь комментарий
 
це все добре , а от цифру хотiлося б ще почути в яку це все влетiло ....
 показать весь комментарий
 
Добродію, Ви совок? У Києві під час WW2 була Гітлерштрасе. Мабуть треба було залишити -- адже це така морока (і гроші) змінювати таблички. До дупи совок!
 показать весь комментарий
 
А нынешнии керманичи точно хотят октрыть архивы КГБ?
 показать весь комментарий
 
Вряд ли, боюсь они в этих архивах занимают не одну полку.
 показать весь комментарий
 
теперь барыги продолжат тырить советские предприятия "по-новому".
 показать весь комментарий
 
О, работку классную этому челу подогнали!
Сиди себе на жирном окладе и придумывай свои мысли, развлекайся со своим сознанием, выкидывай свою сексуальную неудовлетворённость на целое государство.
Шо повезло в жизни чуваку, то - повезло!
 показать весь комментарий
 
" на монументе Родины-матери - российский герб, который давно надо убрать" Такие вещи порождают сомнения в адекватности....
 показать весь комментарий
 
Ещё многое предстоит сделать Например брусчатку красного цвета надо переложить
 показать весь комментарий
 
Ага...половину заменить на черную....что бы была красно-черная....
 показать весь комментарий
 
 
На углу Клары Цеткин и Степана Бандеры брусчатку красного цвета надо переложить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ рамках декоммунизации в Украине переименованы почти 1 тыс. населенных пунктов, демонтированы 2,5 тыс. памятников, - Вятрович
 
 
 
 
 
 вверх