 Сообщено о подозрении 4 бывшим сотрудникам киевского "Беркута", - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

В период с 22 по 29 мая 2018 года по фактам незаконного задержания 30.11.2013 на Майдане Незалежности в Киеве двух участников мирной акции протеста, составления и выдачи заведомо ложных документов об их задержании, четырем бывшим милиционерам столичного полка "Беркут" (один из которых является действующим сотрудником полиции) сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

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Экс-"беркутовцы" подозреваются в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном группой лиц; незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц; составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым соответствующих мер пресечения.

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