 Шаройко дали 8 лет тюрьмы еще в феврале, - в КГБ Беларуси раскрыли детали приговора украинскому журналисту

Об этом он рассказал в среду журналистам в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Восемь лет. Этот суд состоялся еще в феврале. В принципе его вина доказана", - заявил Вакульчик.

По его словам, в настоящее время Шаройко содержится в следственном изоляторе КГБ.

Говоря о возможном обмене украинского журналиста на белоруса Юрия Политика, которого судят в Украине за шпионаж, Вакульчик сказал, что эти дела не связаны.

При этом он отметил, что практика обмена осужденных используется республикой. В частности, по словам главы КГБ, ранее Беларусь обменяла кадрового разведчика, "которого мы задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве".

23 мая стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере".

20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата.

12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.