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Все про:Беларусь (2678) приговор (639) Шаройко Павел (26)

 Шаройко дали 8 лет тюрьмы еще в феврале, - в КГБ Беларуси раскрыли детали приговора украинскому журналисту

Глава Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что приговор украинскому журналисту Павлу Шаройко был вынесен еще в феврале этого года.

Об этом он рассказал в среду журналистам в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Восемь лет. Этот суд состоялся еще в феврале. В принципе его вина доказана", - заявил Вакульчик.

По его словам, в настоящее время Шаройко содержится в следственном изоляторе КГБ.

Говоря о возможном обмене украинского журналиста на белоруса Юрия Политика, которого судят в Украине за шпионаж, Вакульчик сказал, что эти дела не связаны.

При этом он отметил, что практика обмена осужденных используется республикой. В частности, по словам главы КГБ, ранее Беларусь обменяла кадрового разведчика, "которого мы задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве".

23 мая стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере".

20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата.

12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.

Источник: https://censor.net.ua/n3068826
 
 
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А кому із форум подобається режим Лукашенка?
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О, є такий тут. Весь час картинками флудить.
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Он ими не флудит...он ими разговаривает... Шаройко дали 8 лет тюрьмы еще в феврале, - в КГБ Беларуси раскрыли детали приговора украинскому журналисту - Цензор.НЕТ 5535
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Ну как можно относиться к союзнику россии?
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Звичайно, що треба розуміти, що то є ворог. Але той, хто позиціонує себе як патріот, але вихваляє тоталітарний режим Лукашенки, який арештував нашого журналіста.
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лукашенко сев корею мечтает построить ,прям идет к успеху - тайные суды,тайные приговоры...
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шо ему путен скажет, то и сделает. Шестой номер в кацапской упряжке
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о там рада європи по цьому поводу заявила ?
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А по другому в одной из губерний паРаши и быть не могло.....как кураторы из мацквы приказали..так все и сделали....
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Пора сприймати Бєларусь як росію з відповідними висновками.
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так это и есть какой то там по счету федеральный округ рф...
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Лукашенко- смердючі труси Кремля.
Варто подивитися як при зустрічах він згинається і заглядає Ху...лу в рот.

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А може це йому нагорода від кацапії за те, що "...У 2009-2012 рр. - був помічником на громадських засадах двох депутатів Верховної Ради України від «Партії Регіонів» Валерія Бондика і Валерія Коновалюка..."
Може ця прокацапська наволоч влаштувала виставу?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШаройко дали 8 лет тюрьмы еще в феврале, - в КГБ Беларуси раскрыли детали приговора украинскому журналисту
 
 
 
 
 
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